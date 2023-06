¿Y si Feijóo también quiere atacar Irán?

Una vez, un ministro le dijo a Sánchez: “Cuando estés tocado, se te tiene que ver tocado. La gente debe percibir que sangras, que sudas, ¡que sufres! Como en el boxeo”. Hoy, ese símil parece haber trascendido a los periódicos. EL ESPAÑOL cuenta que el PSOE habla de una “operación Rocky” para rescatar a Sánchez: “La narrativa que se quiere trasladar es la del derrotado que combate hasta sobreponerse a la eternidad”.

Lo vemos en las fotos de esta mañana, a Sánchez, reunido en Moldavia con Zelenski. Pronto, nuestro presidente aparecerá con el look del ucraniano: las camisetas verde caqui y las botas. Cuidado con las metáforas de Rocky. Sylvester Stallone es amigo de Donald Trump.

Hablemos entonces de nuestro trumpista de cabecera, el padre Feijóo. Es el más entusiasta de los trumpistas porque se convirtió a esta religión sin tener ni puñetera idea de inglés. Quizá lo hiciera por el pelo, por el soborno de la actriz porno o por el asalto al Capitolio.

El País: “Feijóo anuncia que no le dará tiempo a estudiar inglés”. Dice el líder del PP que ya tenía contratado el profesor, pero que va a tener que dejarlo por culpa del adelanto electoral. Inglés no sabrá, pero es un genio de la procastinación. Lleva posponiendo lo del inglés cincuenta años, que para presidir Galicia tampoco viene mal.

Ahora voy con una noticia seria, también en El País: “Un audio desvela que Trump se llevó de la Casa Blanca un plan secreto para atacar Irán”. De lo que podemos deducir que el padre Feijóo atacará Francia o Portugal si alcanza la presidencia.

Menudo lío tiene el venerable padre con lo de los pactos con Vox. El Confidencial: “Tensión en el PP por el cordón de Feijóo a Vox”. Según cuenta esta crónica, son muchas las voces dentro del partido que dicen: “No puede pedir a nadie que no gobierne si suma”.

Feijóo insiste en que va a dar libertad a sus barones para que pacten con quien quiera. Pero luego, from lost to the river, auténtico waterparties, recorre los medios exigiendo a Vox que deje gobernar a la lista más votada. La primera revuelta la tiene en Extremadura. EL ESPAÑOL: “La rebelión de María Guardiola (la candidata) aflora tensiones de Feijóo con los barones”.

Dijo ayer Guardiola, que quiere sumar con Vox para echar a Fernández Vara: “Yo tomo mis decisiones junto a los extremeños, nuestra tierra no se gobierna desde Madrid. Y los extremeños quieren cambio”. Mientras tanto, Feijóo propone al PSOE lo de la lista más votada, lo que supondría que la presidencia de Extremadura permaneciera en manos de Vara.

En ABC encontramos la respuesta de Vox al padre Feijóo: “Si el PP no quiere negociar, que siga la izquierda”. Traducido: father Feijóo, if you don’t want negociate, you are going taking for bag. Bag, según me dice el traductor de Google, vale igual para “saco” y para “mochila”.

ALSINA–Y ayer Inés Arrimadas anunció su adiós a la política tras una carrera muy intensa de diez años.

El Mundo publica en sus páginas de hoy un especial sobre la política jerezana, que tiene en su currículum la gesta de haber sido la primera candidata no nacionalista en ganar las elecciones catalanas. ABC habla del “meteórico ascenso y descenso” de Arrimadas.

Si la expresidenta de Ciudadanos, de adolescente, aprendió a hablar catalán en Jerez con un diccionario, ¡cómo no va a aprender Feijóo inglés en Madrid con un profesor! Le recomiendo, antes que al profesor Vaughan, al profesor Rodríguez Braun, es quien me enseña a mí por las mañanas… y así me va. This way it’s going.

En La Razón, the reason of Paco Marhuenda: “Feijóo arma listas plurales, con guiños al centro y a Vox”. El Confidencial asegura que el PP no fichará entre los huérfanos de Ciudadanos. El Mundo lo desmiente y dice que integrará a quienes den el paso.

Y termino con dos informaciones de servicio para los oyentes: la primera y la más trascendental es mi presencia en la feria del libro este domingo, caseta 328, editorial Renacimiento, a la 13h. Y la segunda: una férrea defensa de mis compañeros de la España que Madruga tras el despiadado ataque contra ellos por parte de El Confidencial: “El experimento que muestra lo difícil que es que te contraten a partir de los 49. Edadismo en una sociedad vieja”. ¡Viejos a los 49! Compañeros, yo nunca os habría dicho algo así cuando teníais 49.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

