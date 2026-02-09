Pilar Alegría: una grieta política convertida en naufragio

ES NOTICIA:
Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo
Mapa de noticias
Últimas noticias
El PP mide en Aragón sus opciones
Azcón y Alegría animan a votar
Sorteo Gordo de la Primitiva
El temporal mantiene en vilo a Andalucía
'Ladran, luego ladramos'
Límite efectivo supermercado
Madre Alaska
Pequeños caseros desahucios
Experto en coches
Dinero cuenta bancaria Estado
Escribano, el hombre tranquilo
Albañil en España
Declarar IRPF
Despido disciplinario
Experto en coches
Ingeniero industrial
Problema común coches
Salario camarera de piso
Gobierno y el IVA
Trabajar aunque no te paguen
Adiós a las llamadas SPAM
Penalizado con su pensión
Piso 84 metros cuadrados
Deducción IRPF
Aparador elegante Lidl
José Andrés chef arroz
Dimite director 'The Washington Post'
Montserrat hermana al PP Europeo
Presas andaluzas
Encuestas elecciones de Aragón
El Barça abandona la Superliga
Propietario no puede entrar a su piso
Dani García
Longevidad María Galiana
Refugio Patricia Conde
Inversiones Paz Padilla
Vida actual José María
Dinero Bad Bunny Super Bowl
Serie Cancelada Star Wars
Serie 'Juego de Tronos'
Hijo de María Jiménez
Casa Paco León
Juan del Val sobre Sánchez
Dardo Antonio Banderas a Hollywood
Luis Zahera longevidad
Mujer desaparecida Asturias
Notificaciones Hacienda
Millones españoles sin paro
Conductor de autobús
Preocupación deterioro carreteras
BYD eléctrico más vendido
Nueva ayuda 4.000 euros Madrid
Prohibición juguetes 2026
Empresaria factura 10 millones de euros
Subida pensiones
Abono paro de oficio
Infancia Carlos Herrera
Shakira y Jennifer López NFL
Dinero Boris Izaguirre
Vida actual David Leo
Infancia Melani Olivares
Inversiones David Díaz
Rodolfo Sancho
Refugio Patricia Montero y Álex Adrover
Infancia colaborador 'La Revuelta'
Regresa Piratas del Caribe
Aitana y su dinero
Donar casa gratis
Víctima hermano okupa
Regalos San Valentín
Origen manzanas Mercadona
Verdad incómoda enoturismo
El IMV no llega a los hogares pobres
Carolina Sobe a 'La Familia de la tele'
Hijo de María Jiménez
Mario Casas
Casa Toñi Moreno
Casa David Bustamante
Melania Trump
Eugenia Silva
Marc Anthony
Dueño de 346 trasteros
Obras en la comunidad de vecinos
Ingeniero colombiano
Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente'
Autorización de la comunidad de vecinos
Dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra
Pablo, director de una aseguradora de coches
Fernando vive en un pueblo 80 habitantes
Deducción 300 euros en el IRPF
Nulo el despido de un trabajador
Alquilar piso o habitación
Roberto Leal, sobre la familia
Pablo Motos, sobre la longevidad
Rosa ganadora Pasapalabra
Haz el Rosco de Rosa
Quién es Earl Morrall
Refugio Can Yaman
La vida actual de Pablo Díaz
La serie de 120 millones de euros
Los Javis
Alberto Chicote tortilla
Es ilegal utilizar la incapacidad temporal como excusa
La Seguridad Social acota la pensión
Error de los compradores de vivienda
Límite de pagos
Fecha declaración de la Renta
Cayetano Martínez de Irujo
Centros privados de educación
Factura de la luz
Se retrasa la subida de la plusvalía
Elsa Pataky
Infancia Máximo Huerta
Leiva
David Díaz sobre su dinero
Abrirán los colegios mañana en Andalucía
Santi Millán
Sanseverina Lazar
Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón
El agua gratis en los bares
La casa de Gonzalo Bernardos
Adolescente prohibir redes sociales
Coche deportivo David Broncano
Deducción 1.200 euros IRPF
Abuela de 81 años que juega videojuegos
El último refugio de 'Pili' Alegría
Chaqueta térmica más cómoda
Mueble con cajones más elegante
Miguel Torres, 40 años
Alba Carrilo, sobre los heterosexuales
Multa de Hacienda
El refugio de Miguel Ángel Silvestre
400 euros en dos gimnasios
Profesora española en Noruega
16,6 millones de euros en taquilla
Donaciones a hijos
Decorar el rellano de tu vivienda está prohibido en España
Eduardo Bolinches, economista
Vuelve la mejor comedia española
Bluper
Pilar Alegría, en el momento de la votación.

Pilar Alegría, en el momento de la votación.

Columnas ALIKINDOI

Pilar Alegría: una grieta política convertida en naufragio

Si Extremadura fue la primera grieta sísmica del sanchismo, Aragón se perfila como la consolidación de esa grieta en el corazón del equilibrio político español.

Publicada

El adelanto de las elecciones prometía claridad, orden y un mensaje político nítido. En realidad, ha servido para confirmar que la situación es más compleja, más fragmentada y más peligrosa de lo que muchos anticipaban.

Los sondeos preelectorales ya apuntaban que el Partido Popular, con Jorge Azcón al frente, sería la fuerza más votada.

