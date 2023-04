El rabo de Abascal en ABC

Portadas variadas, casi todas con fotografías de campaña. La más importante está en La Razón, y no por el titular que la acompaña, sino por la propia foto. Hoy lunes, día de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, aparece Pedro Sánchez, ceñida camisa azul, con el brazo derecho en alto y saludando a las multitudes.

Saluda en un escenario cerrado, en un contexto prefabricado. EL ESPAÑOL pone el acento en cómo La Moncloa va convirtiendo a sus inquilinos en personas que ya no pisan las aceras. “Feijóo, calle a calle. Sánchez, de escenario en escenario”. Leo: “Queda poco de aquel Pedro Sánchez que recorría España a lomos de su Peugeot 407, y mucho menos del anterior, que viajaba entre agrupaciones socialistas en clase turista con la única compañía de una mochila y una carpeta roja”.

Sánchez, recuerda El País, ha equiparado a PP y Vox en política ambiental. Eso lo ha dicho este finde, pero a ver qué periodista se atreve a descubrir en qué tema el presidente no ha equiparado a PP y Vox.

Mientras tanto, Feijóo adopta un estilo de campaña raro. Como si fuera Jesús el nazareno, en plena feria de Sevilla, ha dicho: “Nos pondremos a poner agua donde no hay”. Es una frase bíblica, pero también valiente. Porque ponerse a servir agua en la feria tiene bemoles.

Un día antes, el sábado, recuerda La Vanguardia que estuvo en Barcelona por Sant Jordi. Feijóo tiene 61 años y toda una vida por delante, pero fijaos en este detalle que recoge el periódico catalán. En su cuenta de Twitter, el líder del PP dijo haber comprado dos libros. Uno sobre el populismo, de Juan Milián; y la última novela de Eva García Sáenz de Urturi. Sin embargo, compró un tercer libro que no citó en su tuit: “Senior, la vida que no cesa”. “Un libro que propone una visión diferente de la longevidad, apostando por una vida más activa en el mundo digital”. Os lo recomiendo, compañeros.

Entiendo a Feijóo tras leer la portada de El Mundo. Al parecer, la semana pasada cenó con 60 fiscales conservadores. Eso es como cumplir veinte años de golpe. Feijóo descartó en esa cena renovar el CGPJ este año.

ALSINA–Decías que Sánchez va de “escenario en escenario”, pero hay uno muy importante en el que no va a estar.

Lo cuenta El Confidencial: “Sánchez se ausenta de nuevo de la entrega del Premio Cervantes. El presidente del Gobierno, que tampoco asistió en 2019, delega la representación gubernamental en el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Isabel Díaz Ayuso sí estará en Alcalá de Henares en nombre de la Comunidad de Madrid”.

Sánchez se borra de este acto pese a no tener agenda prevista para este lunes, apostilla la crónica. El Cervantes va a ser entregado, profesor, a un poeta venezolano que no es Abigaíl Lozano. El premio es para Rafael Cadenas. Qué pena que no vaya a estar Sánchez. Con lo bonito que habría sido escucharle recitar eso de “Cualquier hombre es una agresividad en busca de una bandera”.

El presidente ha elegido estos días la bandera de la vivienda. Noticia de El Mundo: “Sánchez pacta con Podemos y ERC más garantías a los okupas. Una enmienda a la Ley de Vivienda dificultará a los dueños los trámites para desalojar sus pisos okupados. Serán los demandantes quienes se vean obligados a “certificar” si el okupa usa el piso como vivienda habitual”.

La portada de ABC es esta mañana para Santiago Abascal, que dice en la entrevista: “No somos el coche escoba del PP. Lo que se pacte se cumplirá”. También: “En el PP hay miedos y complejos por todas partes”. Sabéis que en Vox, cada vez que se debate la ley trans, hablan de respetar la biología. “Haced caso a la biología”. Por eso me ha desconcertado esta otra frase de Abascal: “Meloni y yo no tenemos cuernos ni rabo”. Hasta donde yo sé, que no es mucho, Meloni rabo no tiene, pero Abascal, si ha respetado la biología, entiendo que todavía sí.

Y hablando de… Termino con el Rey Emérito, que ya no está en, redoble de tambores, Sangenjo, ¡viva la RAE!, perdón que hoy exhuman a José Antonio, ¡arriba la RAE! Cuentan varias cabeceras que ha viajado en avión a Vitoria para que lo examine Mikel Sánchez, el traumatólogo de Rafa Nadal.

Miguel Ángel Revilla, antaño amigo del Emérito, dice en una entrevista con EL ESPAÑOL: “Ya no considero español a Juan Carlos I porque paga sus impuestos fuera”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

