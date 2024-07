El Ayuntamiento de A Coruña está "expectante" con la huelga indefinida de las basuras de agosto

El Ayuntamiento de A Coruña está "expectante"por ver cuánto afectará al sector turístico el anuncio de huelga indefinida en las basuras anunciado por STL. A partir del 1 de agosto el sindicato llamará a la plantilla a paros totales, lo que se espera que recrudezca la situación en la ciudad. Las calles llevan tres semanas repletas de desechos debido a las irregularidades en la recogida.

El concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Castro, ha explicado que por el momento desde María Pita no tienen conocimiento de que la huelga esté afectando a la llegada de turistas a la ciudad ni a la facturación derivada de ello. El edil ha detallado que, tras mantener sendas reuniones con el sector hotelero y hostelero, el área que dirige dirime que la suciedad de las calles "no está teniendo un reflejo de carácter negativo en las reservas".

Preguntado por las críticas de ciertos bares y locales de hostelería de la ciudad, que ven como sus terrazas comienzan a perder clientes por los malos olores, Castro ha defendido que son "casos excepcionales". El concejal de turismo no ha ocultado, no obstante, que "hay preocupación en el sector" por la "incertidumbre" de no saber cómo afectará esta huelga a la facturación e imagen de la ciudad a medio o largo plazo.

"Teño que agradecer a comprensión da cidadanía e do sector turístico", ha dicho el máximo representante municipal de Turismo y Cultura. "Non podemos estar sometidos constantemente a chantaxes, isto hai que paralo", añadió a continuación.

La huelga de carácter indefinido se anunció hace unos días, después de que PreZero y STL mantuviesen una reunión para negociar el fin del conflicto. Finalmente, las partes no llegaron a acuerdo por desencuentros respecto a la contratación y la formación laboral, entre otras.

Mientras tanto, la situación en los barrios y calles de A Coruña sigue empeorando al hacinarse la basura y registrarse incendios en contenedores cada pocos días. El conflicto podría llegar a estallar en agosto, ya que la huelga indefinida se solaparía con las celebraciones de las Fiestas de María Pita y del Noroeste. Con todo, Castro ha quitado peso a la situación asegurando que "todavía faltan bastantes días" y que es pronto para caer en hipótesis.

Vecinos y comerciantes

Inés Rey ha amenazado en varias ocasiones con tomar medidas extraordinarias para intentar zanjar en el conflicto. Incluso anunció que estudiaría rebajar la factura de la recogida de basuras. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ninguna.

Seis plataformas de vecinos de A Coruña han pedido al Ayuntamiento que decrete la emergencia sanitaria. Incluso han convocado una concentración en María Pita para este viernes 19 de julio a las 20:00 horas.

Los comerciantes, por su parte, han avisado de que sus cajas registradoras se están viendo afectadas por los paros. La Federación de Unión de Comercios Coruñesa no solo pone el foco en los"serios problemas de salud pública y medioambiental" que supone el paro, sino también en el impacto que tiene en los locales de A Coruña. "Los restaurantes, en particular, se enfrentan a un desafío insuperable al intentar mantener los estándares de higiene en medio de una crisis de basura que contamina el ambiente circundante", explican en su comunicado.