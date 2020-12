Dice Echenique, el condenado por llamar sin pruebas “violador" a un señor por cuyo asesinato fue condenada por complicidad una candidata de Podemos, y también por pagar en negro a la asistenta -carrerón delictivo el suyo que ya quisieran para sí algunos malotes de boquilla y fingida mirada torva-, que la Constitución se encuentra ahora mismo “bajo el asedio” de dos quintos de la Cámara Baja: PP y VOX.

Unos apuntitos breves, así, a porta gayola:

*Constitución española. Título preliminar, artículo 1, punto 3: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de porrón de vicepresidentes del Gobierno, reivindica la República como “destino histórico constante de los demócratas en los momentos de avance de España” y hace un llamamiento a la juventud -aquí me ha dado un poco la risa, lo confieso- para “construir un movimiento republicano” que ayude a “avanzar hacia esa nueva república”. Toma castaña. El que prometió, por su conciencia y honor, lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

*Constitución española. Título preliminar, artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado gracias a un pacto con fuerzas independentistas. Podemos estar seguros, creedme, de que no ha sido a cambio de nada. Es política, amigos, no me pongáis esa cara.

*Constitución española. Título preliminar, artículo 3, punto 1: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Ley Celaá mediante, se suprime el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, aunque se reconoce el derecho del alumno a recibir “enseñanzas” en castellano, sin especificar qué quiere decir exactamente con “recibir enseñanzas” -¿Es “recibir enseñanzas en castellano” tener una asignatura obligatoria de lengua castellana? ¿Una hora de literatura española a la semana ya es “recibir enseñanzas en castellano”? ¿Qué es exactamente?. Desaparece, además, la referencia al castellano como lengua oficial del Estado. Ahí es nada.

No sigo, que me quedo sin caracteres y me fundo la columna. Pero así, a bulto, uno diría que, efectivamente, la Constitución se encuentra asediada. Pero no por PP y VOX, precisamente. La Constitución se encuentra asediada y amenazada, sí, pero desde el propio Ejecutivo.

Ahora mismo a los españoles nos están haciendo mirar por la ventana, atemorizados, gritando "¡que viene el lobo!" y señalándonos una sombra aterradora, allá en lontananza, mientras dentro de nuestra cabaña ya se nos ha metido un oso. El peligro, ahora mismo, no está fuera. No es el fascismo el peligro. No es la ultraderecha, siquiera.

El peligro inminente lo tenemos instalado dentro, cómodamente, con cartera ministerial. El verdadero peligro hoy, y cito a Gentile y no a C.Tangana, son los demócratas sin ideal democrático.