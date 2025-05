Adaptemos al mundo de hoy la cita más vigente de los dramas históricos de Shakespeare: "En la corona hueca que ciñe las sienes de un ególatra indispensable tiene su corte la muerte".

Lo del “ególatra indispensable” es un gran hallazgo de Fintan O’Toole en The New York Review of Books para definir a Trump. Pero puede aplicarse también a Putin, Xi Jing Ping, Erdogan, Orban, Narendra Modi o Sánchez.

Incluso a los 'difuntos' Boris Johnson, Sarkozy y Berlusconi. O al posible advenimiento de Marine Le Pen. Todos "indispensables".

Aznar se quedó el otro día sólo un peldaño más abajo, al hermanar a Trump y Sánchez en el "autoritarismo personalista", subrayando la analogía entre el perdón a los golpistas que asaltaron el Capitolio y la amnistía a los golpistas del 'procès'.

Lo importante es que la conciencia de que Sánchez sólo obedece a su ambición personal, y sacrifica a ella tanto las reglas de la democracia como la ideología del PSOE, cunde por doquier. Quien no haya leído el último artículo de Virgilio Zapatero que lo haga.

Pedro Sánchez resiste a la lluvia de escándalos que cae sobre él. Javier Muñoz