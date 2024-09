Oleiros (A Coruña) reclama más profesorado de apoyo para el alumnado con necesidades especiales

El Concello de Oleiros (A Coruña) demanda más profesorado de apoyo para el alumnado con necesidades especiales. De esta forma, instan a la Xunta que incremente el número de docentes en los colegios de Juana de Vega y Rabadeira en los que aseguran que han dado recortes respecto al curso anterior en los colegios de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Atendiendo a las peticiones del ANPA de los respectivos centros, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se dirigió por escrito a la Consellería de Educación para que actúe en este aspecto.

"O Juana de Vega pasou de 404 alumnos o pasado curso a 417 neste 2024/2025. En cambio o profesorado de apoio reduciuse de 5 profesores de apoio a 3", indican desde el Concello. Con ello, también reclaman la contratación de un profesor para primaria que, aunque no se incorporó, "o que está a xerar graves interferencias no funcionamento e organización do centro e un forte malestar na comunidade educativa", añaden.

En el caso del colegio Rabadeira, indican que la situación es similar. También se recortó una plaza de profesorado de Audición y Lenguaje, a pesar de que señalan que el alumnaso con necesidades especiales aumentó.

"Para unha correcta formación dos nenos e nenas con necesidades especiais é preciso que se cumpra coa normativa, o que non está a acontecer neste momento nos colexios públicos de Nós e Oleiros", concluyen.