Trump, Jamenei y el incendio iraní: la ironía brutal de la Historia

No nos engañemos. En Irán ya no se trata de una revuelta, es una revolución.

¿La diferencia? Minúscula e inmensa.

Una revuelta (los iraníes han conocido al menos cinco en quince años) exige reformar, paliar la miseria, negociar.

Una revolución no espera nada de eso y ya no desea acomodarse, en absoluto, al orden aborrecido de las cosas. No quiere el ajuste del régimen, sino su cambio.

Tocqueville: una revolución comienza cuando los pueblos dejan de pensar el futuro como una anamorfosis del pasado.

Hannah Arendt: una insurrección cuestiona el poder, una revolución impugna su principio y su fundamento.

El Líder Supremo de la dictadura islamista iraní, Alí Jamenei, frente a sus acólitos. EFE

Este tipo de acontecimiento es raro en la historia de la humanidad. Pero así es. Los iraníes están en eso. Cuando dicen "Muerte a Jamenei", han cruzado ese umbral y han entrado en este tiempo de esperanza y tragedia.

Porque, por supuesto, el levantamiento aún puede ser aplastado. Claro está, se habla de miles de hombres y mujeres ejecutados en el hermetismo de la noche electrónica caída sobre el país.

Y, naturalmente, conocemos revoluciones que terminaron ahogadas en sangre.

Pero lo que ha sido, es. Los iraníes que gritaron con toda su fuerza que quieren vivir y que están dispuestos a morir por ello no volverán atrás ni aceptarán más las ofertas de negociaciones dirigidas por ayatolás acorralados.

Grotescos son quienes no entienden esto.

Vergüenza a quien ose aún reducir este incendio a no se sabe qué complot "americano-sionista".

Esos ya están en los basureros de la Historia.

***

Los espíritus cortos, maníacos del orden en todo y tenientes del acontecimiento, se ahogan: "¿cómo, una revolución? Una revolución supone un jefe; quiere ver una sola cabeza; pues bien, no vemos cabeza, excepto este exiliado, este retornado de Reza Pahlavi".

¡Ah, los imbéciles! ¡Ah, los ignorantes! ¡Y la Historia tiene, afortunadamente, mucha más imaginación que ellos!

Primero, ¿por qué no Pahlavi? ¿Qué saben de él, sino que es el hijo de su padre?

¿Y qué saben de la misteriosa alquimia que se establece entre un pueblo y un hombre, cualquier hombre, siempre que sepa encontrar las palabras justas en el momento oportuno y los gestos honorables en la hora en que falta el honor?

Pero sobre todo, poco importa. La Historia no espera que el acontecimiento se presente con su elenco, su organigrama, sus portavoces autorizados.

Y si las revoluciones no tienen, por definición, leyes, la regla es, sin embargo, esta: las revoluciones eligen sus rostros sobre la marcha (son ellas, las revoluciones, las que hacen a los hombres llamados a encarnarlаs, y no hombres ya designados quienes conducen las revoluciones).

Nadie conoce a Dantón o Robespierre en vísperas de 1789. Nadie a Lenin cuando sube, en Zurich, en su tren sellado hacia Petrogrado. Y, en vísperas de Solidaridad, Lech Walesa es un obrero de Gdansk entre otros, hablando mal, rezando mucho, y cuya hazaña más notable fue saltar un muro para entrar en un taller en huelga.

¡Tranquilícense, almas bondadosas que reclaman un hombre!

Ese hombre vendrá. Y quizá será una mujer.

Protestas en Irán.

***

Y ahora Trump... ¡Ah, Trump! ¿Cómo, preguntan los mismos, los revolucionarios iraníes se atreven a pedir ayuda a un canalla, un fascista, un contrarrevolucionario patente como Trump?

Bueno, señoras y señores predicadores. Aquí es donde vuestra ignorancia se vuelve obscena.

Porque nadie sabe realmente si Trump responderá o no a este grito desesperado. Y es perfectamente posible que, si golpeara, lo hiciera en modo Venezuela y para abrir la puerta a un "magnificent deal with a tremendous guy" rescatado, in extremis, de los escombros del antiguo régimen.

Pero se sabe, desde Maquiavelo, que un hombre sin virtud puede cumplir, sin saberlo, un acto virtuoso.

Se sabe, desde Hegel, que los grandes giros de la Historia a menudo se cumplen, como por astucia, por hombres que no tienen idea de lo que hacen y menos aún de lo que desencadenan.

Y, desde tal emperador romano que hizo advenir, sin realmente quererlo, el reinado bimilenarío del cristianismo hasta nuestro Bonaparte, ese tirano, exportando por la guerra el espíritu de 1789, ¡cuántos hombres indignos de lo que sin embargo hicieron posible!

Si Trump, por capricho, narcisismo o cálculo, decidiera golpear el régimen iraní y, al golpearlo, precipitara su derrumbe, no sería absuelto de nada.

Pero habría que mirar la Historia tal como es: irónica, injusta en sus instrumentos pero justa en sus efectos (y se diría del acto que fue grande, aunque el hombre no lo fuera).