La misión de Cuca Modric

Por fin es lunes. El planeta asiste a uno de los encuentros más importantes desde que empezó la guerra de Ucrania: Xi Jinping visita a Putin en Moscú. El presidente ruso recibe al chino después de haberse dejado ver, por primera vez desde que invadió Ucrania, fuera de su escondite. En un todoterreno, paseó por las calles de Crimea y Mariupol. Esta noticia la podemos encontrar, contada de una manera muy parecida y con las mismas fotos (las facilitadas por Rusia) en todas las cabeceras.

Mientras tanto, en España, nos preparamos para las "divinas palabras" de Ramón Tamames en la moción de censura. Como ya se sabe lo que va a decir el viejo profesor, los periódicos de hoy intentan descifrar “qué pasará, qué misterio habrá”, en el resto de bancadas. El País: "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se conjuran contra Feijóo en la moción de Vox".

Imaginamos a Sánchez, en el huerto de La Moncloa, en este preciso instante, con el rocío de la mañana y las manos encallecidas, recitando el poema inédito de Machado, que también es hoy noticia en todos los diarios y que se ha encontrado en Burgos: “Y al hombre que trabaja el pegujal tardío/castiga la ventisca y azota el cierzo frío”. Veréis cómo Sánchez dice en el Congreso la palabra “pegujal”.

Según la crónica de El País, la estrategia del Gobierno va a consistir en hacer ver al electorado que PP y Vox “son lo mismo”. Por cierto, las fuentes socialistas citadas en el artículo hablan de Pablo Casado como una especie de oráculo de Delfos. El hombre que, según Sánchez, estaba dispuesto a cargarse la democracia, es hoy el hombre de Estado que votó en contra de la anterior moción de Vox. Ahora, critican desde Moncloa, Feijóo, un vendido a Abascal, se abstendrá.

Feijóo se abstendrá, en realidad, de casi todo. Porque no va a ir mañana al Congreso. Ha decidido mostrar perfil bajo y delegar todo el protagonismo en Cuca Gamarra, más conocida en esta revista de prensa como Cuca Modric. Pero, cuidado, atención a este titular de El Confidencial: “El PP pide a Génova una oposición dura: ‘Necesitamos Sémpers, pero también Hernandos’. En el partido echan en falta que Cuca Modric muerda”.

Dicen algunas voces en el PP que, cuando Sánchez saque la foto de Feijóo con el narco, alguien tiene que sacarle a él su foto con el tito Berni; y que ese no va a ser Sémper. Y os pregunto yo: ¿qué hará Sémper? ¿Blandirá la foto del diputero o se quedará en La Ínsula de sus libros? Me temo que el portavoz del PP se ha levantado igual que Sánchez, leyendo el inédito de Machado. Sémper quiere a Machado para no quedar manchado, si se me permite el pareado.

Lo del tito Berni ha alcanzado una nueva dimensión. EL ESPAÑOL revela que el Consejo de la Guardia Civil debatirá el caso, por sus ramificaciones en el cuerpo, en este órgano que coordina la Benemérita. Y por la portada de ABC sabemos lo siguiente: “El Gobierno conoce desde 2020 graves irregularidades en la fundación del caso Mediador. Laya, Calvo y Campo, entonces ministros, y Belarra, secretaria de Estado, miembros del patronato, ignoraron la denuncia de la Intervención”.

No sabemos qué hará mañana exactamente, pero sí sabemos qué ha hecho estos días. El Confidencial revela que se ha estado reuniendo con Isidre Fainé, el de La Caixa; Pablo Isla, el ex de Inditex; Carlos Torres, el presidente del BBVA; Borja Prado, el presidente de Mediaset… y Florentino Pérez, presidente del club que no va a ganar La Liga. ¡Ala, Negreira! ¡Ala Negreira! ¡Dale, Ramón!

“Feijóo intensifica la agenda de reuniones privadas con el Ibex”, dice El Confidencial. “El líder del PP ha aprovechado la enemistad manifiesta del Gobierno con la empresa para acercarse a los ejecutivos de la bolsa española, preocupados por la polarización del país”.

Aznar, esta es la portada de El Mundo, agita a las bases del PP y da la voz de alarma a Génova. Al expresidente del Gobierno le preocupa que, teniendo en cuenta la gestión de Moncloa, el PP no esté más arriba en las encuestas. Feijóo responde que se ve capaz de “triplicar a Vox”, pero Aznar le dice que cuidado.

Termino con la portada de La Razón, que tiene mucha miga. Portada fallera. Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, entrevista. Ahí va el titular: “En las elecciones de mayo no se tiene que votar en clave nacional”. Esto, que en cualquier otro momento sería una obviedad (si las elecciones son autonómicas, se vota en clave autonómica), es un mensaje en clave que significa: “Queridos votantes, fijaos sólo en mi cara, no en la de Sánchez. Yo no tengo nada que ver, votadme a mí sin pensar en él”. Puig quema el ninot del presidente del Gobierno en La Razón.

