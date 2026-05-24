Cómo vender tu hija a un tipejo y que un periodista te justifique

No hay crimen contra la humanidad que no sea celebrado, justificado y/o amparado por una parte del periodismo amparándose en el relativismo moral y en una idea de la naturaleza humana irreal, por no decir mentecata.

En Afganistán, muchos padres venden a sus hijas menores a otros hombres para que sean violadas. Ellos lo llaman "matrimonio forzoso".

Pero es esclavitud sexual de menores.

Es difícil endulzarlo para que suene un poco menos crudo de lo que es. Porque eso es lo que es y eso es lo que está ocurriendo en Afganistán.

Pero hay una parte del periodismo que no lo ve así.

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La BBC, la mítica y muy respetada BBC británica, ha publicado este martes en su página web un reportaje sobre este tema.

Lo ha titulado Vendiendo a niños para sobrevivir: los padres afganos se ven obligados a tomar decisiones imposibles.

¡Pobres padres afganos obligados a tomar la decisión de vender a sus hijas a cambio de dinero!

La pregunta, claro, es quién les obliga. O por qué no se venden ellos, en vez de vender a sus hijas.

Portada del reportaje de la BBC. BBC

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Supongo que un ateo materialista dirá que no es culpa de esos padres. Que el libre albedrío no existe y que ellos no tienen otra opción que proveer de carne fresca a los violadores de su aldea (en muchos casos se trata de sus propios familiares) porque los átomos en su cabeza no permiten ninguna alternativa que no sea esa.

¡La física cuántica ha vendido a esas niñas!

Un ser humano moral dirá otra cosa.

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Aunque la autora del artículo dice que la decisión de esos padres es "imposible", no parece que lo sea tanto, en vista de que da varios ejemplos concretos de padres afganos que han vendido a sus hijas al violador que ha hecho la oferta más atractiva por ellas.

Es decir, que la decisión no sólo parece ser posible, sino que se adopta en Afganistán con sorprendente frecuencia.

Pero, a pesar de ello, la periodista de la BBC (Yogita Limaye, nacida en la India, corresponsal de la cadena en Asia del Sur y Afganistán) ha puesto el foco en los padres, a los que retrata como víctimas de una pobreza que no les deja más opción que vender a sus hijas para que sean abusadas sexualmente.

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Yogita Limaye disfraza todo lo bien que puede el trato entre proxeneta y cliente.

Y dice, por ejemplo, que las niñas son vendidas "para matrimonio" o para "trabajo doméstico". Algo que, en su cabeza, suena mejor que escribir que "son vendidas como esclavas sexuales a pervertidos".

Me pregunto por qué el hecho de que te obliguen a casarte con tu violador, o el hecho de que tu violador te obligue a fregar su casa y a cocinar para él, es mejor que ser violada a secas.

Pero bueno, la BBC sabrá por qué lo dice.

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Luego, Yogita da los datos que, en su cabeza, explican la venta de niñas: tres de cada cuatro afganos no pueden cubrir sus necesidades básicas y 4,7 millones de personas están a un paso de la hambruna.

Y después, señala al verdadero culpable de la situación. Que no es, claro, la cultura afgana, la religión islámica o los padres de las niñas.

Sino (redoble de tambores) Estados Unidos.

Afganistán, 2025. UNICEF/UNI963263/Karimi

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Según Yogita, la ayuda humanitaria recibida en lo que va de 2026 en Afganistán es un 70% menor que en 2025.

Estados Unidos, dice, cortó casi toda su ayuda el año pasado.

Otros donantes importantes (incluido Reino Unido) también han reducido drásticamente sus contribuciones.

Así que todo explicado. La culpa es de Donald Trump. Aunque el que retiró las tropas de Afganistán fue en realidad Joe Biden. ¿Y no es la izquierda occidental la que defiende la "descolonización" del Tercer Mundo para que esos países puedan desarrollarse "libremente" de acuerdo a sus propios parámetros?

Pues esos son sus parámetros. ¿Ahora qué hacemos con ellos?

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En el reportaje de la BBC, un tal Abdul Rashid Azimi dice que está dispuesto a vender a sus gemelas de siete años (Roqia y Rohila).

Y dice textualmente: "Si vendo una hija, podría alimentar al resto de mis hijos durante al menos cuatro años".

A los hijos no los vende, por eso. Las vende a ellas para que ellos puedan comer.

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Otro perla, Saeed Ahmad, dice que ya ha vendido a su hija de cinco años, Shaiqa, por 200.000 afganis (aproximadamente 3.200 dólares) para pagar una operación de apendicitis y un quiste en el hígado.

Eso dice él.

En cinco años, la niña tendrá que irse a vivir con la familia del comprador como nuera.

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El tono del reportaje pretende ser humano y conmovedor y está centrado en los testimonios directos de los padres.

También, en el colmo del cinismo, incluye un aviso de "contenido angustioso".

Pero lo angustioso, según Yogita, no es el destino de esas niñas o el amoral enfoque periodístico de su reportaje.

Lo angustioso es, al parecer, el sufrimiento de quienes venden a sus hijas.

¡Proxenetas de menores! ¡Cómo sufren! ¡Compadezcámonos de ellos!

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Naturalmente, el artículo ha generado un escándalo sin precedentes en Gran Bretaña, a pesar de que la BBC lleva tiempo instalada en la amoralidad más extrema.

Quizá por eso el diario británico The Independent ha publicado este miércoles, sólo 24 horas después del reportaje de la BBC, un artículo en el que la periodista Shabnam Nasimi explica la realidad tal y como es:

''Las niñas están siendo violadas. No metafóricamente. No como jerga legal. El día en que sus cuerpos sangren por primera vez, serán embarazadas por un hombre de cuatro, cinco o seis veces su edad".

Y luego añade:

"El 32% de las muertes de niñas afganas de 15 a 19 años están relacionadas con el embarazo y la tasa de mortalidad materna de Afganistán es una de las más altas del mundo, 521 muertes por cada 100.000 nacidos vivos".

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Shabnam Nasimi no echa la culpa a Occidente de las violaciones de Oriente. En cambio, recuerda correctamente que el Gobierno talibán ha ordenado a los tribunales afganos que consideren "el silencio de una niña virgen" como equivalente a un consentimiento.

No el silencio de un niño. Ni siquiera el de una mujer que ya ha estado casada con anterioridad.

Pero sí el de una niña.

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El reportaje explica también que en Shahrak-e-Sabz, la organización Too Young to Wed descubrió que el 40% de las familias han vendido a sus hijas.

Sólo en la ciudad de Herat se documentaron 630 intentos de suicidios de niñas en apenas seis meses en 2022.

El principal motivo de esos intentos de suicidio son los matrimonios forzosos. Cada día se suicidan una o dos mujeres en Afganistán. Esos son los casos documentados. Las cifras reales probablemente sean mucho mayores.

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En algo tiene razón, sin embargo, la reportera de la BBC. Buena parte de la culpa de lo que ocurre en Afganistán es culpa de Occidente.

Concretamente, de los medios occidentales que publican reportajes como el suyo, amparados en el relativismo moral y civilizacional, para maquillar la realidad mientras, por otro lado, le hacen hueco a los bulos de Hamás que sí encajan en su narrativa.