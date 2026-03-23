Qué significa la destitución de Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López duró once años como Ministro de Defensa de Venezuela.

Sobrevivió la muerte de Hugo Chávez, las protestas de 2014 y 2017, el colapso económico, la crisis de 2019, el momento Juan Guaidó, las sanciones, el colapso del momento Juan Guaidó, y cada purga y contrapurga que el sistema chavista ejecutó sobre sí mismo para mantenerse vivo.

Era, por cualquier medida, la figura más duradera del estamento militar venezolano.

Delcy Rodríguez lo acaba de destituir.

Probablemente lo más repetido será que esto se trata de un reacomodo interno del chavismo, de Delcy consolidando poder, de la transición post-Maduro tomando forma.

Todo eso es cierto, pero ninguno de esos análisis constituye el cuadro completo. Para entender lo que ocurrió hoy hay que entender tres cosas que no se están diciendo en voz alta.

Delcy Rodriguez durante una reunión con su Ejecutivo. En la imagen aparece ella junto al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez. Reuters

Padrino era el hombre de Rusia

Esta es la parte que la mayoría de la cobertura está ignorando por completo. Más allá de ser el garante de Maduro dentro de las Fuerzas Armadas, Padrino era el nodo institucional a través del cual Moscú mantenía su influencia real sobre la FANB y el resto del régimen venezolano.

Los contratos de armamento, los asesores militares, la doctrina, los acuerdos de bases. Todo pasaba por él. Rusia no necesitaba una presencia formal en Venezuela mientras Padrino estuviera sentado en el aparato de defensa de Miraflores.

Esa relación ha sido cesada a nivel institucional.

Algunos argumentarán que Rusia todavía tiene palanca. No la tiene. Ya no. El Kremlin tiene el plato completamente lleno con el tema Ucrania y no puede proyectar poder significativo hacia un país donde Estados Unidos acaba de demostrar que puede capturar a un jefe de Estado (de facto) y llevarlo a Nueva York.

Rusia no va a cazar esa pelea. El fracaso ucraniano ha hecho que su influencia en el mundo, incluyendo América Latina, haya colapsado silenciosamente. Cuba es un desastre que está a punto de seguir los pasos venezolanos, Nicaragua está aislada y, en general, todo el eje antiimperialista que Chávez construyó está funcionalmente muerto como bloque.

Remover a Padrino es la formalización institucional de algo que ya era geopolíticamente cierto.

"Sería un error llamar a esto que vive Venezuela actualmente una transición. Lo que estamos viviendo ahora mismo es todavía la fase de estabilización"

El nuevo ministro no es quien usted cree

Gustavo González López llega con una biografía que es fácil de leer mal si sólo se presta atención a su valor facial. Exdirector del SEBIN, exjefe de contrainteligencia militar, involucrado en algunas de las peores represiones de los años de Maduro.

Sobre el papel, parece la línea dura doblando la apuesta sobre sí misma.

Sin embargo, esa lectura ignora la lógica política de su designación.

González López tuvo fricciones genuinas con Maduro durante su tiempo en el régimen. Más importante aún, tiene la confianza personal de Delcy Rodríguez, quien le entregó el mando de su Casa Militar durante las horas más críticas después del 3 de enero, cuando todo pudo haberse descarrilado.

Tampoco olvidemos un detalle que es cualquier cosa menos menor: González López se reunió recientemente con el director de la CIA cuando el funcionario estadounidense visitó Venezuela en los días inmediatamente posteriores a la extracción de Maduro.

En la arquitectura actual del poder venezolano, esa reunión fue fundamental para su designación.

"El nuevo criterio para ejercer poder en Venezuela no es la ideología, ni siquiera la lealtad al chavismo. Es la exposición legal en los tribunales federales de EEUU"

Washington no le da ese acceso a alguien que no va a colaborar con lo que están construyendo. El hecho de que además no cargue ninguna acusación federal activa en Estados Unidos denota exactamente cuáles son los criterios de filtro para los nombramientos consecuentes en este momento.

Esta es la realidad estructural actual. El nuevo criterio para ejercer poder significativo en Venezuela no es la ideología, no es la antigüedad militar, no es siquiera la lealtad en el sentido chavista tradicional. Es la exposición legal en los tribunales federales de EEUU.

Si estás acusado, eres un pasivo. Si no estás acusado, eres potencialmente útil.

También explica por qué la remoción de Padrino fue posible.

Habiendo cumplido su propósito como fuerza estabilizadora en las semanas inmediatamente posteriores a la captura de Maduro, cuando la FANB necesitaba una cara familiar al frente para evitar cualquier comportamiento díscolo de los más de 2.000 generales que administran simultáneamente los intereses comerciales y militares de Venezuela, su presencia se convirtió en un estorbo mayor.

Hablamos de un hombre con vínculos profundos con Rusia, sin un camino creíble hacia la validación estadounidense, y sin ningún rol en lo que viene.

