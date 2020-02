Charo, mangina, chad, pedrette: así habla la nueva derecha alternativa española

El vocabulario utilizado por la derecha alternativa en las redes sociales bebe tanto de la propaganda política como de la ironía y de la burla inmisericorde del enemigo, pero también de la autoparodia.

A veces, esa autoparodia es llevada hasta extremos crueles. Es el caso del 'chad', la fantasía de hipermasculinidad ideada por los 'incels' (célibes involuntarios) de la derecha, jóvenes cuyas escasas habilidades sociales y comunicativas les han condenado a una vida de virginidad similar a la de las beatas victorianas de finales del siglo XIX. Con la diferencia de que las beatas victorianas lo eran por voluntad propia y los 'incels' lo son muy a su pesar. Y de ahí lo de 'involuntario'.

La rápida evolución de los memes y de la actualidad política, pero sobre todo la consolidación del 'trumpismo', han provocado un florecimiento de nuevos términos entre la derecha alternativa como respuesta a los que la izquierda había elaborado previamente en su contra, los 'pollavieja', 'señoro', 'ultraultraderecha' y 'boomer'.

Pero el hecho de que el paradigma dominante sea el socialdemócrata, incluso en los países donde gobierna la derecha, ha hecho que la creatividad florezca con más vigor al otro lado de la trinchera, allí donde la derecha alternativa no tiene nada que perder.

Aliade

También conocido como 'feministo'. En la mitología de la derecha alternativa, el 'aliade' es el feminista de sexo masculino que busca la aprobación social fingiendo sumisión hacia una ideología que le considera un ciudadano de segunda categoría culpable de algún pecado originario innato por el simple hecho de haber nacido varón, blanco y heterosexual.

Arsa Batasuna

Un término nacido hace apenas 48 horas y que hace referencia al nuevo partido de Teresa Rodríguez. Cuajará.

Demos la bienvenida a Arsa Batasuna. https://t.co/feFff1HDId — Tamiroff (@tamiroff_) February 13, 2020

Basado

Término cazado al vuelo en las catacumbas digitales de la derecha alternativa por el periodista Yago González. 'Basado' es el derechista de vuelta de todo, aquel al que no le importa ser calificado de facha, de machista o de ultraderechista por sus opiniones. Alguien que, como el emboscado de Ernst Jünger, ha trascendido a un nivel de conciencia superior en el que los trucos de la 'charocracia' para acobardar a los discrepantes no tienen ya efecto alguno sobre él.

El 'basado' –un término procedente del inglés 'based'– es lo más cercano al concepto budista de 'iluminado' existente en la derecha alternativa. Ejemplos de 'basado' son Derroiciones Bilbao, Noventa y The Crank Slate.

Consistirá en dos horas viéndolas aparcar: https://t.co/hPWZ70JJMV — Derroiciones Bilbao (@Javbilbao) February 14, 2020

Mientras vuestros antepasados eran cabreros o campesinos, su tatarabuelo era un diplomático francés del XIX que tiene hasta página de wikipedia. Y su padre un trotskista burgués, jaja

Para dedicarse al activismo/performances hay que tener colchón.https://t.co/7K8ZJz4WoE — Noventa (@90248a) February 1, 2020

LA HEMBRA DOMINANTE SE MUESTRA AMIGABLE Y CARIÑOSA CON SUS SUBORDINADAS MIENTRAS HACE ALARDE DE SU SUPERIOR FERTILIDAD https://t.co/wOQDUcHXN2 — The Crank Slate (@spermifex) February 10, 2020

Chad

El macho alfa de derechas, en oposición a los machos beta 'liberalios' y a los 'aliades' de la izquierda. Nacido, como muchos de los términos de este diccionario, de un meme de internet, el 'chad' original "no registra las emociones del prójimo", "no necesita fingirse lo que no es porque ya ha sometido a todos los que le rodean" y "no lleva abrigo porque es inmune al frío". Su vestimenta natural es el chandal o el pantalón pitillo y su mandíbula es reconocible por su ángulo perfecto de 90 grados.

El 'chad' es el hombre que no ha de hacer esfuerzo alguno para que se haga evidente su innata superioridad física y sexual sobre el resto de sus rivales en la carrera evolutiva. El 'chad' carece de complejos, es inmune al adoctrinamiento de la izquierda y se limita a seguir su propio instinto natural. En cierta manera, el 'chad' es naturaleza humana en su estado más puro. Y de ahí que un chad pueda ser tanto un concursante de Mujeres, hombres y viceversa como un miliciano serbio o, por supuesto, James Bond.

