Está el país revolucionado. Trans-tornado, que dice Jorge Fernández-Díaz en su columna de La Razón. Vienen los hombres de negro a España. Están a punto de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Una delegación de eurodiputados que va a examinar en qué nos gastamos la pasta de los fondos europeos y cómo nos la gastamos. Este “bienvenido, Mr. Marshall” es uno de los temas que más espacio ocupa en las cabeceras de hoy.

“Test de la Eurocámara al Gobierno”, titula El País. La cosa está muy divertida porque PSOE y Podemos hablan de una “delegación política” que viene a tocar las narices… y el PP lo contempla como la visita de los cuatro evangelistas. La gente de Moncloa se va a poner muy guapa, va a hablar muchos idiomas y va a decir que aquí todo se hace fenomenal; y la gente del PP va a decir que todo es un desastre.

Moncloa desconfía de la visita porque la lidera Monika Hohlmeier, de los conservadores. John Müller dedica su columna a contarnos quién es dame Hohlmeier. Parece que la mujer de negro tiene mala leche. Es hija de Josef Strauss, un político también conservador y apodado “el toro de Baviera”, que convirtió esta región en la segunda más rica del país.

EL ESPAÑOL desliza que dame Hohlmeier va a tener mucha afinidad con Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid va a decirle a la mujer de negro algo así como: “Todo ha venido diseñado desde arriba y nosotros no hemos podido decir ni mu. La cogobernanza en la gestión de los fondos europeos no existe”.

En Moncloa cruzan los dedos para que la delegación europea no se cruce con Juan Bernardo Fuentes, el ya dimitido diputado del PSOE por Canarias. Lo hemos visto este finde en la portada de ABC. Organizaba tours para los empresarios que querían embadurnarse en corrupción: primero visita al Congreso, luego cena y después noche en un burdel. De las crónicas puede deducirse que doña Hohlmeier y sus compañeros prefieren algo más convencional.

De momento, Sánchez no tiene problema con los fondos europeos. Ursula von der Leyen, que es quien manda, acaba de desbloquearle el tercer tramo y Moncloa no tendrá escasez de cara a las elecciones generales.

La situación no es nada sencilla en el Consejo de Ministros. Parece un partida de Cluedo. “El Gobierno, en el alambre: nadie se fía de nadie”, titula El Mundo su portada. “Podemos piensa que el PSOE le empuja a romper y el PSOE cree que es Podemos quien quiere romper”.

¿Y qué ocurre en la oposición?Hablemos del PP. Para conocer el funcionamiento de un partido es fundamental el reportaje de Javier Casqueiro en El País al hilo del aniversario de la muerte de Pablo Casado. “Diez ejecutivos del PP elogiaron la denuncia de Casado a Ayuso”. Tres días antes de apuñalarlo, le dijeron que era un genio. La literalidad de los mensajes es esta: “Clarificador, estupendo, sereno”.

Entre quienes le enviaron estos mensajes de apoyo estaban la portavoz en el Congreso, Cuca Modric; el portavoz en el Senado, Javier Maroto; y la portavoz en Europa, Dolors Montserrat. Por utilizar un juego de palabras similar al de Fernández-Díaz, diré que Casado no se ha recuperado de sus “dolors”.

En el presente del PP, Feijóo parece tener claro que no quiere pactar con Vox, de la misma manera que el PSOE lo hizo con Podemos. Esa es la noticia en la portada de La Razón: “El PP no pactará con Vox gobiernos autonómicos ni municipales”. Se entiende que para no concurrir a las generales siendo socio de Abascal. Si no rompe en Castilla y León, seguirá teniendo es rémora.

Y acabo el resumen de la prensa con otro resumen. El que hace Pablo Pombo en El Confidencial sobre la entrevista de Macarena Olona con Jordi Évole. Se titula “cómo convertir una entrevista en una película de Tarantino”: “Nadie tiene un deseo de venganza mayor, ni mejor información, ni más voluntad de sobrevivir que Macarena”.

Olona dice que Abascal no es libre, que no es él quien toma las decisiones en Vox. “Conforme ascendía, iba viendo cada vez más niebla a mi alrededor”. Además de apuntar a supuestos poderes oscuros tras el partido, dejó entrever que ha habido un desvío de 4,5 millones de euros a la Fundación Disenso.

