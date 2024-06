"No me preguntes dónde van las armas que se están robando en Ucrania porque no tengo ni idea y mi bola de cristal no tiene cobertura aquí", nos espeta Moisés A.G., uno de esos soldados españoles que han combatido en dos de los batallones de voluntarios internacionales creados por Kiev.

"Pero ya es hora de que se sepa que muchos militares ucranianos están de corrupción y mierda hasta las orejas. Joder, ¡por supuesto que las armas de la OTAN van a llegar a España por el patio trasero si es que no han llegado ya! ¡He visto con mis propios ojos cómo un sargento se vendía un cargamento entero de pistolas! ¡Sé de lo que hablo porque llevo más de dos años en el ejército ucraniano! Me uní primero a la Legión Internacional y como no había mucha acción allí, me marché para enrolarme en el Carpathian Sich. ¡Hey! ¡No me malinterpretes! No soy un loco de la Play Station, pero fui a Ucrania a combatir y no para pajarear haciendo guardias. Y créeme que muchas de las cosas que he acabado viendo no me gustaron nada", prosigue.

Lo que afirma Moisés debería sorprendernos (aunque no lo hace) porque, en abril de este año, la viceministra ucraniana del Interior, Kateryna Pavlichenko, aseguraba tras una reunión con Stefano Tomat, director general y comandante de operaciones civiles de la UE en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que no existía ni un solo caso registrado de contrabando de armas desde Ucrania. El testimonio del español apunta a lo contrario. Tirando de esa madeja, tal vez podría hallar la prueba que reclama.