Pilar Alegría: "España no tiene nada que ocultar en el espionaje pero hay que investigar hasta el final"

Pilar Alegría (Zaragoza, 1977) está ante el reto de poner en marcha la gran reforma educativa que heredó en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ella ha impulsado la aprobación del nuevo contenido educativo y ahora espera al desarrollo de la ley de Formación Profesional.

Tiene una larga trayectoria política en la Ejecutiva del PSOE, en el Congreso y en la política local y autonómica de Aragón. Pedro Sánchez la rescató para el Gobierno hace casi un año, pese a que ella siempre tuvo papeles destacados en las candidaturas que compitieron con él en primarias del PSOE. Primero con Eduardo Madina y luego con Susana Díaz.

Asistió a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y sostiene que Vox debería devolver al Estado competencias autonómicas alí donde gobierne, puesto que son partidarios de acabar con la organización territorial de la Constitución.

Con su llegada al Ministerio de Educación le tocó el gran reto de desarrollar la LOMLOE, conocida como Ley Celaá. Un trabajo casi culminado que ahora están cerrando con la publicación de los currículums educativos…

Vamos cumpliendo el calendario con normalidad. Hemos aprobado los cuatro decretos de Enseñanzas Mínimas (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) y es el momento de que las comunidades desarrollen la parte del currículum educativo que les corresponde. Soy plenamente consciente de que ha habido cierto ruido sobre los contenidos de las asignaturas, pero es más ruido que realidad.

Las comunidades autónomas han ido desarrollando la parte que les corresponde y, aunque han hecho mucho ruido, han terminado redactando cosas muy similares a lo que ya había escrito el Ministerio.

Se refiere al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién se "negó" a aceptar los términos de ecofeminismo que, finalmente, terminó recogiendo. Pero no ha sido el único "ruido". Han acusado a su Ministerio de eliminar la filosofía, la memorística, la historia antes del siglo XX… ¿Cuál de todas esas declaraciones es real?

Ninguna. En materia educativa no todo se explica en 240 caracteres. La educación requiere sosiego y pedagogía, nunca mejor dicho. No va a desaparecer la filosofía. De hecho, la filosofía ahora va a ser obligatoria cuando antes era voluntaria o era optativa. Tampoco va a desaparecer la historia. Se va a estudiar desde la creación del mundo pero, en los últimos cursos de bachillerato, se va a focalizar mucho más lo que es la historia contemporánea. Desde 1812 hasta la actualidad.

Respecto a la memorística, el aprendizaje por competencias no está reñido con la memoria, pero estamos en el siglo XXI y hay que ser consecuente. La memoria siempre va a ser fundamental e imprescindible, pero es fundamental que exista otra forma de aprender.

Las comunidades autónomas de la oposición han mandado un órdago al Gobierno al asegurar que se van a saltar la LOMLOE estableciendo nuevos criterios para la promoción de curso. ¿Es más ruido?

El PP está demostrando que no confía en los profesores y en los docentes de este país. Quienes van a determinar si los estudiantes pasan de curso son los docentes. Hay que hablar de una manera muy sosegada de este tema y sé que no es sencillo. En nuestro país 1 de cada 3 jóvenes ha repetido curso. La cifra es escandalosa, pero dejaría de serlo si viéramos que, después de esa repetición, esos chavales mejoran su trayectoria. El problema es que esos jóvenes que repiten acaban abandonando el sistema educativo y yo me niego a abandonar a su suerte a esos jóvenes.

El PP y Vox acusan al Ministerio de estar "cargándose" la educación de los niños de España. ¿Con qué argumentos?

Llevan haciendo la misma crítica desde hace 40 años. Pero me preocupa que el principal partido de la oposición dedique tantas horas a deconstruir la educación sin una mirada constructiva. En este país hemos tenido la oportunidad de hacer un pacto por la educación y fue el PP quien decidió unilateralmente romperlo.