En qué fase estamos realmente

Sería un error llamar a esto que vive Venezuela actualmente una transición. La administración Trump ha sido clara sobre un enfoque de tres fases para Venezuela. Lo que estamos viviendo ahora mismo es todavía la fase de estabilización.

Por eso, no obtienes el Ministro de Defensa que quieres en un mundo ideal, sino un Ministro de Defensa que supera el umbral que esta fase específica requiere. Sin acusaciones, con la confianza de Delcy, con la confianza de Washington, y capaz de mantener a la FANB sin fracturarse mientras se construye el camino hacia la transición.

La propia Delcy gobierna en consecuencia.

No actúa como alguien que ganó sino como alguien que administra una entrega del poder extremadamente delicada, donde cualquier error de cálculo — un general que se sale del guión, un colectivo que reacciona de más, una fractura nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas — colapsa toda la estructura antes de que pueda comenzar la fase dos.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Europa Press

La próxima pieza en caer

Si la lógica anterior se sostiene, el próximo movimiento significativo involucra a Diosdado Cabello. Y a diferencia de Padrino, Diosdado no tiene una salida limpia.

Padrino puede ser reposicionado con dignidad. De hecho, el comunicado de Delcy le agradeció sus servicios y mencionó "nuevas responsabilidades".

Diosdado, mientras tanto, sigue siendo una bomba política activa. Está nombrado en la misma acusación federal que Maduro en el caso de narcoterrorismo, además de que la recompensa de 25 millones de dólares del gobierno estadounidense por información que conduzca a su arresto sigue activa y es la más grande del mundo.

Su ventana para llegar a un acuerdo es real pero se está cerrando. Cada día que el nuevo orden se consolida, el valor de lo que puede ofrecerle a Washington disminuye. La inteligencia sobre los cárteles, los mapas de las redes de las FARC y el ELN, la arquitectura financiera de veintisiete años de corrupción chavista, todo eso se vuelve menos exclusivo a medida que otras fuentes entran en línea. Su valor se está depreciando en tiempo real.

"La pregunta más difícil es si Delcy puede moverse lo suficientemente rápido en lo institucional sin perder la coalición interna que está manteniendo las cosas estables ahora mismo"

Un nombre que vale la pena vigilar para sustituir a Diosdado en el Ministerio del Interior — y que también estuvo sobre la mesa para Defensa — es Miguel Rodríguez Torres.

El hombre de Rodríguez Zapatero —quizás por pura coincidencia, el expresidente español estuvo en Venezuela precisamente ayer— es exdirector del SEBIN, tuvo una ruptura espectacular con Maduro y fue encarcelado por el propio régimen. Tiene suficiente independencia del orden madurista mientras sabe exactamente dónde está enterrado cada cadáver.

Su rehabilitación pública parcial ya ha comenzado. Designarlo en Interior enviaría una señal legible hacia Washington, hacia la oposición venezolana y hacia lo que queda de la base chavista moderada.

Por qué Irán lo cambia todo

La operación en curso sobre Irán no es una historia separada de la venezolana. La está acelerando.

Una interrupción seria del suministro petrolero iraní crea una brecha que Venezuela podría teóricamente llenar, pero solo teóricamente, porque la industria petrolera venezolana en su capacidad de producción actual es una sombra de lo que fue en su pico.

La infraestructura está deteriorada, el talento técnico emigró, la inversión se secó hace años. Puedes levantar cada sanción mañana y la producción venezolana no va a subir de forma significativa.

Las mayores reservas de petróleo del mundo están ahí, pero extraerlas a escala requiere el tipo de capital a largo plazo que ninguna empresa seria hace en un país donde los derechos de propiedad son arbitrarios y los contratos pueden ser anulados por decreto.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habla junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, este martes en Caracas (Venezuela). EFE

No puedes venderle el petróleo venezolano como alternativa estratégica al suministro iraní a Chevron, a ExxonMobil, a los mercados de bonos, sin vender también un marco creíble de Estado de derecho. La tesis de inversión y la tesis de estabilización política se convierten en la misma tesis.

Esa es una convergencia enormemente útil para quien dentro de la administración Trump esté impulsando el proceso venezolano, porque permite hacer el argumento en el único lenguaje que en última instancia mueve las decisiones: negocios, dinero, una victoria señalable.

También crea una fecha límite. La situación con Irán no es estática.

Si hay una escalada militar o una interrupción seria del tráfico por el Estrecho de Ormuz, la ventana en la que el petróleo venezolano más importa a los mercados globales se abre rápido y podría cerrarse rápido. Eso es presión para llevar la fase de estabilización a su conclusión antes de que pase la oportunidad.

La pregunta más difícil es si Delcy puede moverse lo suficientemente rápido en lo institucional — Estado de derecho, cumplimiento de contratos, un marco de inversión creíble — sin perder la coalición interna que está manteniendo las cosas estables ahora mismo.

Porque las personas a las que necesita mantener conformes en el corto plazo son exactamente las personas que han pasado casi treinta años lucrándose de la ausencia de todo lo que la inversión petrolera extranjera requiere.

Esa tensión es la historia a la que se debe prestar atención en los próximos seis meses.