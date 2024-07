Oleiros recurrirá el plan de la Xunta para "protexer" el monumento natural de Dexo y Serantes

Plan Especial de Protección do Monumento Natural da Costa de Dexo e Serantes impulsado por la Xunta Concello de Oleiros

El Concello de Oleiros (A Coruña) ha anunciado que va a recurrir el Plan Especial de Protección do Monumento Natural da Costa de Dexo e Serantes impulsado por la Xunta. Todo ello alegando que con ello el Gobierno autonómico pretende "atentar contra a vida natural e ser contrario ao Plan Xeral de Ordenación Municipal e á máis razoable versión do que debe ser un espazo natural protexido".

Desde el Ayuntamiento aseguran que este plan se asemeja más a "un pasaporte á degradación do lugar", que "a un documento serio para a protección do ecosistema".

"A Xunta pretender reducir a superficie protexida, permitiría entrar nas furnas

nas que se desenvolve a vida de milleiros de aves mariñas e posibilitaría

tamén prácticas militares", alegan. Algo que traducen en "unha declaración de desprezo ao medio natural e aos valores xenuínos deste espazo ártabro de gran valor ambiental".

Asimismo, el Gobierno local recuerda que este paraje natural está protegido por el Ayuntamiento desde el año 2000 a través del Plan Xeral de urbanismo, "logo de defendelo ante o Ministerio de Defensa, que quería declarar urbanizable parte do seu ámbito". Tras su inclusión en la red europea Natura como Monumento Natural, la Xunta pasaba a asumir el compromiso de su gestión y mantenimiento de un ámbito que abarca desde el Faro de Mera al Porto de Lorbé, una colaboración que el Concello asegura que "nunca existiu".

"O único esforzo da Xunta foi financiar parte dun tractor para manter os accesos", indican. Ahora, en el plan para la gestión del Monumento, indican que la Xunta "pretende" reducir el ámbito protegido, si bien, añaden que la práctica totalidad del espacio ya está protegido por la normativa municipal de uso del territorio.

Según recogen las estrategias autonómicas, la protección de la Xunta haría "poco máis que prohibir as pintadas o os altavoces". Sin embargo, detallan que no prohíbe la escalada desde la costa, la entrada en las furnas donde se produce la vida reproductiva de millares de aves, "polo que resultan un delicadísimo ecosistema que debe protexerse da acción humana".

La permisividad de la Xunta abarca también "as prácticas militares no ámbito costero", entre A Marola, O Marolete, Marola Pequena, Monte Meán, O Corval y la Cova do Ladrón.