El trágico caso de Jason Arday demuestra el fracaso de la academia woke

Jason Arday tenía cuarenta y un años, mujer y dos hijos. Hace unos días era Catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad de Cambridge, y uno de los académicos más célebres del Reino Unido.

Ayer fue encontrado muerto en su domicilio de Londres, tras el vertiginoso derrumbe público de su figura en las últimas semanas.

En contra de lo proclamado por los popes de la religión woke, los responsables de este infortunio no son los periodistas de The Times y The Telegraph que descubrieron las falsedades de Arday.

Tampoco lo es, al menos no exclusivamente, el propio Arday, que hoy yace víctima de fantasías propias y ajenas.

Los culpables están en Cambridge y en un establishment académico que necesitaba desesperadamente que la descabellada historia de Jason Arday fuera verdad.

Negro, hijo de inmigrantes, supuestamente autista, sordo y no verbal hasta los once años, incapaz de leer y escribir hasta los dieciocho, Arday decía haber superado una sucesión sobrehumana de adversidades hasta convertirse, con sólo treinta y siete años, en el catedrático negro más joven de la historia de Cambridge.

Jason Arday, the former University of Cambridge professor, has been found dead.



Mr Arday was found “unresponsive” at an address in Battersea, London, on Friday afternoon and later pronounced dead at the scene.



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Para una universidad obsesionada con expiar sus pecados históricos, Arday era un redentor venido del cielo woke. Por eso, además de contratarlo, lo convirtieron en buque insignia de la institución.

Hilary Cremin, entonces directora de la Facultad de Educación, lo proclamó como "el mejor del mundo" en su campo: el estudio de la discriminación racial en el ámbito educativo. Con su entronización, Cambridge creía reparar siglos de privilegio blanco.

Jason Arday se convirtió en asiduo de platós televisivos, consejos asesores y organizaciones benéficas. Se hizo miembro de la Royal Society y fue investido con una ristra kilométrica de doctorados honoris causa.

Sucede, peccata minuta, que su historia era mentira. Primero vinieron los flagrantes indicios de plagio en su tesis doctoral y en sus otras publicaciones. Arday plagiaba, por cierto, a estudiantes postdoctorales con poco peso institucional.

En sus trabajos abundaban frases procedentes de otros trabajos que Arday hacía pasar por testimonios originales obtenidos por él. Una misma cita aparecía atribuida en diferentes publicaciones a personas distintas.

Arday decía haber cursado un máster en Birkbeck cuya existencia desconocía la propia universidad. Varias universidades que aparecían en su currículum negaron que hubiera desempeñado cargo alguno. Había presentado como publicado un libro que nunca llegó a publicarse.

A ello hay que añadir hazañas personales dignas de un héroe de Marvel: treinta maratones en treinta y cinco días, lo que le convertía en un atleta de talla mundial; cinco millones y medio de libras recaudados para organizaciones benéficas, atribuyéndose el trabajo de cientos de voluntarios; una supuesta aparición infantil en el programa Seven Up!, que dejó de emitirse años antes de su nacimiento; la superación milagrosa de tumores testiculares y cerebrales (citados indistintamente en su biografía).

Todo ello fue cayendo como un castillo de naipes: casi nadie se había atrevido a señalar las inexistentes galas del nuevo emperador woke.

En El adversario, el estremecedor libro de Emmanuel Carrère sobre Jean-Claude Romand, Carrère mostraba el perturbador proceso que convierte una acumulación de mentiras en una identidad irrenunciable. Romand fingía ser médico y había construido un mundo entero en el que era médico. Quienes le rodeaban participaban involuntariamente de aquella ficción.

Con Arday sucedió que su historia dejó de pertenecerle exclusivamente cuando la élite académica británica apostó todo a su personaje inventado. Cada nuevo reconocimiento validaba los anteriores. El prestigio producía prestigio y la credibilidad se certificaba a sí misma.

Carrère llamó a su libro El adversario porque la impostura termina por devorar a quien la construye. En el caso Arday, el personaje necesitaba al hombre, pero el establishment académico necesitaba todavía más al personaje, terminando trágicamente con el hombre.

