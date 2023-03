Marzo de 2023, Madrid. Congreso de los Diputados.

Hablamos con Javier, que pertenece al Cuerpo de Ujieres del Congreso desde hace dos décadas. "A mi, la verdad, es que se me hacía raro que este hombre tuviera tantos parientes, pero como todos tenían el mismo acentillo canario pues qué vas a pensar".

Marcos se estrenó como diputado socialista en esta legislatura y tiene su despacho cerca del de nuestro personaje. "A mí lo que me parecía raro era la cantidad de sobrinas de este hombre, y siempre venían de dos en dos, pero vaya usted a saber. Lo que sí le puedo asegurar es que eran guapas y simpáticas, con don de gentes".

Termina pidiéndonos que no figure su apellido. Al lado conversamos con Adrián, diputado del partido de la oposición. "Verá usted. Me extrañaba que mientras que a nosotros nos trae la comida un rider de las compañías que todos conocemos, a él se la traían una mucho mejor presentada, del Ramses. Los días que me he pasado tratando de buscar esa empresa y nada".

Casi al salir, se nos acerca Aitor, que se presenta como asesor. Como respuesta a la misma pregunta, se sonríe y se da toquecitos el lateral de la nariz con el dedo índice. Este se olía algo, pero no sabemos decirles el qué.

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

