—¿Sabes el lío que se ha montado con el banco ese californiano, el de Silicon Valley? —Pues no. No leo las páginas salmón. La verdad es que ya no leo ni el As. —Parece ser que iba a quebrar y el gobierno americano lo ha intervenido. —¡Qué me dices! —Según dicen porque estaba expuesta a las "estartas" esas. ¿Tu sobrino no trabajaba en una de ellas? —No, es pastelero. —Pues parece que va a afectar a nuestras hipotecas. El efecto mariposa, dicen. —Me cagüen to. —Nuestro presidente ha pedido prudencia y cautela. —¡Mariano, no me pongas café, una tila por favor! — Y al poco, un banco suizo lo mismo. —Me había levantado regular y me vas a rematar. —Pero no te preocupes, su gobierno lo va a apuntalar con los billetes que le hagan falta. —Tengo una opresión en el pecho ahora mismo, que no me puedo tragar la pastilla de la tensión. —No te preocupes.

El presidente Biden ha mandado un rotundo mensaje de tranquilidad, porque su sistema bancario es seguro. — ¡Ah bueno! Entonces me dejas más tranquilo. Aunque de todas maneras tengo que pasar un momentito por el aseo; tanta tensión me ha dejado un poco revuelto.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

