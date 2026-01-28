¿Quién gobierna realmente en Venezuela?

Durante una visita de casi tres semanas a Argentina y Perú, donde entrevisté a los presidentes de ambos países, muchos amigos me hicieron la misma pregunta: "¿Quién está gobernando Venezuela?".

Mi respuesta fue encogerme de hombros y decir: "Los mismos corruptos de siempre".

El presidente Trump dice que está "manejando" el Gobierno de Venezuela tras la captura del exdictador Nicolás Maduro. Trump incluso publicó una foto suya en las redes sociales autodenominándose "presidente interino de Venezuela".

También dijo haber hablado extensamente con la exvicepresidenta de Maduro, ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien describió como una "persona fantástica" que, presumiblemente, seguirá sus órdenes.

De hecho, Rodríguez está bajo la presión de un bloqueo naval estadounidense que podría paralizar las exportaciones de petróleo de Venezuela.

Pero Venezuela sigue gobernada por el régimen de Maduro. Es cierto que Rodríguez ha liberado a decenas de presos políticos, pero aún quedan centenares, según la organización de derechos humanos Foro Penal.

María Corina Machado, Donald Trump y Delcy Rodríguez, el pasado 15 de enero.

Rodríguez también ha prometido aumentar los envíos de petróleo a Estados Unidos, algo que Maduro ya había ofrecido repetidamente a cambio del levantamiento de las sanciones petroleras estadounidenses.

Más importante aún, Rodríguez y los principales jerarcas de la dictadura, incluidos el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Padrino López, siguen controlando el ejército, la policía, los servicios de inteligencia, los escuadrones paramilitares conocidos como "colectivos", el poder judicial y los medios estatales.

Los "colectivos" del régimen detienen a personas en las calles para revisar sus celulares y arrestan a quienes critican a Maduro en las redes sociales.

Es más, Rodríguez sigue llamando "presidente legítimo" a su antiguo jefe, y la televisión estatal describe su captura como un "secuestro".

En su discurso ante la Asamblea Nacional el 15 de enero, un día después de hablar con Trump y de recibir sus elogios, Rodríguez denunció el "criminal bloqueo económico" estadounidense. También dijo que Venezuela "tiene derecho" a mantener lazos cercanos con Rusia, China e Irán.

En otras palabras, para los venezolanos, poco ha cambiado. En todo caso, hay un "madurismo sin Maduro".

Funcionarios del Gobierno de Trump argumentan que sería imprudente invitar a los líderes de la oposición a formar un nuevo gobierno ahora, citando lo que pasó en Irak tras la invasión estadounidense allí. Temen que un gobierno opositor enfrentaría resistencia por los militares y la burocracia, y conduciría al caos.

Pero ese argumento corre el riesgo de perpetuar una dictadura sangrienta y ahuyentar a los inversores extranjeros.

En lugar de elogiar a Rodríguez y afirmar falsamente que la líder opositora María Corina Machado "no tiene el respeto ni el apoyo dentro de Venezuela para liderar el país", como lo hizo días antes de recibir a Machado en la Casa Blanca y afirmar posteriormente que ella es "una mujer maravillosa", Trump debería haber hecho otra cosa.

Debería haber presentado un plan con pasos concretos para la restauración de la democracia.

Sin embargo, al momento de escribir este artículo, Trump no ha presentado un cronograma con medidas que lleven a elecciones libres, como la restauración de la libertad de prensa y el derecho al voto para los más de ocho millones de venezolanos en el exterior.

En su primera conferencia de prensa después de la captura de Maduro, Trump habló extensamente sobre petróleo, drogas y migración, pero no mencionó la palabra "democracia" ni una sola vez. Dijo que una transición podría llevar "años".

El presidente interino de Perú, José Jeri, me dijo que "debería haber una hoja de ruta", ya sea para instalar a Edmundo González Urrutia (el candidato opositor que, según los recuentos más creíbles, ganó las elecciones de 2024) o para celebrar nuevas elecciones.

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, me dijo que mantener el régimen actual no traerá estabilidad, sino todo lo contrario.

"En algún momento, en treinta o noventa días, o en seis meses, el pueblo (venezolano) se sentirá decepcionado, y eso conducirá a una situación política inestable", me señaló.

Shapiro propone que Trump nombre "un grupo de notables" (rectores universitarios, juristas, y obispos, entre otros) para sentar las bases de elecciones libres. Las negociaciones podrían llevarse a cabo en la Nunciatura en Caracas, agregó.

Estoy de acuerdo. Ante la ausencia de un cronograma para el restablecimiento del Estado de derecho, puede que Trump pronto se olvide de Venezuela, el régimen de Rodríguez se consolide como una dictadura "tolerable" para la Casa Blanca, y Venezuela no sea ni rica ni libre.

El momento de iniciar ese proceso es ahora.