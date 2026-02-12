La popularidad de Trump cae en picado

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Bonoloto, hoy
Tractorada en Madrid, en directo
Amnistiar a Puigdemont
Descarrilamiento Irún
Regularización masiva UE
Juez Peinado y Begoña
Adjudicaciones de Defensa
Ley prevención de riesgos laborales
José Ortega y Gasset
Pagar menos IRPF
Rosalía, denunciada
'Mujeres Conductoras' en Uber
Facturación Bad Bunny
Máximo Huerta casa Madrid
Ana Milán infancia años 70
Marc Márquez, sobre ser padre en el futuro
Madre Antonio Banderas
Zapatillas Bad Bunny
Donar vivienda
Trenes cancelados
Deducción por ir al gimnasio
Pobreza infantil
Nuevo plazo autónomos
Declaración de la renta
Desconexión digital trabajadores
Jorge Javier
Ayuda por hijos
Fallece madre Roberto Brasero
Belén Rueda, sobre sus hijas
Ayudas afectados por las borrascas
La farola definitiva de Pere Navarro
La DGT rectifica
Abogado sobre sacar dinero en efectivo
Incapacidad de hombre adicto al 'heavy metal'
Refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera
Jesús Vázquez, sobre su infancia
Concursante del Benidorm Fest
Bad Bunny y su forma física
Hija de Rossy de Palma
Richard Gere, sobre la longevidad
Mariló Montero, sobre su infancia
Análisis Mario Tennis Fever
El refugio de Kardashian y Hamilton
Álex González, sobre la longividad
Mar Flores modelo
Jubilados mutualistas
Renta conjunta
Profesora de 69 años
Casa de Joaquín Prat
Reconocimiento médico gratis
Desahucios inquilinos
Coche segunda mano
Reparaciones vivienda
Donaciones Hacienda
Declaración de la Renta
Emilio Barena
Bad Bunny infancia y padres
Paloma Hervás, joven emprendedora
Bad Bunny, sobre su familia
Antonio Orozco casa Barcelona
Trayecto Madrid-Barcelona
Camionero internacional
Los consulados de Marruecos abren los fines de semana
Sony confirma un nuevo State of Play
Aída Nízar vuelve
António Seguro gana las elecciones en Portugal
Oprah Winfrey
Suspensión de la pensión
Ayuda para autónomos
Luis Villanueva, empresario
Cerveza española en Reino Unido
Fiestas laborales
James Cameron
Reclamaciones huelga trenes
Eugenia Silva
Aragón agrava el hundimiento político de Sánchez
Franquicia más taquillera
Juan del Val
Auge de bajas laborales
¿Cómo sumar años de cotización?
El SEPE cambia las normas
Límite efectivo supermercado
Bluper
Donald Trump.

Donald Trump.

Columnas EL INFORME OPPENHEIMER

La popularidad de Trump cae en picado

La gran pregunta que se hacen todos en Washington es por qué Trump insiste en aventuras expansionistas que le están restando apoyo interno.

Publicada

Al cumplirse un año del segundo mandato del presidente Donald Trump, las encuestas coinciden en que su popularidad se está desplomando.

Si no logra revertir la tendencia, lo más probable es que pierda las elecciones legislativas de noviembre y se convierta en un presidente débil por el resto de su gestión.

Los sondeos de opinión pública, tanto de medios conservadores como liberales, muestran que lo que más preocupa a los votantes es la carestía de la vida en el país.

La mayoría quiere que Trump disminuya su hiperactividad en política exterior, sobre todo sus proyectos más alocados (como apoderarse de Groenlandia o anexar Canadá) y se concentre más en mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos.

Según una nueva encuesta del diario conservador The Wall Street Journal, un 45% de los votantes aprueban la gestión de Trump, pero un 54% la rechaza.

Peor aún, una encuesta del periódico liberal The New York Times dice que sólo un 32% cree que el país está mejor que hace un año, mientras que un 49% piensa que está peor.

Nicky Minaj ha apoyado públicamente a Donald Trump en Washington.

Nicky Minaj ha apoyado públicamente a Donald Trump en Washington. Getty Images

Estos datos son de mediados de enero, antes del amague de Trump de invadir Groenlandia. Si las encuestas hubieran sido hechas algunos días después, sus números serían peores: el 86% de los estadounidenses rechaza la toma de Groenlandia, según reportó la cadena progubernamental Fox News.

Todo esto podría costarle muy caro a Trump en noviembre. Las elecciones legislativas en Estados Unidos suelen ser ganadas por el partido opositor. Este año, los Demócratas tienen grandes posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes, y (aunque es menos probable) hasta el Senado.

Si la oposición demócrata gana el Congreso, Trump pasará de controlar los tres poderes del Estado a tener las manos atadas. Los demócratas podrían negarle fondos para sus proyectos, e incluso iniciarle un juicio político.

Y la imposibilidad constitucional de Trump de presentarse a una reelección haría que muchos en su propio Partido Republicano tomen distancia de él y busquen nuevos liderazgos.

Por supuesto, Trump podría intentar algún truco antes de noviembre, como declarar un estado de emergencia con alguna excusa de seguridad nacional, o cambiar las leyes electorales, o anunciar enormes subsidios sociales, al mejor estilo de los populistas latinoamericanos.

El general Gregory Guillot, comandante de la NORAD, en el asiento trasero de un F-16.

Pero será difícil que incluso la actual Corte Suprema, de mayoría conservadora, dé luz verde a un quiebre burdo del orden constitucional. Además, las elecciones legislativas son organizadas por los estados, no por el gobierno federal.

La gran pregunta que se hacen todos en Washington es por qué Trump insiste en aventuras expansionistas que le están restando apoyo interno.

Pocos días atrás le pregunté a John Bolton, el ex principal asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer gobierno, cómo explica que el presidente esté dedicando tanto tiempo y energías a resucitar el expansionismo de Estados Unidos del siglo XIX.

Donald Trump tras una reunión del Partido Republicano esta semana en Washington.

Bolton, que desde que dejó el gobierno de Trump se ha vuelto un crítico del presidente, me respondió que la ofensiva de Trump para tomar Groenlandia, Canadá y quizás otras partes del mundo tiene una sola explicación: su megalomanía.

"Creo que obviamente está impulsado por lo que es su principal preocupación en la vida, que es lograr la gloria de Donald Trump", me dijo Bolton. "Su búsqueda del Premio Nobel de la Paz es el mejor ejemplo de ello".

Donald Trump, a su llegada al Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington.

Donald Trump, a su llegada al Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington. Annabelle Gordon Reuters

Según Bolton, Trump quiere apoderarse de Groenlandia para pasar a la historia como los presidentes de Estados Unidos que anexaron Texas o compraron Alaska.

"Si realmente le preocuparan las amenazas a la seguridad estadounidense, sería mucho más firme con los rusos en Ucrania, sería mucho más firme con China en Oriente y a lo largo de su periferia Indo-Pacífica. Pero no está haciendo nada de eso", me dijo Bolton.

El ex principal asesor de seguridad nacional de Trump concluyó: "Es difícil encontrar un hilo conductor en su política exterior, porque lo único constante es su interés en su propia notoriedad".

Diez meses en política son una eternidad, y Trump todavía podría recuperarse. Pero a menos que cambie el rumbo muy pronto, cada día que pasa se le va a hacer más cuesta arriba.

Más en Columnas