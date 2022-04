Filósofos contra Pedro Sánchez por eliminar su materia: 'Quieren jóvenes más fáciles de adoctrinar'

Muchos filósofos están hartos. La Filosofía, su pasión y sustento, lleva años sufriendo envites, apareciendo y desapareciendo de los distintos niveles educativos en función de la ley educativa del Gobierno de turno. Pero el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha agotado su paciencia al aprobar, este pasado martes, un decreto que suprime esta asignatura de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El presidente, el hombre que consignó que esta materia "resulta vital para entendernos unos a otros y para desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a hacer frente a las injusticias", les ha traicionado.

La ciencia del saber, la ciencia primera, no aparece como obligatoria en toda la ESO, ni siquiera como optativa en cuarto curso. Pese a todo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que su desaparición se trata de un "fake" y que "va a estar más presente que nunca". Acaso porque esta se sustituye por Educación en Valores Cívicos y Éticos...

"¡No, no!", interrumpe Esperanza Rodríguez, presidenta de la Red española de Filosofía: "No se ha sustituido. Esta asignatura recuerda a Educación para la Ciudadanía [aquella impulsada en su día por José Luis Rodríguez Zapatero]. Se da una hora a la semana y no se especifica en qué curso. Cada región hará lo que quiera".

"No es una materia equivalente a la Filosofía", abunda Enrique P. Mesa, profesor de la ESO y presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. "La Filosofía se caracteriza por una argumentación racional y por fomentar el pensamiento crítico. Esta materia no hace ninguna de esas dos cosas. La ministra miente".

Ambos recuerdan que en octubre de 2018 el Congreso de los Diputados decidió por unanimidad que Ética sería una asignatura obligatoria en 4º de la ESO, así como que la Filosofía recuperaría su obligatoriedad en los dos cursos de Bachillerato. "Falta por ver cuál es el decreto para Bachiller, pero no tenemos mucho optimismo".

José María Torralba, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Navarra considera que "el problema lo creó la ley anterior, del PP, con la que desapareció la Ética como asignatura obligatoria", pero que "en uno de esos raros momentos de lucidez parlamentaria, todos los partidos políticos votaron a favor de que se volviera a incluir en la nueva LOMLOE"...

... "Sin embargo, el PSOE no ha cumplido su palabra", lamenta Torralba, autor de Una educación liberal, que se pregunta si "realmente nuestros jóvenes están más necesitados de asignaturas sobre Digitalización o Emprendimiento que de Filosofía y Ética": "La mejor preparación para un mundo digital no consiste en estudiar el hardware o el software, sino en leer la Apología de Sócrates o 1984 de George Orwell".

"Es una pérdida cultural"

Pero lo que más preocupa a los docentes en Filosofía es lo que puede suponer la supresión de esta asignatura en la educación obligatoria. Enrique P. Mesa, que enseña en Secundaria, cree que el hecho de que "un alumno pueda acabar la ESO sin ver nada de Filosofía implica una pérdida cultural fundamental", pues esta materia "ayuda a pensar de una forma concreta y determinada, con pensamiento crítico; a plantear y replantear preguntas sin aceptar ninguna verdad absoluta".

En este sentido, Esperanza Rodríguez añade que los adolescentes "podrán desarrollar menos la reflexión y la autonomía": "Es la Ética, precisamente, la que permite que el alumnado se dé cuenta de que la responsabilidad de las acciones es individual, de que no basta con que exista una norma, sino que la contemples como algo posible; la responsabilidad es tuya porque la libertad también lo es".

"Para educar en libertad resulta imprescindible que los estudiantes conozcan sus raíces y el origen de las cuestiones debatidas actualmente en la sociedad. Necesitamos prepararles para que tomen distancia y puedan juzgar con perspectiva", complementa Torralba, que cree que la educación debería "hacer accesible la tradición".

Enrique P. Mesa atribuye la traición de Sánchez a un "cambio social" que se ha producido en España en los últimos 30 años. "Se está intentando moldear al individuo para que se adapte al nuevo modelo social que se está creando: el que tenga racionalidad, el que tenga pensamiento crítico, puede llegar a ser considerado un peligro público", razona.

En este sentido, José María Torralba subraya que el nuevo decreto plantea un panorama educativo "muy ideologizado": "Se imponen ideas de quienes actualmente están en el Gobierno, sin buscar el consenso. Parecen olvidarse de que la ley es para todos los ciudadanos, y no sólo para quienes les han votado".

Historia, Matemáticas...

Pero no sólo la Filosofía sale perjudicada con el nuevo decreto educativo del Gobierno. También la Historia, que prescindirá en lo sucesivo del "estudio cronológico". Algo que irrita a Luis Peral Guerra, doctor Internacional en Historia de la Universidad CEU San Pablo: "Desaparece cualquier criterio cronológico, pero se intenta excluir del currículo todo lo que no haya ocurrido en los últimos siglos. Esto es dañino en cualquier país, pero en España es letal. Parece que no se quiere que los jóvenes españoles conozcan una parte especialmente gloriosa y decisiva de la Historia de su patria".

"El currículo de Historia se convierte en una selva pedagógica impenetrable donde se mezclan el revisionismo histórico, el buenismo, el arrepentimiento por lo que hicimos o dejamos de hacer hace cinco siglos, la ideología de género, la alianza de las civilizaciones. Todo ello bajo una innegable cursilería", abunda Peral Guerra.

El profesor coordinada el grupo de trabajo de Libertad de NEOS, la plataforma impulsada por Jaime Mayor Oreja, que considera que la LOMLOE "implica un nuevo deterioro de las Humanidades, incluyendo a la desaparecida asignatura de Filosofía, algo que hará a los jóvenes menos críticos ante la realidad social, más fáciles de adoctrinar por la ideología oficial y más sumisos ante los Gobiernos de izquierda que la promueven".

Además, a partir de la entrada en vigor de la LOMLOE, el próximo curso, se eliminarán las puntuaciones numéricas de las notas (sólo habrá "aprobados, notables, suficientes o sobresalientes"); la asignatura de Inglés pasará a adoptar "valores ecosociales"; en Música y Plástica se animará a los alumnos a romper los "roles de género"; en Física y Química se luchará por construir una sociedad "más justa, equitativa e igualitaria"; las Matemáticas pasarán a ser "inclusivas", con "sentido socioafectivo"...

El por qué de todo esto lo resume Gregorio Luri, filósofo y pedagogo: "Se anima a los jóvenes a cambiar el mundo al mismo tiempo que se les niegan los conocimientos que les permiten comprenderlo. El conocimiento ha perdido relevancia en favor de las emociones. El imperio del emotivismo. La cultura woke llevada a la escuela".

