Por qué el movimiento MAGA se mantiene leal a Trump

Cuando Trump lanzó su primera campaña en 2015, lo vi todo en directo y me reí a carcajadas cuando dijo que México está "trayendo drogas, crimen y violadores" a los Estados Unidos. Estaba segura de que prevalecería la sabiduría convencional que preveía su autodestrucción en la campaña electoral.

Esa sabiduría convencional resultó no ser tan sabia. Sin embargo, nosotros (analistas, periodistas, activistas, fanáticos de la política) nos entusiasmamos cada vez que Trump parece estar a punto de romper el movimiento MAGA, y ahora estamos viviendo otro de esos momentos.

Parece asombroso que los seguidores más fervientes de MAGA se aferren a Trump a pesar de su creciente rastro de promesas de campaña incumplidas. Pero tiene sentido si se piensa en este movimiento como el resultado de una propaganda altamente exitosa.

La propaganda funciona cuando crea identidad y pertenencia en personas que lo anhelan. El universo de los "verdaderos creyentes" de MAGA está compuesto por personas cuya identidad está ligada a Trump. Esperar que se alejen de esto no es realista, incluso si Trump les está demostrando directamente que no es la persona por la que pensaban que habían votado.

Empecemos con los archivos de Epstein, sacados a la luz más recientemente por la extraña declaración de Melania Trump.

Esos archivos nos siguen recordando que Trump se ha retractado de su promesa de campaña de publicarlos íntegramente. La exferviente trumpista y congresista Marjorie Taylor Greene rompió con Trump por los archivos de Epstein. Más recientemente, le dijo al medio Politico que "la última llamada telefónica que tuve con el presidente Trump sobre el tema [es] donde me dijo que sus amigos saldrían heridos y que por eso estaba en contra de publicar los archivos de Epstein".

Marjorie Taylor Greene hace campaña por Trump, en su distrito de Georgia, en 2024. EFE

No alcanzo a ver cómo podría ser más claro para la base de MAGA, antisistema y antielitista, que tanto Trump como el sistema judicial de los Estados Unidos protegen a hombres poderosos mientras estos se aprovechan sexualmente de niñas jóvenes.

Luego está la inexplicable y no aclarada guerra de Trump con Irán. Una cosa en la que tanto la derecha como la izquierda pudieron estar de acuerdo durante su campaña fue el llamado de Trump a "no más guerras nuevas". Incluso llegó a decir que sería el "presidente de la paz".

Sin embargo, esta publicación en Truth Social no refleja precisamente las palabras de un presidente pacífico:

“El martes será el Día de la Planta de Energía, y el Día del Puente, todo envuelto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. ¡SÓLO OBSERVEN! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP”.

A esto le siguió: “Una civilización entera morirá esta noche, para nunca más ser recuperada. No quiero que eso pase, pero probablemente pasará”.

Algunos republicanos de alto perfil y seguidores de MAGA se han manifestado en contra de sus amenazas genocidas.

Taylor Greene dijo a CNN que esto "no es retórica dura, es locura" y pidió su destitución en X: “¡¡¡ENMIENDA 25!!! Ni una sola bomba ha caído sobre Estados Unidos. No podemos matar a una civilización entera”.

El presentador de la cadena Fox, Tucker Carlson. Reuters

El ex presentador de Fox News y comentarista de derecha Tucker Carlson, quien también es conocido aquí en España por su apoyo a Vox, lanzó una diatriba:

“En todos los niveles, es vil en todos los niveles. Comienza con una promesa de usar el ejército de los Estados Unidos (nuestro ejército) para destruir infraestructura civil en otro país. Lo cual equivale a cometer un crimen de guerra. Es un crimen moral contra la gente de un país cuyo bienestar era supuestamente una de las razones por las que entramos en esta guerra en primer lugar: están siendo asesinados por su gobierno. Tenemos que rescatarlos”.

Otra expresentadora de Fox News y prominente voz de derecha, Megyn Kelly, dijo : “Esto es completamente irresponsable y asqueroso. Está mal. Está mal. No debería estar haciéndolo. No me importa que sea una negociación. Su táctica de negociación es matar a un país entero lleno de civiles, hombres, mujeres y niños (un presidente estadounidense) para que se abra el Estrecho de Ormuz. Simplemente está mal”.

La sabiduría convencional dice: "¡Caray, este hombre realmente se está esforzando por cabrear a su base de votantes!".

Sin embargo, la indignación que mencioné anteriormente proviene de periodistas célebres de derecha y de una excongresista. Llama la atención, pero parece haber hecho mella apenas en el 25-29% de sus seguidores que se identifican como MAGA.

El núcleo duro del universo MAGA está compuesto por personas cuya identidad se ha entrelazado con Trump. Estas personas lo aman porque han encontrado pertenencia en el movimiento MAGA. La pertenencia es el ingrediente activador clave de la propaganda, que a menudo apela a grupos de personas que se sienten descontentas con la sociedad.

Este grupo está formado mayoritariamente (aunque no exclusivamente) por personas sin títulos universitarios, a menudo en empleos de clase trabajadora en áreas rurales y profundamente religiosas. Sienten que las élites de las costas los miran con desprecio y Trump tuvo éxito al hacerles sentir vistos y escuchados.

Por lo tanto, mientras que otras partes de la coalición de Trump de 2024 podrían estar rompiendo con él, este grupo central de MAGA probablemente se mantendrá fiel a su hombre, sin importar lo extraño e ilógico que pueda parecer.