Yo le pido al PP que entienda que vivimos en un país del siglo XXI donde las comunidades autónomas tienen unas competencias y hay que encontrar puntos de acuerdo. Pero bueno, es imposible encontrar acuerdos con un partido que su punto de partida es "no".

El cambio del modelo educativo se traduce en un cambio en el modelo laboral. Sobre todo si hablamos de la Ley de FP que ha desarrollado el Gobierno.

La Ley de Formación Profesional ha nacido del consenso y apoyada por 22 de las 23 fuerzas políticas que se sientan en el Congreso de los Diputados.

Iba a ser por 23

Sí, pero el Partido Popular cambió su voto a última hora. Aunque eso no es lo importante. Los sindicatos, las comunidades autónomas, el sector empresarial lo avalan. Además, es una ley que surge con una doble necesidad: es una ley nacida por y para los jóvenes y, además, el reconocimiento de las competencias de los trabajadores.

En lo que respecta a los jóvenes, nos ayudará a hacer frente a la tasa de desempleo estructural de estos grupos de edad y recortar el abandono escolar. Además, a través de la formación profesional, los jóvenes pueden recibir una educación de calidad y, sobre todo, una educación de calidad que les permita el día de mañana conseguir un trabajo estable y bien remunerado.

En el otro lado, están los trabajadores que llevan muchos años desempeñando una profesión que nunca se les ha reconocido. Con esta ley vamos a poner en marcha mecanismos mucho más ágiles para que a esa gente se le reconozca de una manera objetiva.

España está preparada para dejar de lado la titulitis de la universidad. Ahora se tiene la creencia popular de que sin un título universitario no eres "nadie".

Todo tiene un porqué. Mis padres nunca fueron a la universidad y ellos tenían una cosa muy clara. Para que a sus hijos les fuera mejor tenían que ir a la universidad. Pero ahora hay que cambiar esa percepción y eso no es sencillo. Sin embargo, poco a poco, hemos ido demostrando que la gente que se formaba en Formación Profesional tenía empleos bien remunerados y reconocidos.

El 23% de los trabajadores de España son técnicos medios pero, en 2025 necesitamos que ese porcentaje se duplique. Nuestro país va a necesitar que el 50% de nuestro tejido productivo sean estos profesionales técnicos.

Aun así tenemos que seguir explicando qué significa la formación profesional. Porque todo el mundo sabe lo que es ser abogado o arquitecto, pero todavía falta información sobre lo que significa hacer un grado de formación profesional en mecatrónica o en electromecánica o en ciberseguridad.

Tiene otro gran proyecto entre manos, la nueva EBAU ¿qué nos puede adelantar del futuro examen de acceso a la universidad?

Estamos valorando diferentes opciones y estudiando las fórmulas que otros países europeos. Todavía no tenemos prisa, se podrán en marcha en verano de 2024. Es el modelo que más estamos debatiendo y estudiando con mayor serenidad. Debemos revisar la autonomía de las comunidades autónomas y las universidades, pero también contemplar una cierta homogeneización para todos temarios comunes. No se descarta que en la nueva EBAU se recojan conceptos y contenidos, pero respetando la autonomía de cada región.

¿Qué nos puede avanzar sobre el decreto de enseñanzas artísticas? Un proyecto que comparte con el Ministerio de Universidades y el de Cultura.

Me gustaría tener el texto articulado en torno al verano, o bien antes de las últimas sesiones parlamentarias o las primeras a la vuelta del verano. Ya hemos estado escuchando a distintos organismos, representantes, comunidades autónomas…

Se ha atrevido a rescatar el Estatuto de la Profesión Docente, algo paralizado durante 40 años en el cajón del Ministerio. Entre las medidas está el examen para acceder al grado de Magisterio.

Es la primera vez que un Gobierno se pone a debatir sobre los retos o cómo nos gustaría o cómo entendemos que debería ser la futura profesión docente. Es un documento de 24 medidas que, desde la humildad, recogen bastante bien los debates que siempre ha habido sobre la profesión docente. Desde temas fundamentales en la formación inicial, la formación permanente o el acceso a la titulación. Yo siempre repito una frase que me creo a pies juntillas: "No habrá mejor sistema educativo que la propia calidad de sus docentes".

