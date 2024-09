Vecinos de A Coruña denuncian el mal estado del entorno del Coliseum y su falta de accesibilidad

El Coliseum está siendo objeto de reformas con la "excusa" de que va a ser la nueva casa del Basquet Coruña para disputar sus encuentros esta temporada en ACB. Sin embargo, al menos de momento, esos trabajos se están limitando al interior del recinto, mientras que el exterior sigue estando deteriorado. El Concello asegura que pese los años que tiene el recinto, "está a un nivel más que adecuado para albergar la ACB".

A los daños en las cubiertas exteriores, se suma la zona del aparcamiento propio del recinto, con varios problemas. El más llamativo y que se encuentra a apenas unos metros de las taquillas es el ascensor, que lleva sin funcionar "más de 10 años", según afirman vecinos de la zona. Otra de las formas de acceso desde el parking son las escaleras, que estan "oxidadas. Aunque aparques abajo y subas andando, es un peligro", explican.

En el propio parking, afirman que también hay humedades en las paredes, precisamente donde está situado uno de los cuadros eléctricos: "el cuadro eléctrico está en la pared, que está llena de musgo y de humedad. Es un peligro y más si vas con niños".

"Todo lo que es el recinto exterior no se ha mirado por él, yo creo que desde que se inauguró", denuncian desde la Asociación Vecinal de Sector 7 Recinto Ferial. Esta agrupación asegura que ha enviado informes al Concello de A Coruña para pedir que arreglen el exterior del Coliseum, porque "ya no es solo el mantenimiento, es que paseas y ves el ambiente que aporta verlo así abadonado. Las entradas a los conciertos no son baratas. No te aporta estéticamente que el barrio esté así, ni a la gente usuaria, porque no es funcional".

Preguntado al respecto, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, ha indicado este martes que "el Coliseum tiene sus años pero es un recinto que está a un nivel más que adecuado para albergar la ACB. De hecho, en la visita de los propios representantes de la ACB quearon gratamente sorprendidos con las instalaciones", ha relatado. En ese sentido, ha explicado que "lo que se está haciendo es adaptarlo a nivel de suministros, y de cuestiones relacionadas con la práctica deportiva".

Accesibilidad

Uno de los grandes problemas que genera la no funcionalidad del ascensor es la accesibilidad al recinto. Actualmente, las personas de movilidad reducida (PMR) pueden llegar hasta el Coliseum por las rampas y ascensores del supermercado colindante. Sin embargo, este no abre de forma permanente, por lo que cuando está cerrado, deben "buscarse la vida".

"Si estás en silla de ruedas, tienes que ir a dar la vuelta por Expocoruña o por abajo. Es más, sales del parking por donde los coches porque tampoco hay acera. Sales por el parking y vas a dar la vuelta a la glorieta de Expocoruña, casi acabas en el instituto y vuelves", explican.