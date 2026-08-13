Washington domina los titulares, los voluntarios ganan elecciones

Conocí a un grupo de jubilados del Área de la Bahía (California) que pasan sus fines de semana conduciendo dos horas y media hasta Fresno para hacer campaña por un candidato al Congreso bajo un calor que ronda los 42 °C en esta época del año.

¿Por qué?

La respuesta dice tanto sobre la democracia estadounidense como sobre las elecciones legislativas de este año.

El Distrito 22 del Congreso de California (CD22), ubicado en el Valle Central del estado, es una de las dieciocho contiendas reñidas (toss up) en las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre. Los ganadores de estas elecciones determinarán qué partido controlará la Cámara de Representantes de 435 escaños y si esta servirá como contrapeso al poder del presidente Donald Trump o si sus últimos dos años en el cargo transcurrirán sin restricciones.

Lo que está en juego no podría ser más importante, y el Partido Demócrata debería estar en su mejor momento: el índice de aprobación de Trump ha alcanzado un nuevo mínimo del 37% mientras preside una guerra profundamente impopular con Irán, y los estadounidenses siguen sufriendo el impacto de los altos precios del combustible y los alimentos.

En cambio, la sede del Comité Nacional Demócrata (DNC) en Washington está plagada de problemas financieros y disputas internas.

Eric Swalwell interviene en la Convención del Partido Demócrata en Estados Unidos. Manuel Orbegozo Reuters

Estos problemas nacionales reciben mucha atención en la prensa. Sin embargo, el verdadero trabajo de campaña para las elecciones de mitad de mandato se realiza a nivel local y estatal.

Pude ver esto de primera mano cuando asistí a una reunión organizada por Swing Left, una organización política de base que trabaja para elegir demócratas junto con una coalición de otras organizaciones progresistas.

Celebrada en la Iglesia Unida de Cristo en Campbell, California, a finales de julio, fue muy parecida a la reunión republicana a la que asistí: cálida bienvenida, etiquetas con nombres y una abundante oferta de comida y bebida.

Tras llenar sus platos, los asistentes se dirigieron al santuario de la iglesia para escuchar formas de involucrarse, y luego el candidato demócrata al Congreso por el CD22, Randy Villegas, se unió a través de Zoom.

Profesor de ciencias políticas de treinta y un años, dueño de un taller de reparación de automóviles e hijo de inmigrantes mexicanos, Villegas sorprendió al establishment demócrata al ganar las primarias de junio contra la asambleísta Jasmeet Bains. Bains contaba con el respaldo de los líderes estatales y nacionales del Partido Demócrata, mientras que Villegas recibió el apoyo de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Bernie Sanders, Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez, en un mitin en Nueva York. Europa Press

Mientras los medios de comunicación sacan provecho de esta división a nivel nacional, observo que los activistas locales quieren ver candidatos nuevos y más jóvenes con ideas frescas sobre cómo resolver los problemas cotidianos.

California no es simplemente un estado azul [demócrata]. Generalmente es azul a lo largo de la costa y luego se vuelve morado y rojo [republicano] a medida que se avanza hacia el interior, con algunos puntos azules.

El CD22 ilustra bien esta complejidad. Se extiende desde el extremo norte de Bakersfield hasta el extremo sur de Fresno y fue rediseñado moderadamente tras la aprobación en junio de la Proposición 50 del gobernador Gavin Newsom para combatir el intento de Trump de rediseñar los límites distritales en estados rojos.

Actualmente, el CD22 parece un distrito morado o indeciso, pero Villegas afirma que su distrito ha tenido una mayoría de votantes demócratas durante al menos una década. De cualquier manera, el problema es que nadie ha hecho el trabajo de acercamiento necesario para llevar a las urnas a estos votantes, en su mayoría rurales.

Villegas comprende este fenómeno que los politólogos han estudiado durante décadas: el contacto personal llamando a las puertas y haciendo llamadas telefónicas puede aumentar la participación electoral. Esto implica que ejércitos de voluntarios llamen a las puertas para hablar con potenciales votantes. Junto con las campañas telefónicas, estos son los dos pilares de los esfuerzos para movilizar el voto (GOTV, por sus siglas en inglés).

Como se puede imaginar, no es fácil conseguir voluntarios que hagan este trabajo. De hecho, después de que Villegas concluyera su intervención, un líder de voluntarios tomó la palabra para explicar que, aunque ir a tocar a la puerta de un desconocido parece desalentador, se les proporcionará capacitación, un guión y trabajarán con un compañero experimentado hasta que se sientan preparados para asumir el liderazgo.

Swing Left ha desarrollado un modelo de persuasión llamado ground truth ("verdad de campo") que otros grupos de tendencia izquierdista, como el Centro de Voluntarios Demócratas en Mountain View, también están poniendo en práctica. Este modelo se fundamenta en la idea de que "la gente no está simplemente frustrada o desconectada de la política; cree que el sistema está roto y que nadie la escucha".

En la práctica, esto se traduce en guiones de preguntas abiertas que permiten una escucha profunda en lugar de adoctrinar con argumentarios. Todos sabemos por conversaciones personales lo poco persuasiva que resulta una lista de datos o, peor aún, cuando un fanático político agresivo quiere "debatir" sobre los temas.

Portada del libro 'The Persuaders'. Penguin Random House

Si deseas saber más sobre este tema, recomiendo el libro de Anand Giridharadas The Persuaders: At the Front Lines of the Fight for Hearts, Minds, and Democracy.

Las conversaciones cara a cara tienen muchísima más probabilidad de persuadir que las redes sociales o los anuncios de televisión, y todavía más si abordan temas de gran relevancia para los votantes.

La atención médica es un tema clave en el distrito de Villegas, donde hay más beneficiarios de Medicaid que en cualquier otro distrito del país. Medicaid es un programa conjunto federal y estatal que ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo a personas de bajos ingresos.

El oponente de Villegas, el representante republicano David Valadao, votó a favor del proyecto de ley de Trump One Big Beautiful Bill, que incluía importantes recortes de fondos para Medicaid.

Muchos votantes en el CD22 no saben cómo esta masiva pieza legislativa afecta su capacidad para recibir atención médica, y aquí es donde el contacto directo a pie de calle y las llamadas telefónicas pueden marcar la diferencia. Los voluntarios pueden iniciar una conversación preguntando: "¿Cómo le han afectado personalmente las frustraciones actuales o el drama político?", para luego pasar a la salud preguntando: "¿Usted o alguien que conoce viaja a Tijuana para comprar medicinas o arreglarse los dientes?".

Cubrir la política desde la perspectiva nacional o de Washington puede llevarnos a la conclusión de que estas elecciones de mitad de mandato se reducirán a anuncios de televisión, recaudación de fondos y controversias en redes sociales. O que se trata de una batalla entre los demócratas progresistas y los del establishment.

Sin embargo, al pasar tiempo con los activistas de base, surge otro panorama. Las personas dispuestas a pasar un martes por la tarde en un centro comunitario o un sábado tocando a las puertas de desconocidos a 42 ºC de calor serán quienes marquen la mayor diferencia el 3 de noviembre.