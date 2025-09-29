Sánchez no resistirá una fotografía de Begoña ante un jurado popular

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, en directo
Sueldazo ONCE, hoy
Begoña 121 mails
Prohibido Perpetuarse en el Poder
Pedro J y Florentino
Plebiscito Sánchez
Joven española en Francia
Táctica José Elías
Empresario en España
Jubilado 45 años cotizados
Dinero persona fallecida
Modelo española en Japón
Experto en desarrollo personal
Sistema sanitario español
Español en Suiza
Experta inmobiliaria
Jubilado y pensión baja
Jubilada con pensión recortada
Arquitecto sobre la vivienda
Listas de espera sistema sanitario
Enfermera en EE.UU.
Empresario falta trabajadores
Soldador falta personal
Detective privado
Monedas de plata
Heredera de una vivienda
Carmen Lomana jubilación
Inquilino y casera
Sistema Start Stop
Experto en coches
Empresario español en China
Albañil español en Suiza
Enfermero joven español Noruega
Dioni Ugalde empresario
Joven española en Suiza
Abogada pensión
Experto inmobiliario
Camionero en el extranjero
Abogada control laboral
Lidl vitrocerámica
Ático de lujo Tamara Falcó
Comprobar Lotería Nacional sábado
Jubilado suizo en España
Mejor casa prefabricada y minimalista
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Albañila revela cuánto gana al día
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez. Europa Press

Columnas CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Sánchez no resistirá una fotografía de Begoña ante un jurado popular

Nada de lo que un experto diga podrá resistir la imagen de la mujer del presidente del Gobierno ante un jurado popular. El mensaje que llegará será el del pueblo juzgando a la mujer del presidente.

Publicada

La posibilidad de que un jurado popular pueda juzgar a la mujer del presidente tiene más fuerza que todos los argumentos que se puedan reunir contra el sanchismo.

Es una imagen poderosísima con mucho significado. Y, por ello, también esconde un gran peligro.

El jurado popular llegó a España como herencia de la Revolución Francesa, con todo lo que eso significa. Más allá de su utilidad práctica, bastante cuestionada por muchos, es un símbolo.

Y los símbolos, en política, valen tanto o más que los argumentos.

Es un símbolo de la Revolución, del pueblo participando de la justicia, igual que las urnas son un símbolo de la representación política. Si el pueblo no forma parte de las instituciones democráticas, no hay democracia.

De ahí que algunos piensen, llevando el argumento al extremo, que la verdadera democracia está en la calle, y no en las instituciones, y que las barricadas son el escaño en el que se sienta la voluntad popular.

Begoña Gómez comparece en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid.

Begoña Gómez comparece en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Europa Press

Los moderados, que se caracterizan por preferir la democracia representativa a la democracia directa, defienden las instituciones.

De ahí que quepa defender con solidez que el jurado es útil porque reconoce al pueblo su participación legítima en la administración de justicia. Está bien que así sea y, por tanto, el paso que se dio en 1995 con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado fue un paso hacia delante.

En el caso de la posible apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, entiendo que no es cuestionable que es conforme a la ley que sea juzgada ante un jurado popular dado que no depende del juez decidir qué delitos se juzgan ante un jurado y cuáles no.

¿Es usted uno de los 2.846 madrileños de los que saldrá el jurado que pueda juzgar a Begoña Gómez? Consulte la lista

Es una lista cerrada, que puede ser discutible, pero es la que es. Y en ella está incluido el delito de malversación, que es el que se atribuye a Begoña Gómez.

Como precedente mediático, pesa mucho el caso de Camps, y el asunto de los trajes y corbatas que acabaron con su imagen pública pese a ser absuelto por el jurado popular que lo juzgó.

Y aquí entra lo que considero que es el problema. La imagen que crea el símbolo, y que no es controlable ni por unos ni por otros.

Todos los argumentos jurídicos que he dado, y se podría profundizar mucho más, en realidad no importan, y este es el problema. Se lucha por imágenes y contra imágenes. Hemos entrado en una fase antidemocrática de lucha por los símbolos.

Es una batalla emocional e irracional.

Nada de lo que un experto penalista diga podrá resistir a la imagen de la mujer del presidente del Gobierno ante un jurado popular. Se argumente lo que se argumente, el mensaje que llegará será el del pueblo juzgando a la mujer del presidente.

O sea, el pueblo contra el presidente.

Y a partir de aquí, los penalistas y los procesalistas no tendrán nada que decir porque se habrá desatado una lucha en el plano simbólico, incontrolable y descarnada.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez en una imagen de diciembre de 2024.

Unos harán todo lo posible por descalificar al juez y acusarlo de prevaricación (lawfare), otros irán contra el jurado porque es una institución revolucionaria, o contra los miembros del jurado porque están intoxicados de sanchismo o de antisanchismo, y otros dirán que las instituciones están corruptas y que hay que trasladar la lucha por la democracia a la calle.

Como la batalla que se abre no es sólo ni principalmente por la justicia, sino por una imagen, quedan autorizados todo tipo de argumentos, opiniones, pensamientos y emociones.

La oposición daría lo que fuese por una fotografía de Begoña Gómez ante un jurado popular, y el presidente hará lo que sea con tal de evitarlo. Ambos harán lo que sea, porque esa imagen es demasiado poderosa. Es la bomba H en el corazón de la opinión pública.

Hemos pasado del “es la economía, estúpido” al “es la foto, estúpido”. No te enteras, el conflicto ha entrado en la fase simbólica, y las instituciones, el gobierno de la ley, la razón de Estado y la seguridad jurídica son arrasados por la fuerza imparable de una imagen.

Ganará quien sea capaz de controlarla, y no quien respete más las normas.

Más en Columnas