España necesita rearmarse por mucho que le pese a Sánchez

A Pedro Sánchez no le gusta la palabra "rearme". No le gusta lo que implica ni tampoco lo que conlleva. No le gusta la idea de tener que decir a sus socios de gobierno que España, alineada con Europa, va a gastar millones de euros en munición, misiles y drones.

"No comparto en absoluto ese término", dijo tras la reunión del Consejo Europeo de la semana pasada. "Tenemos que dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas".

Podemos adivinar qué otros términos serían considerados como apropiados de cara a los ciudadanos, pero es innegable que el rechazo de Sánchez y sus socios a la palabra "rearme" es confusa, teniendo en cuenta que lo que se pretende con el aumento del gasto en Defensa es precisamente eso: rearmar España y rearmar Europa para posibles amenazas.