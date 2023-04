Sánchez mete la mano en la boca de la verdad

Hace ya muchos años, nos fuimos a Roma en familia. Y a mi hermano, muy pequeño, le hicieron creer que era cierta la leyenda de la “boca de la veritá”. Eso de que si metes la mano y no has dicho la verdad… puedes perderla. Entonces, poseído por la honestidad, mi hermano se puso a pedir perdón a mi hermana por errores cometidos hacía uno, dos y tres años. “Oye, te acuerdas de aquello… Fue culpa mía”.

El titular más importante que nos ha dejado este fin de semana tiene que ver con el presidente del Gobierno, que ha metido la mano, de pronto, en la “boca de la veritá” de las elecciones y ha reconocido la culpa de la ley del sólo sí es sí.

En una entrevista publicada por todos los regionales de Vocento, ha pedido perdón a todas las víctimas cuyos agresores se han beneficiado de la norma. Una ley que entró en vigor… ¡el 7 de octubre de 2022! Estamos a 17 de abril de 2023.

“Pido perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley del sólo sí es sí”. La frase es tan contundente que sólo ha podido ser fruto de una minuciosa planificación. En Moncloa han concluido, de repente, que ir al 28-M con el legado de esta ley no sale a cuenta. En El País encontramos una noticia que puede entenderse como una segunda parte del titular de Sánchez: “El PSOE acepta negociar con el PP retoques en su reforma del sólo sí es sí”. De manera paralela, el presidente ha anunciado que incrementará la vivienda pública del 3% al 20%.

Esta repentina urgencia de Sánchez tiene lógica si se lee con las encuestas de los periódicos en el otro lado de la mesa. Todas vaticinan una caída del PSOE en las Comunidades donde, a priori, más opciones tienen los socialistas de mantener el gobierno.

El Mundo: “Page perdería la mayoría absoluta y dejaría Castilla-La Mancha en manos de PP y Vox”. Es verdad que el partido está muy abierto porque Page estaría a un solo escaño de poder gobernar. Es un solo asiento lo que separa al bloque de derechas del PSOE.

En La Razón, dos sondeos. El primero, sobre Valencia, donde el PP ganaría 18 diputados a costa de Ciudadanos y podría gobernar mediante un pacto con Vox. Ximo Puig se quedaría fuera al no poder reeditar la alianza de izquierdas y nacionalistas llamada Pacto del Botanic. El segundo, sobre Aragón: el PP crecería y se quedaría a siete escaños de la mayoría absoluta, pero podría gobernar gracias a Vox.

ABC también lleva una encuesta en su portada, aunque ésta acerca de un territorio donde el PSOE no tiene demasiadas expectativas: la Comunidad de Madrid. Ayuso conseguiría la mayoría absoluta y superaría en solitario la suma de toda la izquierda.

ALSINA–¿Y qué dice Feijóo de todo esto? Me refiero a los datos de las encuestas. Porque en todas partes, salvo en Madrid, necesitaría a Vox para gobernar.

De eso, en concreto, no dice nada. O por lo menos no dice algo de lo que podamos extraer conclusiones. Que si Vox no me gusta, pero que ya hablaremos. Que a ver cómo van las cosas…

Pero os cuento una novedad importante sobre el líder del PP. Es el titular que abre esta mañana EL ESPAÑOL: “Feijóo contacta con Juan Carlos I para garantizarle que permitirá que viva en España si el PP llega al Gobierno. El líder de la oposición sitúa entre sus prioridades "restaurar" la figura del Rey emérito en España”. Dentro del texto de Pepe Luis Vázquez veo un detalle necrológico importante: al parecer, Feijóo ya le ha transmitido al Emérito que, si de él dependiera, le haría un “funeral con todos los honores”. Don Juan Carlos pensando en la próxima regata y Feijóo hablándole de su funeral. Eso sí que es sintonía.

Termino la revista de prensa con el río de crónicas que ha dejado la entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz emitida anoche por LaSexta. Esteban Hernández habla en El Confidencial de la “ejecución política de Pablo Iglesias”. Leo: “Díaz hizo mucho más que ajustar cuentas personales con Iglesias. La vicepresidenta señaló repetidamente al líder de Podemos como responsable de los males de la izquierda”.

Juan Soto Ivars recopila los adjetivos que dijo la vicepresidenta sobre sí misma: “Honesta, fuerte, sincera, alegre, negociadora, inquebrantable, libre”. A continuación, añadió que le da vergüenza que la alaben. ¡Nadie mejor que ella para hacerlo! Termina Soto Ivars: “Hasta que la escuchas hablar un rato de sí, podrías pensar que este nivel de autoelogio era exclusivo de los raperos negros de los noventa”.

EL ESPAÑOL publica este titular, que reúne la mayoría de mensajes de la vicepresidenta: “Yolanda Díaz sugiere que no votará a Podemos el 28-M, llama ‘machista’ a Sánchez y ataca a Iglesias”.

Esto de “machista” a Sánchez es muy interesante. Dijo que lo es, como “casi todos”. De ese “casi todos”, puede deducirse que algunos hombres, pocos, no son machistas. Y también podemos deducir que es sorprendente que, habiendo hombres que no son machistas, la vicepresidenta vaya a hacer tique electoral con uno que sí lo es.

