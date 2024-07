El fin de semana traerá de vuelta la lluvia a A Coruña

El verano ha durado poco en A Coruña, por no decir que casi no ha llegado ni a empezar, al menos en lo que al tiempo se refiere. Los coruñeses y coruñesas tienen ganas de playa y así lo han demostrado en los últimos días, echándose a los arenales en cuanto el cielo mostraba el mínimo indicio de despejarse y a pesar de que las temperaturas no eran del todo veraniegas.

A lo largo de la jornada de hoy se mantendrá esta situación. Los cielos irán oscilando de las nubes de las primeras horas de la mañana hasta despejarse a mediodía, cuando se alcanzarán temperaturas máximas de 21 grados. Sin embargo, MeteoGalicia prevé que, a partir de las 16:00 horas, se vuelvan a ver nubes en los cielos coruñeses.

De cara al fin de semana la situación no es que no mejore, sino que empeora. Tras una madrugada con mínimas de 16 grados, el sábado amanecerá pasado por agua, con lluvias que podrán mantenerse hasta las 14:00 horas, según MeteoGalicia. En principio, por la tarde los chubascos darán una tregua, dejando paso a una situación entre sol y nubes.

La noche del sábado al domingo será fría para lo que es habitual en esta época del año, llegando hasta los 11 grados de mínima. Durante la mañana del domingo los cielos se prevé que estén despejados, manteniéndose así hasta la noche y alcanzando los 20 grados desde las 12:00 horas, según MeteoGalicia.