Ejemplos españoles de chad serían Santiago Abascal y Javier Ortega Smith. También José Luis Martínez Almeida, ejemplo de chad subrepticio cuya inofensiva y no amenazadora pariencia esconde a un macho superalfa.

Si el 'chad' es negro, su nombre es 'Tyrone'. Si es ruso, 'Sergei'.

Charo

El éxito de la temporada en el diccionario de la derecha alternativa. La 'charo' es el arquetipo de mujer de mediana edad, votante del PSOE o de Podemos y que suele aparecer en las manifestaciones feministas del 8-M con un cartel de "Manolo hoy la cena te la haces tú". El término es la respuesta de la derecha alternativa al 'pollavieja' o el 'señoro' de la izquierda.

En su acepción más amplia, es aplicable a cualquier mujer que defienda las tesis del feminismo interseccional y que elabore churriguerescos discursos políticos y filosóficos sobre el Satisfyer para dignificar el hecho de que sólo está masturbándose con un consolador cuqui de color rosa.

De acuerdo a la taxonomía de las 'charos' realizada por la derecha alternativa, estas suelen medrar en las secciones de cultura de la prensa de izquierdas, en los 'chiringuitos' del PSOE y de Podemos y en las tertulias de las televisiones, donde pasan por "analistas políticas" a pesar de sus dificultades para distinguir la Constitución española del Código de Circulación de la República de Ruanda.

Según algunos usuarios de Forocoches, fuente de varios de los términos de este diccionario, la 'charo' es una mujer "de pelo corto teñido de rojo o de morado, que decía no necesitar un hombre en su vida y que, llegada a los 35 o los 40, sola y quemada por la vida, cae en una depresión que la acompañará durante el resto de sus años y que la convertirá en adicta al Prozac, al alcohol, al Marlboro y a sus gatos".

Charía

Cuerpo de derecho 'charista' que propugna la no separación entre sentimientos y Estado. Sus fuentes de derecho, de acuerdo a las tesis de la derecha alternativa, son la paranoia, la neurosis y el rencor de las 'charos' contra los hombres que las abandonaron en el pasado por mujeres más jóvenes.

La 'charía' se basa en la idea de que dos mil años de evolución del derecho romano y miles de volúmenes de teoría jurídica escritos por cientos de filósofos y analistas del derecho son sólo una construcción heteropatriarcal que debe ser demolida en favor de los postulados del 'charismo', en realidad muy similares a los del derecho nacionalsocialista de la escuela de Kiel: inexistencia del derecho a la presunción de inocencia, derecho penal de autor y desconocimiento del principio de seguridad jurídica.

En términos académicos y no caricaturescos, la 'charía' no sería más que un derecho penal de la actitud interna, ese en el que no se castigan hechos objetivos sino el talante, la 'naturaleza' o la disposición de ánimo del supuesto delincuente. Es decir, un derecho penal dictado por las inseguridades personales del verdugo.

Charocracia

Régimen formalmente democrático, pero intrínsecamente totalitario, en el que las 'charos' han accedido a cargos administrativos y políticos de nivel medio y alto desde los que imponer a los súbditos los postulados 'charistas'. Ejemplo arquetípico de 'charocracia' serían España o Suecia.

"El satisfyer, follar, follar, sexo, sexo, no follas, no sabéis comer coños, misógino, follar, sexo, incel, odio a los tíos, follar, sexo, machista, follar, aún no has probado el satisfyer tía?..." pic.twitter.com/xmjf2gGx3Q — #NoDemacre Ayatola (@dursteand0) November 15, 2019

Colauvirus

Término inventado por el tuitero Errati, también autor del término 'pedrette', para definir la enfermedad que aqueja Barcelona y que la ha convertido en la Disneylandia de los okupas, los narcos, los 'lazis' y las 'charos'. Como es obvio, el término deriva del nombre del coronavirus, la virulenta infección que los organizadores del Mobile han esgrimido como excusa para la anulación del congreso, pero que parece ser sólo la guinda de un pastel cuyos ingredientes principales han sido otros muy distintos. Ingredientes más relacionados con el clima político y social creado por los populistas de extrema izquierda y los nacionalistas en Barcelona que con el virus en sí.

