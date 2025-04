No hay prácticamente nadie que no tenga un recuerdo concreto del papa Francisco. Una imagen que se te ha quedado en la retina, un eco que resuena en tu memoria. Eso es un recuerdo. Algo muy distinto de una valoración global. Sólo un fragmento que llevas adherido como una hoja que un buen día, inesperadamente, el viento pegó en tu chaqueta o pantalón.

A mí me ocurrió hace una década cuando, a bordo del avión papal, los periodistas le preguntaron a Francisco por la masacre islamista en la redacción de Charlie Hebdo y él subsumió a los atacantes en la figura del organizador de sus viajes, el llamado ‘touroperador del Papa’, Alberto Gasbarri, allí presente.

“Si mi buen amigo, el doctor Gasbarri, dice una mala palabra sobre mi madre, puede esperar en respuesta un puñetazo”, explicó Francisco. “Es normal. No se debe provocar. No se debe provocar. No se puede insultar la fe ajena. Uno no se puede burlar de la fe de los demás”.