Trece beneficiarios de las Becas USA de A Coruña viajarán a Canadá por un problema con la gestión

Un total de 13 alumnos beneficiarios de las Becas USA del Concello de A Coruña han visto retrasado su viaje y realizarán finalmente la estancia en Canadá. Un problema con la agencia encargada de la gestión de estas becas, mediante las que estudiantes coruñeses pasan un curso académico en institutos de los Estados Unidos, ha retrasado el inicio de la estancia y ha acabado conllevando el cambio de destino.

"Nos llegó un correo diciéndonos que no tenemos destinos", explicaba este jueves la madre de uno de los alumnos afectados. "Tenía un visado para le 31 de agosto, y ya ha caducado, con lo que tenían no pueden viajar, el Concello dice que nos van a dar alternativas, pero no sabemos cuáles son". La alternativa, finalmente, ha sido cambiar el destino del viaje, que será Canadá.

Así lo confirman fuentes municipales, que indican que ya se ha logrado solucionar el problema y los 13 afectados podrán viajar finalmente al país Norteamericano, donde cursarán primero de Bachillerato.

No obstante, el asunto ha generado una gran indignación en las familias afectadas que ya tenían todo preparado desde hace meses para el viaje y que llevan semanas en vilo sin saber qué pasaría finalmemte.

Becas comedor

En rueda de prensa este viernes en el Concello, la alcaldesa, Inés Rey, ha sido preguntada además por la concesión de las becas comedor, que este año no permite cubrir todas las solicitudes: "Hai unha partida orzamentaria para as bolsas comedor que se aumentou nos últimos anos pero tamén aumentaron o número de familias solicitantes, e polo tanto trátase dun procedemento en concurrencia competetitiva onde se establecen unha serie de baremos e, lamentablemetne, queda xente fóra",ha indicado.



Con todo, la alcaldesa ha asegurado que no se quedan fuera las familias "máis necesitadas" ya que hay "criterios de renda, ratio de número de irmáns...". Pero, ha insistido, que con "ese aumento exponencial de solicitudes" algunas familias "quedan fóra" porque "o orzamento é o que é".