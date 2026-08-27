El exterminio de los terroristas del 7-O, ¿es venganza o justicia?

En medio de los numerosos desafíos de la guerra antiterrorista que sus enemigos impusieron a Israel desde su fundación, el país se colocó sobre los hombros en los últimos años una misión especial: eliminar a todos y cada uno de los responsables de la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Y lo está haciendo a pasos acelerados. Casi 2.800 ya han sido eliminados, varios de ellos en los últimos días.

Aproximadamente 6.000 terroristas palestinos (la mayoría de Hamás, pero también de la Yihad Islámica y otros grupos, a los que también se sumaron civiles gazatíes) invadieron Israel aquel nefasto sábado y fueron responsables del horror.

Casi 1.200 personas, en su mayoría civiles, entre ellas decenas de menores de edad, fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. Familias enteras fueron quemadas vivas. Menores de edad, ancianos y enfermos fueron asesinados o llevados por la fuerza a Gaza.

Las mujeres fueron violadas por varios terroristas. Se hallaron cadáveres con terribles marcas de violencia y clavos en la ingle, y muchos de los secuestrados (tanto mujeres como hombres) fueron abusados sexualmente por hombres armados.

Y por dar solo un ejemplo emblemático del horror vivido, es oportuno recordar a la familia Bibas.

Carteles de apoyo a la familia Bibas. Reuters

Shiri fue secuestrada de su casa en el kibutz Nir Oz con sus dos pequeños hijos en brazos: Ariel, que no había cumplido aún cuatro años, y Kfir, de ocho meses, los famosos pelirrojos. Sus captores los estrangularon poco después con sus propias manos.

Cuando sus cuerpos fueron devueltos mucho tiempo después, una multitud de civiles y terroristas vitoreaba. Al padre de los niños, Yarden, el esposo de Shiri, le dijeron en cautiverio que ya no tenía familia. Al recuperar su libertad, lo confirmó.

Desde muy poco después de aquel horror, estaba claro que Israel haría todo lo posible por garantizar que esos crímenes no quedaran impunes. Fue una promesa que Israel se hizo a sí mismo.

Y tomó una decisión clave para cumplirla.

Creó, en el marco de las Fuerzas de Defensa de Israel, una unidad especial, NILI, encargada de ubicar e identificar a los terroristas que atacaron territorio israelí aquel 7 de octubre y eliminarlos.

¿Está Israel tomando venganza o haciendo justicia?

El sentimiento de venganza es humano, muy especialmente después de crímenes como los cometidos por los terroristas. Pero la venganza no es una política nacional. Es más: en el judaísmo existe el concepto de venganza divina, pero está prohibida la venganza personal.

Según declaraciones formuladas por oficiales y soldados de la unidad NILI en una nota para el Canal N12 sobre su trabajo, está claro que la venganza no es la motivación.

El capitán A. declaró: "Si actuara por venganza estaría menos enfocado de lo que estoy. Estaríamos menos enfocados como unidad".

El capitán A recalcó la importancia de llegar a la mayor cantidad posible de terroristas: "Hay valor en que cada persona que irrumpió en el Estado de Israel el 7 de octubre sea alcanzada de una u otra forma. Hay un valor disuasorio en ello, incluso un valor estratégico. Pero la palabra 'venganza' no forma parte de mi léxico como profesional. Quizás al final añade satisfacción, pero no es la razón".

El teniente coronel A., oficial profesional en el área de los ataques, fue más allá: "Hay un mensaje en esto. Cuando la organización terrorista Hamás piense en llevar a cabo una incursión en 2030, 2033 o cuando sea, las personas que la integren comprenderán que cerraremos el círculo con cada persona que participe en la incursión".

La oficina de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel publica un comunicado oficial cada vez que es eliminado un terrorista participante en la masacre, dando los detalles del sitio en el que había irrumpido y a menudo también el detalle de a quién había secuestrado o asesinado.

Suele preguntarse también a los ex rehenes ya liberados cómo se sienten al respecto. En general, comentan que su eliminación no les permite recuperar el tiempo perdido ni olvidar el sufrimiento, pero que sin su victimario, el mundo es mejor. "Él está allí abajo en el infierno ahora, el responsable de que yo haya perdido mi inocencia, y yo estoy aquí, viva de nuevo", comentó Roni Gonen, que había sido secuestrada en el festival Nova y que fue violada por su secuestrador en Gaza.

Una característica singular de la lucha que se libra hoy contra los terroristas del 7 de octubre es que Israel lanza estos operativos de acuerdo al Derecho internacional, lo que le ata parcialmente las manos. Quienes invadieron, pero que han abandonado el terrorismo, no pueden ser un blanco.

De todos modos, queda todavía mucho aún por hacer en la lucha contra el terrorismo islámico.