La universidad existe para comprobar, contrastar, dudar y resolver. Lo académico exige evidencia y verdad, trazar una línea entre lo que queremos creer y lo que podemos demostrar. Cuando algunos, tímidamente, comenzaron a hacerse preguntas, el sistema inmunológico de la academia woke se activó furibundo.

En 2023, el profesor David Harris detectó similitudes entre un artículo de Arday y otro trabajo anterior. La respuesta de Arday fue acusarle de bullying y llevar el caso a la policía.

Vamos a contar una historia: ¿os suena este señor? Su nombre es Jason Arday. Demostró que las políticas de inclusión sí funcionan al convertirse en el hombre negro más joven que llegaba a ser catedrático en Cambridge en 2023. Precioso todo.



Autista diagnosticado a los 3 años, no… pic.twitter.com/QIw2XXx5dP — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) August 6, 2026

Cuando el periodista Jack Grove investigó las acusaciones de plagio para Times Higher Education, recibió un burofax y su medio desistió de publicar su artículo. Arday también denunció al periodista ante la Policía Metropolitana de Londres. La táctica intimidatoria funcionaba.

En abril de este mismo año, Arday pronunció ante la British Sociological Association una insólita conferencia sobre cómo hombres blancos conservadores conspiraban para destruir a académicos negros mediante acusaciones de plagio, errores de citación e inconsistencias.

El mecanismo de defensa estaba perfectamente engrasado: la misma acusación probaba el racismo del acusador. Cuando las rocambolescas mentiras llegaron finalmente a la prensa (también al bienpensante The Guardian) Cambridge reaccionó instintivamente describiendo a Arday como víctima de una "vil campaña" de descrédito de los medios de derechas.

Ahora, guardianes del progresismo académico y mediático como el insufrible Owen Jones intentan dirigir las iras hacia quienes investigaron a Arday. Es una obscenidad moral. Los periodistas valientes que descubrieron el pastel no nombraron a Jason Arday catedrático de Cambridge; tampoco le concedieron doctorados honoris causa, ni le declararon el mejor del mundo.

Los periodistas de The Telegraph no construyeron sobre los endebles hombros de un hombre claramente vulnerable un pesado castillo de mampostería moral. Esos periodistas hicieron, simplemente, su trabajo de contrapoder democrático: descubrieron una montaña de mentiras oficiales y una verdad incómoda y de interés público que iba mucho más allá del caso Arday.

Su descubrimiento fue que en el altar de la militancia académica antirracista, antifascista y anticolonial se sacrificaban la verdad y el mérito, en honor a los dioses laicos de la igualdad, la diversidad y la inclusión, degradados por una ideología destructiva que durante demasiado tiempo ha campado a sus anchas por los campus universitarios de Occidente.

La verdadera igualdad habría exigido que a Jason Arday se le hubiera tratado como a cualquier otro candidato a una cátedra de Cambridge. Había que leer sus publicaciones, comprobando sus credenciales, contrastando su trayectoria, examinando sus métodos y verificando sus extraordinarias afirmaciones.

No hacerlo por tratarse de un académico negro fue un acto propio de la condescendencia hipócrita y cobarde que caracteriza al académico progre.

Jason Arday fue en parte una víctima. No por ser negro, sino por la deshumanización a la que fue sometido por su propia institución, como símbolo vacío de una ideología tóxica. "El catedrático negro más joven de Cambridge", superviviente de todos los victimismos oficiales, no podía fracasar. Así iba alimentando sus propias fantasías, mientras nadie quería mirar la desnudez de sus galas.

Flaco favor han hecho a la causa que decían defender. Cada académico negro que llegue a una gran universidad por su talento tendrá que convivir, injustamente, con la sospecha.

No sabemos aún a ciencia cierta qué provocó la trágica muerte de Arday, pero sí sabemos qué provocó su caída en desgracia: un sistema universitario que proyectó sus propias psicopatías ideológicas sobre un ser humano enfermo de delirios de grandeza.

El wokismo mata muchas cosas antes de matar a sus propios mártires: mata la duda, mata el criterio, mata la responsabilidad y mata incluso la libertad de decir que el emperador está desnudo.

Cambridge, tras ocho siglos buscando la verdad, decidió que había verdades que era mejor no buscar.

Cuando finalmente alguien lo hizo, ya era demasiado tarde.

*** Carlos Conde Solares es Profesor de Historia en la Universidad de Northumbria, Reino Unido.