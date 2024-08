A Coruña plantea revisar las conexiones de Alvedro para frenar la pérdida de pasajeros

El aeropuerto de A Coruña pierde viajeros y acumula ya cinco meses seguidos de descenso en número de pasajeros, siendo en julio uno de los trece aeropuertos españoles que registran esta pérdida. El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, achaca esa bajada a la eleccion por parte de los viajeros/as de otros medios de transporte y asegura que el Concello plantea revisar las conexiones de Alvedro para intentar frenar esa caída.

"Hai unha situación de baixada xeralizada nos aeroportos galegos", señalaba este martes el concejal, que achaca a la "dependencia elevada de Madrid" y a la "escolla doutros métodos de transporte por parte da xente". Ya que, a pesar de esa bajada de viajeros en el aeropuerto, los visitantes a la ciudad han ido en aumento.

Con todo, aseguró que "dende o Goberno local se está a traballar no reforzo das liñas de Alvedro", y "a partir de setembro temos que sentarnos e planificar ben que liñas son as máis axeitadas, tamén para compensar a competencia coas liñas ferroviarias de alta velocidade".

Así se refirió Castro a las preguntas de los periodistas tras conocerse esta semana las estadísticas de Aena. Según los datos fueron 112.754 viajeros los que usaron el aeropuerto de A Coruña el pasado mes de julio, un 3,8% menos que el mismo mes del año anterior. En los primeros siete meses del año ha habido 713.486 usuarios, un 0,5% menos que los del mismo periodo de 2023 (716.894).

Además de revisar las líneas, el concejal también abogó por "coordinar os tres aerportos galegos, en vez de estar competindo", algo que "non beneficia a ninguén". "Ten que haber unha coordinación aeroportuaria a nivel galego", reiteró", también para hacer frente a "un competidor moi grande que se chama Oporto, que está a ter unha expansión importante". "Se non imos da man pouco ou nada imos conseguir para frenar esa competencia", añadió.