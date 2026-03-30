"Ya he vaciado el centro de niñas".

Este es el mensaje que la captadora de una organización de trata, una proxeneta infiltrada en un centro de menores inmigrantes, enviaba a otros proxenetas tras captar y trasladar a niñas desde España a Francia para ser prostituidas.

Este mensaje fue revelado en el seno de la investigación Operación Timanfaya. Una investigación que también ha revelado cómo la captadora infiltrada, una mujer de treinta y dos años que se hacía pasar por menor en un centro de inmigrantes, sacó a todas las jóvenes menores del lugar durante varios meses hasta irse ella una vez terminada la abyecta tarea.

Son trece niñas o adolescentes las que están en paradero desconocido y que podrían estar siendo víctimas de matrimonios forzosos, explotación laboral o sexual.

Varios detenidos están siendo investigados por pornografía infantil, o como debe decirse, por explotación sexual infantil, por lo que se refuerza la línea de que las menores estén siendo hoy prostituidas.

La Operación Timanfaya también ha acreditado que la mafia de tratantes contaba con organización en Marruecos para el traslado y cruce de fronteras. Las menores subsaharianas llegaron a las Islas Canarias durante la última crisis migratoria de los cayucos, una crisis que saturó y empeoró la asistencia del sistema de menores no acompañados en las islas.

🗣️ OPINIÓN | Menores tuteladas prostituidas: el sistema de acogida está fallando



🎥 Por @Paulafraga__ pic.twitter.com/sDhbbWxqtk — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 23, 2026

Recordemos que también en las Islas Canarias conocimos la Operación Íncubo, uno de los mayores casos de pederastia conocidos hasta la época en España. En ella, las víctimas también son menores tuteladas.

Entre los investigados, está Agustín Alemán Barreto, 'Yino', un tipo que se jactó en la declaración policial de tener a su cargo a ciento cincuenta chicas.

Está fallando todo para los menores, inmigrantes o nativos, tutelados.

Están fallando las políticas inmigratorias y de asistencia social.

"El maltrato y el desamparo institucional de la infancia debería ocupar portadas y empujarnos a la calle"

El Gobierno de Canarias ha acordado en varias ocasiones la situación de emergencia migratoria, que ha implicado la saturación de los centros de menores e inmigrantes. Esos centros tutelan actualmente a casi 6.000 menores en un sistema concebido para 1.500.

Están fallando las políticas que, por acción negligente u omisión, amparan a las mafias de traficantes de seres humanos.

Y está fallando, ante todo, el sistema de tutela y protección a la infancia para los niños y niñas más vulnerables.

Un maltrato y desamparo institucional de la infancia que debería ocupar portadas y empujarnos a la calle.

"Ya he vaciado el centro de niñas". La frase debería retumbar para siempre en nuestros oídos. Al menos, hasta que no se diriman responsabilidades políticas y hasta que los integrantes de estas mafias criminales ingresen en prisión.