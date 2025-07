La izquierda perdona a Sánchez: si es gay, no hay prostitución

Hay una magnífica escena en la comedia ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Stanley Kubrick), ácida sátira sobre la Guerra Fría, en la que un grupo de altos mandos militares y políticos se reúnen para tratar de evitar un ataque nuclear descontrolado.

La tensión es tal que dos de ellos acaban llegando a las manos y el presidente les recrimina: "¡Caballeros, no pueden pelear aquí! ¡Esta es la sala de guerra!".

El absurdo retratado en un guion magistral. Lo importante no es si vamos a la guerra o no, sino que las formas sean impecables. Ya se sabe, el tono de voz moderado y los codos fuera de la mesa.