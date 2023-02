Jankto sale del armario, dulce Jeanette, abrazo de Benítez y adiós a 'El Cuerpo'

Jakub Jankto

Jakub Jankto. Guillermo Serrano Amat

Desconozco si este nombre tiene traducción al castellano, aunque la pista definitiva nos la ofrece Jacob, que se mire por donde se mire es el Jacobo de toda la vida en múltiples versiones. Seguro que también es Yago, Tiago, Jaime, Santiago, Diego, etc. Tal vez me deje alguno perdido en el santoral. No me extrañaría, aunque son variantes del mismo nombre y tienen origen hebreo. Aquí donde lo ven (o lo imaginan), Jacob Janco (o Jakub Jankto, que tiene una pronunciación más próxima a la original) es un futbolista del Getafe cedido al Sparta de Praga.