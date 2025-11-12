La victoria de Ucrania en la guerra pasa por Pokrovsk

Desde hace casi dos años (21 meses), las fuerzas invasoras rusas están tratando de conquistar la ciudad de Pokrovsk. Incluso en 2014, cuando Rusia trató de hacerse con el Donbás, ya hubo intentos de capturar esta ciudad de 60.000 habitantes en la que, a día de hoy, apenas quedan 1.000.

Su importancia ha sido puesta en cuestión, ya que si bien algunos analistas la consideran como un bastión clave, otros apuntan a que no es más que una trampa que ha servido para que 45.000 rusos (el 5% del total de efectivos) se hayan dejado la vida en sus calles.

Pero parece innegable que Pokrovsk tiene una importancia decisiva y que, probablemente, la victoria de Rusia o de Ucrania en el conjunto de la guerra pasará por que ocurra en esta ciudad.

Importancia decisiva, en primer lugar, en la lucha por el relato.

El nombre Pokrovsk (que significa "protección de la Virgen María") fue adoptado en 2016 cuando se aplicó la política de descomunización de Poroshenko. Anteriormente se llamaba Krasnoarmiisk, cuyo significado es "Ejército Rojo". Su nombre fue adoptado en plena época de terror estalinista y sus ciudadanos enarbolaron esta bandera en su lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Por ello, Putin necesita su control ya que, aunque no seamos conscientes, Rusia no ha logrado ninguna victoria significativa desde que en febrero de 2024 conquistara Avdivkaa.

Un soldado ucraniano camina por la ciudad asediada de Myrnogrado (frente de Pokrosvk), donde tiene su posición de combate. María Senovilla

Además, tanto Rusia como Ucrania consideran que la resistencia o la conquista de Pokrovsk será fundamental para ganarse el favor de un Donald Trump que parece decantarse por aquella parte que se encuentre más cerca de la victoria. Para Kiev es importante mantener la épica bélica con resistencias numantinas como las que se desarrollaron en los sitios de Mariupol (2022), Bakhmut (2023) y en Avdivka (2024).

Desde el punto de vista estratégico, Pokrovsk tiene una importancia incluso mayor.

Pokrovsk es el centro de la denominada "línea de la muerte", una zona de combates directos que se extiende a lo largo de 20 kilómetros. Los avances en esta línea son muy complicados, ya que alrededor de Pokrovsk se extiende una serie de centros industriales (acerías, empresas ferroviarias, etcétera) que Ucrania ha transformado en bastiones militarizados desde que comenzara la guerra en 2014.

Pokrovsk fue fundada en 1875, con el nombre de Grishino, como nudo ferroviario. Si bien ha ido cambiando su nombre, su importancia logística se ha mantenido inalterable. De hecho, los ucranianos siguen usando Pokrovsk como un nudo ferroviario a través del cual envían suministros a sus soldados en el frente oriental.

Por esta razón, la probable caída de la ciudad puede suponer un revés sustancial para el futuro de Kiev en la guerra. Además de ser un centro ferroviario, Pokrovsk se encuentra en una encrucijada de carreteras que permitirían a los rusos avanzar hasta la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, Dnipro, y hasta el importante centro industrial de Zaporiya.

Además, Pokrovsk es un tapón que frena el avance ruso hacia otros enclaves como Migrogeand, Kostyantynivka, Druzhkivka, Sloviansk y Kramatorsk, ciudades estas que conforman la línea de defensa de Jarkov, segunda ciudad de Ucrania, con más de un millón y medio de habitantes.

Tal y como ha quedado demostrado, Pokrovsk es una ciudad vital para los ucranianos, lo que nos hace preguntarnos cómo han podido los rusos avanzar hasta llegar casi a conquistarla.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es la capacidad de Moscú para adaptar sus tácticas. Si bien es cierto que en los primeros meses de la guerra el Ejército Federal usaba tanques y vehículos acorazados de combate para conquistar las ciudades, ahora ha modificado su estrategia.

En las últimas semanas hemos asistido a intentos de penetración rusa con grupos de cuatro o cinco soldados que, en lugar de usar tanques para acercarse a sus objetivos, usan motocicletas, haciendo mucho más difícil ser interceptados. Además, Rusia ha sido capaz de desplegar importantes defensas antiaéreas que hacen imposible el despliegue de los incisivos y efectivos drones ucranianos.

A día de hoy, el cielo de Pokrovsk pertenece a los Sukhoi 25, haciendo mucho más difícil su defensa.

Por otro lado, Rusia y Ucrania se enfrentan en una guerra cada vez más asimétrica. Si bien es cierto que Pokrovsk es una auténtica picadora de carne para las tropas rusas, el reclutamiento forzoso y la muerte de jóvenes rusos en sus calles no parecen pasar factura a Putin.

En cambio, Ucrania empieza a sufrir los efectos de una guerra que ya va camino de cuatro años. Los jóvenes ucranianos empiezan a perder el interés en ir al frente y el cambio de normativa del reclutamiento ha provocado que más de un millón de jóvenes ucranianos crucen la frontera con Polonia.

Además, las críticas contra la estrategia militar del presidente Zelensky son cada vez más habituales. Y una prueba de ello han sido las palabras del que fuera viceministro defensa, Vitali Deinega, quien ha criticado el empeño del presidente por resistir en Pokrovsk.

Para concluir debemos decir que los próximos días serán cruciales no sólo para saber que va a ocurrir con Pokrovsk, sino para saber quién va a ganar la Guerra en Ucrania.

*** Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.