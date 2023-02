Bruselas aprueba el tercer tramo de fondos NextGen y recuerda a España que debe sacar la reforma de pensiones

La Comisión Europea ha aprobado este viernes el pago a España del tercer tramo de 6.000 millones de euros de los fondos de recuperación Next Generation. Bruselas considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido de forma satisfactoria los 29 hitos y objetivos exigidos a cambio de este dinero. Con este desembolso, nuestro país habrá recibido un total de 37.000 millones de euros, el 53% de las subvenciones NextGen que tiene adjudicadas.

No obstante, el Ejecutivo comunitario le recuerda a España que debe sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones, que ya incumple el calendario pactado con la UE. Tanto la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión (sobre la que no hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos), como el aumento de la base máxima de cotización o el refuerzo del factor de equidad intergeneracional tendrían que haberse aprobado antes del fin de 2022.

El Gobierno de Sánchez se comprometió además a publicar en ese plazo nuevas proyecciones que demuestren que la reforma completa garantiza la sostenibilidad a largo plazo del sistema. Bruselas mantiene un diálogo constante con España y espera que todas estas medidas se adopten a la mayor brevedad posible. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que confía en concluir "en las próximas semanas".

De la aprobación de la segunda parte de la reforma de las pensiones depende el pago del cuarto tramo de 10.000 millones de fondos Next Generation, que en principio estaba programado para junio. El retraso no tiene de momento consecuencias prácticas, ya que el Gobierno puede retrasar todavía unos días la solicitud de pago. Pero si la reforma no se aprueba o no cumple las exigencias de Bruselas, España perdería parte o todas las ayudas de este tramo.

De momento, el Ejecutivo comunitario ha avalado el sistema CoFFEE habilitado por el ministerio de Hacienda para auditoría y control de las subvenciones comunitarias y registro de los beneficiarios. La puesta en marcha de este sistema integrado de información de los fondos Next Generation era una de las condiciones exigidas a España a cambio del primer pago de diciembre de 2021, pero su operatividad plena se ha retrasado más de lo previsto.

Tramos de pago de los fondos Next Generation

De hecho, Bruselas aprobó el primer pago pese a detectar dos deficiencias en el sistema de control español: que no recogía información sobre los propietarios reales de empresas extranjeras sin representante registrado en España, y que faltaba mejorar el acceso a los datos de los beneficiarios reales con fines de control. Una indulgencia que fue duramente criticada por el Tribunal de Cuentas de la UE.

La Comisión había dado de plazo a España hasta finales de 2022 para corregir estos dos problemas. Tras realizar una nueva evaluación, los funcionarios comunitarios han concluido que todo el sistema de control y auditoría de los fondos Next Generation opera ya de forma plenamente satisfactoria.

La decisión final sobre el desembolso del tercer tramo de 6.000 millones de euros la adoptará el Comité Económico y Financiero (un órgano que reúne a representantes de los Gobiernos de los 27), que dispone de un mes de plazo para realizar objeciones. En esta fase, cualquier Estado miembro podría activar el "freno de emergencia" para detener el pago, pero es improbable que ocurra porque la evaluación de Bruselas es positiva. Está previsto que el dinero llegue el 28 de marzo.

España se convierte así en el primer país de la UE en obtener la luz verde de Bruselas para el tercer pago de Next Generation. Nuestro país recibió un anticipo 9.000 millones en agosto de 2021 en concepto de anticipo, un primer pago de 10.000 millones en diciembre de ese año, y un segundo pago de 12.000 millones en verano de 2022. Con este desembolso, la cantidad total recibida ascenderá a 37.000 millones, el 53% de las subvenciones.

Entre los 29 hitos completados por España para recibir el tercer pago, el Ejecutivo comunitario destaca la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal; la mejora de la tasa de acceso al ingreso mínimo vital (IMV) y el incremento de su efectividad a través de políticas de inclusión; la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos; la revisión del actual sistema de pensiones complementarias o la aprobación de la Estrategia Española de Salud Pública.

La Comisión Europea se declara satisfecha por la marcha de la ejecución de los fondos Next Generation en España. Según el diagnóstico de Bruselas, nuestro país está en posición de liderazgo en la UE, ha cumplido hasta la fecha todas las condiciones de forma satisfactoria y está trabajando para garantizar que los fondos se procesen, las inversiones se liciten, los contratos se adjudiquen y el dinero empiece a llegar a los actores económicos.