Un triunfo del Colauvirus https://t.co/d8oWeG8Wtt — Errati (@erraticorunhes) February 13, 2020

Derechita cobarde

La adaptación al español del término anglosajón 'cuckservative', a su vez un acrónimo de 'cuckold' –género pornográfico protagonizado por cornudos– y 'conservative' –conservador. En sentido estricto, hace referencia a esa derecha que ha comprado el relato de la socialdemocracia y que ha renunciado a presentar batalla en la creencia de que la guerra cultural está perdida de antemano.

Fashwave

Ejemplo de arte fashwave.

En sentido estricto, es un subgénero musical popularizado por la derecha alternativa americana y que remite al synthwave de los años 80, más conocido en España como 'tecnopop'. En sentido más amplio, es una tendencia estética retrofuturista que utiliza iconografía totalitaria –de forma no siempre irónica, aunque resulta difícil saber dónde acaba la autoparodia y empieza la realidad– y que utiliza las tipografías y los colores de la cultura pop de los años ochenta, y especialmente de los videojuegos de la época. Es probable que la inmensa mayoría de los que juguetean con esa estética ni siquiera sepan si el tipo que tienen al lado es un nazi real o sólo un provocador.

Globo homo

Un término muy popular, paradójicamente, entre el sector gay de la derecha alternativa. Hace referencia, según un experto en la materia consultado por EL ESPAÑOL, a "la continua matraca del lobby LGTB para erosionar la heterosexualidad". Las agresiones a Ciudadanos durante el último día del Orgullo en Madrid serían un ejemplo claro de 'globo homo'.

Gretinos

También conocidos como 'gretos'. Si la memoria no me falla, la inventora del término 'gretino' fue la periodista de El Mundo Emilia Landaluce, en referencia a los acólitos de las enseñanzas de Greta Thunberg. Un 'gretino' es, en definitiva, un sacristán de la religión del apocalipsis climático y un firme defensor de la teoría de que los seres humanos no deberían ducharse más de una vez al mes, tirar de la cadena, comer carne, viajar en avión o tener hijos. Por supuesto, las exigencias de los 'gretinos', muchos de ellos famosos actores de Hollywood, nunca rigen en su caso particular. Todo 'gretino' es, en definitiva, la excepción a sus propias reglas.

Kekistán

El Shangri-La de la derecha alternativa. País imaginario en el que impera un régimen de derechas sin complejos y del que ha sido erradicado cualquier rastro de socialismo, 'charismo' o 'lazismo'.

Lazi

Nacionalista catalán. El término nace de la suma de 'nazi' y 'lazo', por los lazos amarillos con el que los separatistas reivindican la libertad de los líderes del procés. De acuerdo a las tesis de la derecha alternativa, todo nacionalismo es siempre ultraderecha racista aunque se pretenda formalmente de izquierdas, y de ahí el término 'lazi', que se aplica tanto a los simpatizantes y votantes de JxCAT como a los de ERC, la CUP e incluso a los del PSC y los 'comunes' de Podemos.

Liberalio

El término despectivo con el que se conoce entre la derecha alternativa a ese centro-derecha de PP y Ciudadanos que se pretende filosóficamente liberal y en ocasiones hasta conservador, pero que no deja de ser, en realidad, el Caballo de Troya de los postulados de la socialdemocracia entre la verdadera derecha.

El arquetipo del liberalio tiene un master en ESADE o en DEUSTO, es urbanita, más pijo que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, publicó hace años un artículo –pagado por su partido– en el Financial Times y se abalanza sobre los charcos de barro para que Macron no se moje los zapatos de camino a la reunión en la que los franceses tomarán alguna decisión absolutamente destructiva, cuando no humillante, para los intereses de los españoles.

En Ciudadanos, los 'liberalios' son conocidos como 'pomelos', naranjas por fuera y rojos por dentro. En el PP, los 'liberalios' defienden la tesis de que en el País Vasco hay que 'adaptarse' a 'la realidad'. En la Alabama de 1950 habrían sido segregacionistas y en la Barcelona de 1936, republicanos y nacionalistas porque esas eran las tendencias dominantes en aquel momento.

Lo País

El nombre con el que es conocido el diario El País entre la derecha alternativa. Aplicable a cualquier medio de la izquierda defensor del 'charismo' y/o 'pedrettista' hasta los extremos de la pleitesía: Lo Diario, Lo Sexta, Lo Vanguardia, Lo Periódico de Cataluña.

