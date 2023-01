La rave de los bolsonaristas

Ayer ocurrieron cosas tan importantes, y tan negras, que casi todas las portadas se repiten. Además, sin apenas diferencias en los enfoques. Empiezo por este titular del diario El Mundo: "Tres mujeres asesinadas en un día tras el peor diciembre. Dos de los casos se investigan como violencia de género; en el tercero no había relación sentimental". Además, se encontró el cadáver de una cuarta mujer en una playa de Marbella, que también revestía signos de violencia. Enero de 2023 ha comenzado igual que acabó diciembre de 2022, cuando se confirmaron diez muertes por violencia de género.

Vamos ahora con una información que conviene leer en las ediciones digitales de los periódicos, y no en las de papel. Porque los hechos comenzaron en nuestra noche y todavía colean. Los corresponsales enviaron sus crónicas bien entrada la madrugada.

El Confidencial: "Los fieles de Bolsonaro tratan de reproducir en Brasil un 'asalto al Capitolio' similar al que intentaron los seguidores de Trump". La policía ya ha recuperado el control del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, que estuvieron cuatro horas en manos de los manifestantes. Las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a cargar con gases lacrimógenos para cumplir su objetivo.

No hay un solo periódico español que emplee otra etiqueta que ésta: "Bolsonaristas". Todas las cabeceras describen a los asaltantes como seguidores del expresidente de Brasil. Vamos por partes: cuando empezó la rave, el jefe del Gobierno, Lula da Silva, se encontraba en Sao Paolo. Y Jair Bolsonaro en Estados Unidos, adonde se fue en cuanto perdió el poder. Lula, relata El País, ha acusado a Bolsonaro de "estimular" a los manifestantes. Y Bolsonaro ha dicho que lo de hoy no es una manifestación, sino "una depredación e invasión de edificios públicos que escapa a la regla". Sin embargo, no ha llamado a toda esa gente a desistir de su objetivo.

Llama la atención que los asaltantes pudieran invadir tanto el Parlamento como la sede de la Presidencia y la Corte Suprema. Dentro, a palos, hicieron un montón de destrozos. He aprendido con las crónicas de los corresponsales que está todo muy cerca, que precisamente hay una plaza que se llama de "Los tres Poderes". Había fieles a Bolsonaro acampados frente al Cuartel General de Ejército desde hace dos meses, cuando Lula ganó las elecciones. Pedían, y piden, una intervención militar para derrocarlo.

En realidad, quizá sea una gran noticia para España, por lo menos en términos pedagógicos: a ver qué dicen ahora todos los que hablan de golpismo y asalto a la democracia tres o cuatro veces por semana.

Otra noticia internacional de gran envergadura. La leo en ABC: "China se abre después de tres años de aislamiento. El gigante asiático levantaba ayer la obligación de cuarentena para viajeros internacionales. Las protestas por el rígido cierre del país fueron la mayor crisis de legitimidad del régimen durante décadas".

Cuenta EL ESPAÑOL que Sánchez se verá entre hoy y mañana con 127 embajadores españoles. Departirá con ellos acerca de la presidencia de la Unión Europea, a punto de recaer en nuestro presidente histórico, y les confirmará, según esta crónica, que no habrá adelanto electoral, que las generales serán en diciembre. Será Felipe VI, por cierto, quien clausure mañana la cumbre.

Tenemos encuesta en El País: "La crisis institucional beneficia al PP, que amplía su ventaja sobre el PSOE". Sin embargo... Sánchez y sus socios suman lo suficiente como para reeditar el gobierno. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se quedarían en 163. La mayoría absoluta está en 176.

En la portada de La Razón: "Feijóo ofrecerá la integración en el PP a la nueva dirección de Ciudadanos. Génova está a la espera de ver quién gana las primarias naranjas para hacer la propuesta".

En El Mundo, los populares reiteran su creencia de que las elecciones se ganan por el centro y pretenden ensanchar su base electoral por la izquierda, y no por la derecha. Eso se lo dejan a Vox. Dice Elías Bendodo, mano derecha de Feijóo, en una entrevista: "Nadie de centroizquierda se sentirá incómodo con Feijóo".

