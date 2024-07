Vecinos de A Coruña llaman a protestar en María Pita para que se decrete la emergencia sanitaria

La crisis de la basura de A Coruña ha motivado a 6 plataformas vecinales de la ciudad a coordinarse para reclamar medidas que garanticen la limpieza en la ciudad. Su primer movimiento será una concentración en la plaza de María Pita el próximo 19 de julio a las 20:00 horas. Piden a la alcaldesa Inés Rey que decrete con la mayor celeridad la emergencia sanitaria y la "depuración de responsabilidades políticas" de José Manuel Lage Tuñas como responsable de contratación del Gobierno local.

Los impulsores de esta acción son algunos de los que el verano pasado presentaron 5.000 firmas reclamando mayor seguridad ciudadana. Así lo explica el presidente de la asociación de vecinos de Elviña, Leandro García, uno de los responsables de la iniciativa. Asegura que Barrio de las Flores, Plaza del Comercio, Elviña II Fase, Monte Martelo, Orzán-Pescadería y Los Rosales mantuvieron una reunión en la tarde de ayer en la que acordaron por unanimidad convocar una concentración en María Pita abierta a toda la ciudadanía.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, las asociaciones adscritas muestran su "profundo malestar" por la "inacción y despreocupación" del Gobierno municipal ante la huelga en el servicio de recogida de basuras. Entienden que el conflicto está pasando factura a la salubridad, seguridad, turismo, comercio, hostelería y movilidad de A Coruña y exigen medidas que pongan fin a la crisis.

Los vecinos han reparado en que los paros se producen habitualmente en fechas claves para los coruñeses, como Carnavales, verano o fiestas populares. Un denominador común que, para las asociaciones firmantes, responden a los "inexplicables intereses de unos pocos".

Instan a la alcaldesa a decretar la emergencia sanitaria y depurar responsabilidades sobre el concejal de Economía y Planificación Estratégica "como máximo responsable de las irregularidades contractuales que nos han llevado a esta situación".

Asimismo, llaman a los ciudadanos de A Coruña a participar en una concentración el próximo viernes, 19 de julio, en María Pita, a las 20:00 horas. Por otro lado, animan a devolver el recibo de EMALCSA hasta que no se regularice el servicio de recogida de las basuras. "No podemos pagar por un servicio que no recibimos", dicen en su carta.

Críticas a STL y Pre-Zero

A pesar de que las críticas vertidas por los firmantes descansan en la gestión municipal, también apuntan al sindicato mayoritario del servicio: STL. "Llevan años secuestrando, con sus exigencias, la imprescindible salubridad y buena imagen de A Coruña", dicen.

Los mismos vecinos muestran su asombro al ver que la empresa concesionaria Pre-Zero continúe prestando el servicio de recogida después de que el TSXG anulase el contrato. "Dicha situación es de la absoluta responsabilidad del concejal de economía y contratación, Lage Tuñas, que debería haber subsanado esta irregularidad, que dura ya diez meses, convocando una nueva licitación del servicio", reclaman en el escrito vecinal.

Finalmente, los firmantes recuerdan que en agosto está prevista una huelga en el servicio de tratamiento de residuos. Esto es, la planta de Nostián. Unos paros que, sumados a los de STL, podrían llevar a la ciudad a una situación de bloqueo total, dicen los vecinos.

Rey no descarta ninguna medida

En las últimas semanas, la alcaldesa Inés Rey ha explicado que no descarta ninguna medida que entre dentro de la legalidad, emergencia sanitaria incluida. Esta misma mañana el teniente de alcaldesa, Lage Tuñas, apuntaba que hay que abandonar los engranajes que protagonizaron el servicio los últimos 20 años. "Lo que no vamos a pedir a la concesionaria es que adopte decisiones ilegales. No vamos a ser cómplices de ningún tipo de chantaje", avisó el teniente de alcaldesa.

En este sentido, reiteró que la de STL no es una huelga al uso, ya que todos los trabajadores y trabajadoras fueron a trabajar y la productividad fue similar a los días anteriores. "La ciudad sigue llena de basura por zonas y no están cumpliendo su trabajo adecuadamente, ni en las jornadas de huelga ni en las que no hay huelga", matizó.