Vecinos de la avenida de Oza, en A Coruña, denuncian el uso de una parcela como vertedero

Vecinos de la Avenida de Oza, en A Coruña, están preocupados por la existencia de una parecela que está siendo usada como vertedero y en la que cada vez hay más chatarra acumulada. El problema viene de lejos, aseguran desde la asociación vecinal, y el Concello ya requirió a la propiedad para que limpiara la zona, sin éxito, por el momento.

"Es normal que estén enfadados, tienen toda la razón del mundo", asegura Paulo Sexto, presidente de la Asociación de Vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros. No obstante, el problema con esta parcela no es nuevo y la asociación ya envió un escrito al Concello para pedir que actuara, y éste requirió a la propiedad, pero aún no ha habido ninguna respuesta, y la chatarra sigue acumulándose.

Se trata de una parcela pequeña contingua a un edificio. A pesar de estar cercada con un muro de hormigón, desde el puente de la avenida se puede ver perfectamente la acumualación. "Desde hace un mes está peor", relata por su parte un vecino de la zona que ve como cada día sigue acumulándose la basura.

El presidente de la asociación vecinal entiende la frustración y lameta que estos procesos burocráticos sean tan lentos. Al mismo tiempo, recuerda que no se trata de una situación única en el barrio, donde "hay edificios abandonados que tienen seis o siete expedientes abiertos".