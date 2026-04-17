¿Cuántas divisiones tiene el papa?

Stalin preguntó con sorna cuántas divisiones tenía el papa cuando un colaborador le advirtió del poder del pontífice.

El poder moral de la Santa Sede siempre ha sido una amenaza para aquellos líderes que buscaban subyugar a los pueblos. Las palabras que Juan Pablo II pronunció tras su elección ("abrid las puertas a Cristo; no tengáis miedo") fueron la vitamina que alimentó las revoluciones que derrocaron a la Unión Soviética.

Esas divisiones invisibles del papa conquistaron los lugares que los tanques de la OTAN fueron incapaces de tomar.

En la actualidad, el este de Europa es libre y las divisiones del papa tienen otros objetivos.

Aunque parezca mentira, el líder internacional que más crítico se muestra con el papa no es Putin, sino Donald Trump. El presidente americano no ha dudado en calificar a León XIV de "débil" y "amigo de los delincuentes". Incluso ha sugerido que Francis Prevost podría convertirse en el próximo papa de Aviñón.

El enfrentamiento no debe sorprender a nadie, ya que León XIV no solo es la némesis de Trump, sino que los postulados que componen la Doctrina de Seguridad de Trump son diametralmente opuestos a la visión que el Vaticano tiene de la sociedad internacional (Pacem in terris).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al UFC 327 en el Kaseya Center de Miami el 11 de abril de 2026. Reuters

Mientras que para Trump el mundo es un espacio de competición donde los más fuertes se imponen a los débiles, para León XIV el mundo debe organizarse como una comunidad moral en la que prime una idea de paz donde no haya violencia y reine la justicia, el amor y la libertad.

Del mismo modo, Trump defiende la soberanía de los Estados por encima de cualquier otra cosa, lo cual choca con la visión del Vaticano, según la cual los Estados se ven limitados por los derechos humanos y la búsqueda del bien común.

Otro de los puntos más controvertidos de la política exterior de Trump es su ataque contra las instituciones internacionales, en especial las Naciones Unidas.

"Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela e Irán han provocado duras críticas del papa contra el presidente estadounidense"

Para Trump, la ONU es una organización "ineficaz, burocrática, injusta y costosa". Incluso ha llegado a calificarla como una talking shop dominada por intereses ajenos.

Esta concepción de la ONU está muy alejada de la visión de la Iglesia en general y, en particular, de la de León XIV. El papa ha llamado a revitalizar la organización, identificando a las Naciones Unidas con la autoridad internacional necesaria para mantener la paz.

Si estos puntos han generado tensiones, la violencia ha sido el ámbito en el que las controversias se han vuelto más notorias. Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela e Irán han provocado duras críticas del papa contra el presidente estadounidense.

Trump ha llegado incluso a amenazar al papa, lo que ha provocado que León XIV le responda diciendo que no tiene miedo. Ni siquiera han servido las justificaciones religiosas preparadas por la Oficina de la Fe de Paula White, ya que León XIV ha sido muy claro en la relación entre religión y violencia: "Dios no bendice ningún conflicto".

El papa León XIV preside una vigilia en la basílica de San Pedro el pasado sábado. Remo Casilli Reuters

Más allá de la visión excéntrica y agresiva de Trump, la política exterior de los Estados Unidos está inspirada en el dispensacionalismo evangélico de Paula White, quien ve en la guerra de Gaza una escalada inevitable y en el Irán de los ayatolás un enemigo profético que traerá el Armagedón.

Según los evangélicos, el mundo acabará con una gran guerra en Oriente Próximo, en la que los judíos tendrán un papel privilegiado que propiciará la vuelta de Jesús a la Tierra.

Por ello, el apoyo norteamericano a Israel y su intervención en Irán tienen una explicación que va más allá de los intereses geopolíticos.

Esta visión evangélica y profética es duramente criticada por el Vaticano, lo que convierte a León XIV en uno de los pocos límites que tiene Trump a nivel internacional.

Así pues, aunque parezca que Trump es todopoderoso y que la voz del papa León XIV no puede hacer nada para acallar el ruido de las bombas, quizás haya llegado el momento de volver a preguntarse cuántas divisiones tiene el papa.

*** Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.