Mangina

Acrónimo de 'man' –'hombre'– y vagina. En el vocabulario de la derecha alternativa, el 'mangina' es el "hombre blandengue" del Fary. Un macho no ya beta, sino omega, que intenta mejorar sus escasas posibilidades de apareamiento fingiendo sumisión frente a las hembras beta de la izquierda. Se le reconoce por su lastimero grito de apareamiento de "deconstruccióoon, deconstruccióoon". Las 'Stacy' los desprecian, aunque no tanto como las 'Becky', con las que en algún momento acabará emparejado y compartiendo disfraz en el Salón del Manga de su ciudad. También se les conoce en determinados círculos como 'chicos soja'.

Ofendidito

En la terminología de la derecha alternativa, totalitario que pretende imponer su voluntad con el argumento de que una democracia debería castigar severamente, incluso con la muerte profesional y civil, el hecho de dañar u ofender los sentimientos de los grupos sociales más vulnerables.

El ofendidito jamás explica el porqué de su razonamiento, en realidad una mera excusa para controlar el discurso público con la violencia de un tirano mongol. Por supuesto, la definición de 'daño', 'ofensa' o 'grupos sociales vulnerables' queda también al capricho del ofendidito. El ofendidito es, en resumen, el pasivo-agresivo por antonomasia.

Pedrette

Otro término inventado por el tuitero Errati que ha logrado traspasar las fronteras de las redes sociales para asentarse en los medios de prensa –como este, por ejemplo– y que hace referencia a "la persona que aspira a un cargo en el PSOE a través de la adoración a Pedro Sánchez".

Según su inventor, el término nace de la hibridación de 'Pedro', por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y el sufijo 'ette', inspirado en el nombre de los grupos musicales americanos de los 50-60: The Chordettes, The Ronettes, The Marvelettes y etcétera.

El término 'pedrette' acepta su combinación con otros términos. Es el caso de 'charopedrette' o 'gretopedrette'.

#Pedrette:



A) Usado como sustantivo femenino singular (pl/pedrettes)



1/Dícese de la persona que aspira a un cargo en el PSOE a través de la adoración a Pedro Sánchez. Normalmente se trata de poletolegas, abogadas, economestas o periodestas, pero no es condición indispensable — Errati (@erraticorunhes) May 29, 2019

Sentimentocracia

Régimen totalitario en el que la ley ha sido sustituida por los sentimientos de los 'ofendiditos'.

Stacy y Becky

La 'Stacy' es la novia del 'chad' en oposición a la 'Becky', la novia arquetípica de los 'aliade' beta de la izquierda. En la mitología de la derecha alternativa, la 'Becky' es feminista, insegura, morena, baja, neurótica y viste con ropa holgada de colores apagados, aunque se teñirá el pelo de algún color flúor en segundo de carrera. La 'Stacy' es femenina, rubia, alta, viste con minifalda incluso a 30 grados bajo cero, usa abundante maquillaje, no ha trabajado un solo día de su vida y está tan segura de su sexualidad que permite que su 'chad' sea el elemento dominante de la relación.

La 'Becky' desea en secreto emparejarse con un 'chad', pero debe conformarse con los machos beta de la izquierda que le prometen 'deconstruirse' para ella. En secreto, la 'Becky' desprecia a los 'aliades' que la cortejan porque le recuerdan a su hermana pequeña, pero sus prejuicios políticos mantienen su instinto sexual a raya, condenándola a la infelicidad vital.

La 'Stacy' es despreciada públicamente por los machos beta de la izquierda por su provocadora hipersexualidad femenina, que estos califican de 'alienante', pero recibe cientos de mensajes privados de ellos cuando sus novias se ausentan media hora de casa. La 'Becky' odia en secreto a la 'Stacy' y atribuye ese odio a motivaciones políticas, aunque este no es en realidad más que competición intrasexual femenina por los machos alfa de la manada.

Ejemplo de 'Stacys' serían las concursantes de La isla de las tentaciones. Ejemplo de machos beta de la izquierda, sus novios. Ejemplos de 'chad', los actores que tientan a las concursantes. Las 'Becky' serían las periodistas que escriben un artículo para 'Lo País' analizando por qué La isla de las tentaciones es denigrante para las mujeres a pesar de que, a ojos de cualquier espectador imparcial, son sus novios los que están haciendo el ridículo.

Turboderecha

Término inventado por la artista Sofía Rincón para facilitarle la vida a los asesores de comunicación del PSOE y de Podemos, apabullados por la imposibilidad de ir un sólo paso más allá de los insultos de 'ultraderecha' –Ciudadanos– 'ultraultraderecha' –PP– y 'ultraultraultraderecha' –Vox. El término responde, en definitiva, a la pregunta de qué hay más allá de la ultraultraultraderecha: la turboderecha.