Al final, Kamala Harris no rompió anoche el techo de cristal más alto y duro. En su lugar, los votantes dieron un segundo mandato en la Casa Blanca a un hombre que ha pasado gran parte de su carrera política insultando y degradando a las mujeres.

Sin duda, Donald Trump es un delincuente que ha disfrutado de igualdad de oportunidades. Insulta a todo el mundo, y hay muchas piezas en el rompecabezas que acabarán explicando por qué ganó.

Sin embargo, no se pueden entender del todo estas elecciones sin reconocer la misoginia que alimentó la campaña de Trump y los votantes que fueron receptivos a estos mensajes.

Donald Trump celebra su victoria en las elecciones de Estados Unidos. Reuters

Las mujeres a menudo luchan por etiquetar el mal comportamiento como sexista y por denunciarlo. ¿Cuántas veces has oído a un hombre decir "mi exnovia es una zorra loca", para luego disculparse si le llamas la atención?

O cuando tu jefe borracho te dice lo guapa que eres en una fiesta del trabajo, y tú te ofendes, puede que te replique con algo como: "Sólo estaba bromeando. Eres demasiado sensible".

La cuestión es que sabemos cuándo nos están insultando o acosando. Lo que pasa es que resulta agotador gritarlo constantemente para que luego nos digan que no tenemos sentido del humor. No tiene gracia.

Evan Vucci Reuters Nicolás de Pedro: El regreso de Trump: venganza o legado

Estas elecciones ponen de manifiesto que, en 2016, no se trataba sólo de los correos electrónicos de Hillary Clinton o de su falta de carisma, sino de la misoginia de entonces y de la misoginia de ahora.

En 2024, afirmaciones como "simplemente no sé lo suficiente sobre Kamala Harris" o "sólo me preocupan los impuestos y la economía" son a menudo formas codificadas de decir "no quiero votar a una mujer".

No puedes afirmar que amas o respetas a las mujeres y aun así apoyar a un candidato que dijo: "Agárralas por el coño".

Durante un mitin en Grand Rapids, Michigan, Trump llamó "zorra" a Nancy Pelosi ante el clamoroso aplauso de la multitud. También se ha referido a Harris como "zorra" y la ha descrito como "retrasada", "vaga de cojones" y "tonta como una piedra".

Aunque han intentado asesinar a Trump, él utiliza metáforas violentas contra las mujeres que le desagradan. En una entrevista con Tucker Carlson, dijo de la exsenadora Liz Cheney: "Pongámosla con un rifle ahí de pie con nueve cañones disparándole, ¿vale? Veamos cómo se siente al respecto. Ya sabes, cuando le apunten a la cara".

El compañero de fórmula de Trump, J. D. Vance, ha insultado a las "señoras gato sin hijos" por supuestamente no preocuparse por el futuro del país. También discutió con el presentador de un pódcast sobre cómo las mujeres posmenopáusicas no sirven para nada más que para ayudar a criar a los hijos de otras personas.

Esta retórica forma parte de cómo la campaña de Trump se dirigió a los hombres, apelando a aquellos que se sienten inseguros y resentidos hacia las mujeres independientes. Las mujeres jóvenes están superando a los hombres jóvenes en la obtención de títulos universitarios y la obtención de buenos puestos de trabajo.

En una serie de entrevistas realizadas por The New York Times a votantes de la generación Z, los hombres jóvenes expresaron su frustración por la expectativa de mantener económicamente a una familia, mientras que las mujeres jóvenes expresaron su preocupación por perder el control sobre sus libertades reproductivas.

Estos hombres votaban a Trump, y las mujeres a Harris. Justo después del cierre de las urnas, el asesor de Trump Stephen Miller tuiteó: "Si conoces a algún hombre que no haya votado, llévalo a las urnas".

La brecha de género se ha ido ampliando desde que se midió por primera vez en 1980. Los sondeos a pie de urna de la CNN del martes revelan esta división: el 54% de los hombres votaron a Trump, mientras que el 54% de las mujeres votaron a Harris.

La campaña de Harris esperaba que esto se tradujera en más votos femeninos, ya que las mujeres estadounidenses votan más que los hombres: alrededor de un 3,4% más, o casi diez millones de votos adicionales, en 2020.

Pero no fue suficiente.

Harris necesitaba más apoyo de las mujeres blancas de los suburbios, que preferían a Trump en un 51% frente a un 47%. También tuvo problemas con los hombres y mujeres casados, que votaron por Trump (59% y 50%, respectivamente), mientras que los hombres y mujeres solteros favorecieron a Harris (49% y 60%).

Sin embargo, una excepción a esta brecha de género la constituyen las mujeres blancas, que favorecieron a Trump frente a Harris por un 53% a 45%. Esto puede parecer contraintuitivo, pero tiene sentido cuando se mira a través de la lente de la ideología: estas mujeres son conservadoras.

Esto cambia radicalmente con la raza. Las mujeres negras favorecen a Harris frente a Trump 91% a 7% y las mujeres latinas la favorecen 60% a 38%.

En las últimas semanas de la campaña, Harris y sus partidarios recordaron a las mujeres, especialmente a las blancas, que sus votos eran privados y que no tenían por qué compartir con sus maridos o parejas a quién habían votado.

Esto por sí solo pinta un panorama preocupante, pero va más allá. La expresentadora de Fox News Megyn Kelly, que se ha enfrentado ella misma al sexismo de Trump, hizo campaña por él diciendo a las mujeres que "no pueden ganar si sus hombres pierden".

Las mujeres luchan por alcanzar el éxito sólo para enfrentarse a la reacción política, un fenómeno al que a menudo se hace referencia como "un paso adelante, dos pasos atrás". Pero hay esperanza.

Como dice Nancy Pelosi: "No te agobies, organízate".

Momentos que revuelven el estómago como estos inspiran el activismo que cambia la sociedad, como el movimiento #MeToo, que surgió durante el primer mandato de Trump.

Estos próximos cuatro años requerirán resiliencia por parte de las mujeres, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ya que la influencia de Trump alimenta un ataque de misoginia.

Nunca hemos estado mejor preparadas para hacerle frente. Trump y sus aliados quieren poner a las mujeres "en su sitio". No se lo permitiremos.