Una victoria técnica pero sin mayoría absoluta, claramente por debajo de los 34 escaños necesarios para gobernar en solitario, y, por tanto, dependiendo de un Vox fortalecido.

Nadie dudaba tampoco de un colosal descalabro del PSOE y de los aglutinados de izquierdas.

Y así ha sido.

Demasiadas reminiscencias extremeñas, pero, desde luego, todo muy previsible. El PP debería estar preparado, de una vez, para tener una estrategia de gobierno clara para con el socio mutante que alternativamente ignora o ataca.

Jorge Azcón.

Jorge Azcón. EFE

Pero lo más espeluznante ha sido, de nuevo, la transferencia de votos del PSOE hacia Vox y otras fuerzas de la derecha radical. Y ya podemos concluir que este trasvase de votos no es anecdótico ni coyuntural. Es la expresión de una crisis de representación.

Este paisaje no puede entenderse sin profundizar en el eje vertebral de lo que, una vez más, ha ocurrido: la campaña electoral socialista ha sido ineficaz y autodestructiva.

La estrategia impuesta desde Ferraz y centrada en la figura de una candidata extremadamente frágil se ha mostrado aturullada y sin frenos, sin atisbo de un proyecto ni un discurso que conectara con las preocupaciones reales de los aragoneses.

Todo apunta a que el PSOE, que fue referente y maestro en la materia, ya no sabe cómo hacer política electoral. Ni organización de estructuras, ni activación de cuadros territoriales, ni equipos especializados que permitan sostener una candidatura competitiva.

Este diagnóstico tiene implicaciones políticas profundas. Si el PSOE se muestra repetidamente incapaz de construir un relato propio, articulado y creíble, no estamos hablando de un "fallo de campaña", sino de una cuestión políticamente existencial: la desconexión del electorado socialdemócrata tradicional.

Los resultados de las elecciones en Aragón, con sus prioridades claras (sanidad, servicios públicos, coste de la vida) refleja incuestionablemente el desánimo ante un partido que ya no logra traducir sus propuestas en confianza y expectativas.

El 8-F, dominado por la dialéctica PP-Vox frente a un PSOE languideciente, enfrentaba dos candidaturas mayoritarias en tránsito, pero ninguna proponía una transformación profunda.

Hemos vuelto a ver un espejo de las debilidades acumuladas en los grandes partidos, de la crisis de liderazgo y de la emergencia de fuerzas que capitalizan el descontento y la indignación.

De este modo, con un electorado que huye hacia opciones que refuerzan discursos más identitarios y excluyentes, el PSOE se ha precipitado a la sima de un bochornoso resultado en Aragón, con Pilar Alegría como alicortado mascarón de proa del naufragio.

Era probablemente la peor candidata posible.

Alegría llegaba a las elecciones como ministra y portavoz del Gobierno, una doble condición que, lejos de reforzarla, la obligaba a renunciar de entrada a la credibilidad propia: era una candidata partícipe (y necesaria defensora) del relato de un Gobierno considerado por muchos como "el más mentiroso de la historia reciente".

Convertida más en escudo humano que en ariete, condenada a un viacrucis electoral, obligada a justificar en clave autonómica decisiones tomadas en Madrid y sin margen real para construir un perfil propio, la experiencia institucional y la corrección formal de Alegría se han disuelto como azucarillos en el mar turbio de sus lastres personales y políticos.

A ello se sumó la intervención directa de Pedro Sánchez en Huesca y Teruel. Su defensa pública del ministro Óscar Puente en pleno clima de duelo nacional, insensible y arrogante, le cayó encima a Alegría como el cubo de sangre de Carrie.

Pedro Sánchez y Pilar Alegría.

Pedro Sánchez y Pilar Alegría.

Cuando los sondeos confirmaron el deterioro, el equipo socialista entró en modo pánico. Se improvisaron actos, se multiplicaron rectificaciones, se enviaron delirantes whatsapps.

Después llegó el desfile de enviados: dirigentes nacionales, asesores, responsables orgánicos del PSOE, que, más que apoyo, transmitieron tutela y control. Y, como telón de fondo, el pegajoso estigma del 'caso Salazar', gestionado con ambigüedad y corporativismo, que añadió desgaste moral a una campaña ya debilitada.

Alegría quedó atrapada en el rechazo visceral como una mosca en una tela de araña.

Que el PSOE la enviara como candidata sacrificial revela una crisis profunda de cuadros territoriales. La política autonómica se ha convertido en una extensión instrumental de la nacional, por eso revientan las costuras electorales.

Además, la inmolación de Alegría es irresponsable para el sistema, porque desincentiva liderazgos futuros y refuerza la idea de que las comunidades son escenarios secundarios. El mensaje implícito es demoledor: Aragón no merece un proyecto propio, sino una delegación ministerial.

Y así, más allá de quién suma qué, estamos ante un retroceso del centro político y una normalización de fuerzas que alimentan agendas más irracionales que pragmáticas.

Y esto no es sólo un problema aragonés: es, otra vez, un síntoma de lo que le ocurre a España. Podríamos decir aquello de "menos mal que nos queda Portugal". Con candidatos que se llaman Seguro y Ventura, todo pinta mejor.

Pero en nuestro país ya no quedan cartas que jugar ni hay paracetamol que valga. Necesitamos unas elecciones generales para desbrozar este camino devastado.

Más en Columnas