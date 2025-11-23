Del Milenarismo al Minimal de la Colección Pinault

[ De la prensa internacional:

« Corría la madrugada de l5 de octubre de 1989 y el genial escritor Fernando Arrabal había sido invitado al programa de TVE.

Ese día, Arrabal, filosófico y sublme, disertó sobre el « Mileniarismo ». El programa de televisión con Arrabal pasó a la historia.

El conjunto de ‘video-espectadores' que han visto « el mileniarismo » de Arrabal suman millones. »

« Fernando Arrabal à la télévision des millions de 'vidéo-spectateurs'. ». ]

Exposición Minimal en la Bourse de Commerce, muy cerca de la surrealista Promenade de Vénus, con, en su día, todos nosotros: André Breton, Magritte, Buñuel, Octavio Paz, etcétera.

François Pinault (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta) muestra su colección escribiendo y confesando, con sorprendente claridad, su visión única de una valentía excepcional:

El arte minimal va al meollo de lo esencial:

– Su expresión es incisiva.

– Su radicalismo descarta lo anecdótico.

– Con el arte minimal, el tiempo podrá detenerse.

– La mente podrá liberarse.

– Para aventurarse más allá de las apariencias.

– Por primera vez, levanto el velo sobre el aspecto íntimo de mi colección de arte.

[Me he tomado la libertad de puntuar su solemne y fabuloso escrito. Nunca vi a François Pinault, ni sabía a qué se dedica].

Fernando Arrabal, en una exposición.

Kasimir Malévich afirmó el 30 de mayo de 1914 a Mikhail Matiouchine: "Soy constructivista y mejor aún, suprematista".

Precisamente cuando Filippo Tommaso Marinetti le incitaba en Moscú a realizar una demostración futurista.

Con el suprematismo, simplificó el espacio, aminoró los elementos pictóricos al mínimo extremo, acrecentando un sistema completo de construcción del mundo, y dijo:

"Domino las condiciones de la existencia humana, de modo que puedo operar con un lenguaje cósmico para confirmar las leyes generales del universo. Las claves del Suprematismo me están llevando a descubrir cosas fuera del conocimiento. Mis nuevos cuadros sólo pertenecen al mundo, como Blanco sobre blanco y Cuadrángulo negro rodeado de blanco hablan con voz nueva del símbolo de una nueva luz".

Kasimir Malévich había nacido en Kiev, en una familia mitad polaca mitad ucraniana. La decoración de las khaty (casas populares), de los pyssanky (huevos pintados) y los iconos fueron "la forma superior del arte" y constituyó su primera academia "silvestre".

A partir de 1905, Kasimir Malévich se instala definitivamente en Moscú. "Lo esencial no es pintar fenómenos u objetos, sino realizar una factura (o una textura) pictórica pura; permanecer fiel a esta base incluso al abordar el suprematismo".

Blanco sobre blanco es una reflexión sobre el color como tal. La pintura concebida en su especificidad material será la exigencia básica del formalismo: la reducción a unidades mínimas. Incitará a Malévich a afirmar que el arte no es un procedimiento, sino la apertura al ser no-figurativo, sin-objeto.

Afirmando la primacía del acto creador. Un "acto puro", una "llama cósmica", "sin número, sin precisión, sin tiempo, sin espacio, sin estado absoluto, ni relativo".

Desde el Cuadrado blanco sobre fondo blanco, el espacio del mundo emerge de su abismo infinito. Alcanzado el cero, la Nada como esencia de la diversidad, un mundo sin-objeto, Kasimir Malévich explora más allá del cero, los espacios de la Nada, del abismo del ser.

Fernando Arrabal.

Durante diez años, entre 1916 y 1926, Malévich en Petrogrado y Moscú crea una arquitectura utópica violentamente atacada por la revista Pechat i revolyutsiya como "un amasijo inepto", "una obra ininteligible revelando no sé que mezcla patológica y maníaca de un degenerado que se imagina que es un profeta".

Pero Kasimir Malévich supo desarrollar un pensamiento complejo, orientado hacia el ser (y no a la esencia de lo que es) como inobjetividad; con la inefabilidad de la purificación posible y la libertad propia de su Nada, una Nada en la que el hombre ¿aprende a volar libremente?

Malévich, encuentra en diez años de reflexión solitaria el nombre propio de la cuestión suprema: la “Nada liberada”. ¿Un acceso experimental a la vida positiva de la Nada?

Para Malévich, la "puesta a cero" de las formas no es más que un trampolín que le llevará más allá del cero, a las regiones de la Nada liberada, pero inmersa en el mundo sin-objeto, ¿la única realidad?

Desde entonces (hace un siglo), el arte minimal se conoce y se exhibe en exposiciones y museos. Desde el Moma de Nueva York hasta el Museo de Arte de Rio de Janeiro, del Tokio Metropolitan al Städtische Kunsthalle de Düsseldorf o el Museo de Arte Moderno de París con Lee Ufan, Emma Lzvigne, Meg Zester, Jessica Morgan, François Morellet, Iannis Xenakis, Vasarely, Soto, Bridget Riley… y el centenar que figura en el catálogo. Etcétera.

***

Algunos "seudo-arrabalescos" minimalistas

"El sentido común ¿es un mito?"

"¿Nada es inconcebible?"

"¿Todo es contradictorio?"

"¿Me estoy expandiendo?"

"¿Respeta los adjetivos?"

"Actúa ¿como si no fuera yo?"

"¿No hay Luz?"

"¿Nada se derrumba?"

"¿Me estoy volviendo sustancial?"

"¿41 de agosto?"

"¿T es mi letra favorita?"

"¿Inventa familias?"

"La mentira ¿no existe?"

"Se asemeja el destino ¿a una nube cúmulo/nimbus?"

***

Cuadros y fotos de Arrabal

'Minimal 1992'.

'Minimal 1994'.

'Minimal 1996'.

'Minimal 1999'.

'Minimal 2015'.

'Minimal 2017'.

'Minimal 2022'.

***

Hasta la próxima semana, si Pan me presta vida.