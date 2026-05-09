¿Por qué se silencian las violaciones y los apuñalamientos?

Los servicios médicos y la Policía en el lugar de un apuñalamiento en Puente de Vallecas.

No pagamos impuestos para que las instituciones nos hagan luz de gas negando lo que padecemos, o para que manipulen los datos e insulten a quienes lo denunciamos.

La semana pasada, en sólo dos días, seis personas fueron apuñaladas en Barcelona. Dos de ellas han fallecido.

Un repunte de violencia que debería abrir telediarios e instar, al menos, a declaraciones del Gobierno.

Pero en su lugar, silencio mediático e institucional. Si no fuera por las redes sociales y las legítimas quejas de quienes padecen la degradación de sus barrios, no conoceríamos una realidad que debe ser atendida.