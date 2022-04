Por qué debe preocuparte Moldavia José Verdugo Imagen y edición

Desde el colapso de la Unión Soviética, Moldavia ha ganado en soberanía. No como Rumanía. No como Polonia. Moldavia no puede permitirse renunciar a su neutralidad a ojos de Moscú. Pero algo está cambiando. Los moldavos eligieron a la liberal y prooccidental Maia Sandu por encima del socialista y prorruso Igor Dodon. Y la tendencia, por lo que parece, va en esa línea. Igual que en todas las repúblicas que se libraron de Rusia y salieron corriendo a buscar el amparo de Estados Unidos y Europa.

Por esta misma razón, y por la presencia ilegal de 2.000 soldados rusos en la región de Transnistria, nos preocupa. ¿Permitirá Vladímir Putin que Moldavia termine de escapar definitivamente de su órbita?

Sigue los temas que te interesan