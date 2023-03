Mejor un rey cajonero que uno cojonero

Pedro Sánchez nos ha traído ya la Semana Santa. Es realmente impresionante su capacidad para matar y resucitar socialistas. La remodelación del Gobierno es noticia en las portadas de los periódicos, que se han inundado de análisis. En el caso de Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria, la mayoría coincide. Sánchez se lo cargó cuando sólo llevaba unos meses como portavoz del PSOE en el Congreso y acaba de exhumarlo en virtud de la Ley de Memoria.

EL ESPAÑOL titula: “El retorno de Héctor Gómez, el último de la larga lista de caídos y rescatados por Sánchez”. Óscar López (jefe de gabinete), Antonio Hernando (director adjunto del gabinete), Francesc Vallés (secretario de Comuncación), Pilar Alegría (ministra de Educación), Patxi López (portavoz en el Parlamento). Todos ellos fueron laminados por Sánchez para después ser recuperados por él mismo. En cambio, la inmensa mayoría de los que hicieron con él el camino a Moncloa son abono para su huerto. Gómez es especialista en turismo y fue director general de Turespaña.

Qué sabemos de José Luis Miñones, nuevo ministro de Sanidad. Farmacéutico, cum laude en Química Física. Está intentando escribir una novela, pero no le sale. La Razón lo describe como un “sanchista fiel” y asegura que saltará del Gobierno a la candidatura del PSOE en su tierra, Galicia, dentro de un año.

Os ruego que defendáis a Miñones con todo lo que esté en vuestra mano. Les voy a dar un dato, que diría Yolanda Díaz. Lo encuentro en El País: “Antes de Miñones, Sánchez le ofreció la cartera de Sanidad a Adriana Lastra, que la declinó por motivos personales”. Dejadme parar un segundo, que me santigüe.

Si a ustedes les pasa como a mí, que no les da tiempo a aprenderse el nombre de los ministros… es normal. Fijaos en estos datos que publica hoy El Mundo: “Sánchez ha nombrado 42 ministros en cuatro años y diez meses: se mantienen en el cargo 980 días, la cifra más baja de la historia de la democracia”.

A modo de conclusión, La Vanguardia destaca el rasgo que Gómez y Miñones poseen en común: son disciplinadísimos “hombres de partido”. Sánchez no busca el efectismo que caracterizó su primer gobierno. Quiere “continuidad” y pocos riesgos de revueltas internas. A la oposición, como es lógico, todo esto le parece mal. Veo en ABC que Feijóo deseaba una “remodelación más amplia”. Lo suficientemente amplia como para quitar a Irene Montero.

Por EL ESPAÑOL sabemos esta mañana que la Comisión Europea pide al CGPJ que le informe de los ataques de Irene Montero a los jueces debido a la ley del sólo sí es sí. Los necesita para el informe sobre el Estado de Derecho que publicará en julio. Los de la Comisión son bastante vagos. Basta con poner en Google “Irene Montero jueces” y darle al play.

ALSINA–Volvemos a tener encuesta hoy. Esta vez sobre el Ayuntamiento de Madrid. ¿Le salen los números al alcalde?

Publica hoy El Confidencial un sondeo sobre el consistorio madrileño que titula así: “Almeida podrá gobernar en solitario y Villacís sostiene a Ciudadanos en Madrid capital”. Conclusiones: Almeida ganaría sus primeras elecciones, porque las anteriores las ganó Carmena, pero el PP hizo un pacto con Ciudadanos y Vox.

Según esta encuesta, Almeida podrá gobernar seguro, ya que la izquierda no suma mayoría absoluta, ni siquiera en un improbable pacto con Ciudadanos. Pero el gobierno de Almeida sería tortuoso, ya que con Ciudadanos no suma mayoría absoluta y tendría que ir peleando ley por ley. Ortega Smith tendría la llave. Y atención a este dato: el 30% de los votantes en Madrid no sabe quién es Reyes Maroto.

Y hablando de “Reyes”… vamos ahora con Felipe VI. Qué transición, ¿eh, profesor? ¡Viva la Transición! Hay una fotografía que aparece esta mañana tanto en la portada de El Mundo como en la de El País. Aparece el monarca tocando el cajón en un concierto callejero. En Cádiz, con motivo de la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua española.

Le gritó un percusionista: “¡Tenemos al primer rey cajonero!”. Todos habremos salido ganando si hemos pasado de un rey cojonero a uno cajonero.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