¿Contemplan un sistema similar a la Formación Sanitaria Especializada (FES)? ¿Un MIR educativo?

No.

Pero sí un sistema de prácticas posterior y una prueba de acceso a una carrera universitaria. Algo que no se hace en ninguna otra titulación.

Le doy total reconocimiento y dignidad a todas las profesiones en este país, todas son importantes, pero hay profesiones que son absolutamente fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Esta hipotética y futura prueba no pretende expulsar o eliminar a nadie, sino darle la importancia que requiere a la profesión de ser maestro y profesor en este país.

Es una prueba o una fórmula, llámalo como consideres, que se está poniendo en marcha en otros países europeos y que está dando buenos resultados. Entonces es una de las cuestiones que estamos analizando y que estamos viendo y estudiando.

El Gobierno ha sacado 65.000 plazas de educación gratuita de 0 a 3 años que se van a pagar con fondos europeos, pero dentro de tres años serán responsabilidad de los ayuntamientos o autonomías. ¿Hay un plan para que, cuando esos fondos desaparezcan, se puedan seguir pagando esas plazas?

Efectivamente, esas plazas deberán ser financiadas por recursos propios de los territorios o de las distintas administraciones públicas. Pero estoy convencida de que se encontrarán otros fondos para mantener las plazas. Lo importante es generar plazas para que muchas familias que hoy no pueden llevar a sus hijos a educación infantil tengan una educación de calidad.

El objetivo final es universalizar la educación de 0 a 3 años.

Sí. De la misma manera que ocurre en la etapa 3 a 6 años. Además, en 0 a 3 años hay un desfase muy grande con respecto a familias con una situación económica más complicada frente a otras familias con una situación económica más estable. Todavía queda camino por recorrer, pero estas 65.000 plazas son un paso importante.

Estamos viviendo una guerra en Ucrania y esto ha acarreado una gran crisis migratoria. ¿Qué tal está siendo el proceso de escolarización de los menores que huyen a nuestro país?

En este momento llevamos más de 19.000 escolarizados que se están yendo, fundamentalmente a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia y Madrid. La escolarización está siendo prácticamente inmediata y las comunidades autónomas están respondiendo muy ágilmente. Es verdad que nuestro sistema educativo, por otras circunstancias, está preparado para atender a estas distintas realidades.

Desde los años 90, más del 10% de los escolares de nuestro país son alumnos que su lengua materna no es el castellano. Además, a lo largo de la semana que viene se van a poner a disposición en todo el territorio español más de 200 auxiliares de conversación para hacer mucho más efectivo el proceso.

La legislatura está en una situación difícil. Se han perdido algunos apoyos, las votaciones son cada vez más ajustadas, algún escándalo. ¿Es posible llegar hasta el final de la legislatura?

No hay duda. No nos ha tocado una legislatura sencilla. Pandemias, volcanes, Filomena, una guerra en el corazón de Europa… Pero esto es gobernar. Es dar respuesta en momentos más difíciles y estar al lado de las personas y gobernar para ellos.

Tenemos un Parlamento que recoge sensibilidades muy distintas, pero hasta ahora, no hemos perdido ninguna votación. La situación nos exige diálogo, escucha y acordar. Y en eso estamos.

¿Le provoca alguna incomodidad que EH Bildu salve las votaciones?

El último real decreto que llevamos a convalidar contemplaba ayudas que ascendían a más de 16.000 millones de euros. La disposición del Gobierno fue tender la mano a todos los partidos políticos representados en esa Cámara. A nosotros nos hubiera gustado muchísimo que el Partido Popular, por una vez en esta legislatura, hubiera estado del lado de los españoles.

¿Qué opinión le merece el supuesto espionaje de políticos independentistas?

Tras las últimas informaciones que hemos conocido no hablamos de algo que afecte sólo a los políticos independentistas. Afecta al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa. Son hechos graves que merecen esclarecimiento y transparencia y, a partir de ahí, llevar este caso hasta sus últimas consecuencias.

Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho donde las normas funcionan, y cuando conocemos hechos tan graves como el que hemos conocido estos días, lo que hay que hacer es actuar y sobre todo, mejorar esos protocolos.

El hecho de que alguien pueda acceder al contenido del móvil del presidente del Gobierno, ¿qué opinión le merece? ¿Ha habido un fallo de seguridad?

Bueno, está claro que sí. Es evidente que habrá que reformar lo que haya que reformar y mejorar lo que haya que mejorar.

Estamos ante un hecho de absoluta gravedad. Y a partir de ahí, hay que tomar cartas en el asunto. Primero, como digo, ser transparentes, explicar que esto ha sucedido y que, además, no solamente nos ha sucedido a nosotros. Ha afectado a más de 20 países y 50.000 personas

¿Tendría que dimitir la ministra de Defensa como pide una parte del Gobierno?

No

El hecho de que una parte del Gobierno, la de Unidas Podemos, tenga una posición tan radicalmente distinta a la del resto (han pedido responsabilidades y dimisiones)… ¿Cómo se vive?

Tanto por parte de la propia ministra de Defensa como de cualquier otro miembro del Gobierno de España, siempre hemos dejado muy claro que no tenemos nada que ocultar. España no tiene nada oculto respecto a este asunto.

Lo primero que se determinó por parte del CNI fue abrir una investigación interna y, además, reactivamos la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, transparencia absoluta.

¿Qué opinión le merece su compañera, la vicepresidenta Yolanda Díaz y su futuro proyecto de partido político?

Yo sólo hablo de mi partido político y soy absolutamente respetuosa con los tiempos. En fin, que soy muy prudente en general. Pero sí puedo decir que la opinión que tengo personal y como colega del Consejo de Ministros es muy positiva.

¿Cuál tiene que ser la estrategia para detener a la extrema derecha?

Yo no soy politóloga, pero sí me llama la atención la contradicción continua en la que vivimos. Para mí, Vox es un partido semejante al humo. Todo sea dicho, yo respeto a las personas y a los votantes e incluso a los futuros votantes que, en un momento determinado, puedan mirar a Vox como una opción política. Pero una cosa son los votantes y otra cosa son los dirigentes que creo que quieren utilizar sus votos para otras cosas bien distintas.

No entiendo como un partido político como Vox que dice continuamente que quiere eliminar el título octavo de la Constitución (es decir, que entiende que las comunidades autónomas no deberían existir como tal) se sientan las Cortes autonómicas y cobran su nómina a final de mes.

Yo no sé si el consejero de Cultura de Castilla y León le ha mandado una carta al ministro Iceta diciendo que quieren devolver las competencias de esas materias. Porque es lo que han dicho continuamente a lo largo de toda la campaña electoral, que no creen en las competencias autonómicas. Pues que las devuelvan al Estado.

¿Es posible que haya algún tipo de acuerdo con el PP tras la llegada de Núñez Feijoó?

En esta vida no vale sólo parecer una persona moderada, hay que demostrarlo. Se nos ha trasladado una imagen del nuevo líder del PP como persona moderada y sus hechos contradicen esa moderación. Le ha puesto una alfombra roja al primer Gobierno de la ultraderecha en Castilla y León. No eres moderado si tu respuesta a los problemas del país es bajar impuestos, que es lo mismo que recortar en sanidad o educación.

Él ya ha gestionado la Educación en Galicia y tiene una posición respecto a las lenguas cooficiales aparentemente distinta a la que tenía el PP. ¿Va a haber algún cambio en puntos como el conflicto en Cataluña y la aplicación del 25%?

El asunto del 25% es una sentencia firme de cumplimiento que no da lugar a debate. Dicho esto, es importante y necesario que el PP deje de utilizar la lengua como un arma arrojadiza continua. Nuestro país tiene una gran riqueza lingüística y es muy positivo si el PP lo entiende y abandona la política frentista y de división continua.

