Mayor Oreja presenta Neos, su plataforma contra el "proyecto totalitario" del "Frente Popular"

Una "alternativa cultural" inspirada en el humanismo cristiano que plante cara a la "proyecto totalitario y relativista" que encarna "el Frente Popular" (PSOE y Unidas Podemos) que gobierna España. Así ha presentado este viernes el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la plataforma Neos, que impulsa junto a la histórica dirigente del PP en el País Vasco, María San Gil.

La presentación de la entidad ha tenido lugar en el Novotel Madrid Center, donde se han reunido más de 800 asistentes, y han intervenido personalidades como Paco Vázquez, ex alcalde de La Coruña, el filósofo Ignacio Sánchez Cámara o Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Ángel Herrera Oria. Y si en algo han coincidido todos ellos es en que su proyecto no es político, sino "prepolítico": "No queremos ser ni un partido ni un embrión de un partido".

Lo que buscan, acaso, es defender los "siete grandes fundamentos" sobre los que se ha construido la civilización occidental: "la defensa de la vida, la dignidad de la naturaleza humana, la familia, la defensa de la verdad, la de España como nación, la Corona y la libertad de expresión, de educación y religiosa". Todo esto en contraposición con el proyecto de "sustitución y destrucción", por el "desorden social" impulsado en su opinión por Pedro Sánchez y sus socios.

El acto ha sido moderado por el periodista Gonzalo Bans y ha contado con los principales impulsores de NEOS. El primer ponente, el catedrático de Filosofía Ignacio Sánchez Cámara, ha recalcado en su intervención que "los actuales gobernantes niegan la verdad absoluta para imponer su verdad"; algo que se expresa claramente, ha dicho, en la Ley de Memoria Democrática que está tramitándose en el Congreso de los Diputados: "Incluye la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, piedra angular de la reconciliación entre los españoles".

Tras él, Luis Zayas, portavoz del grupo de trabajo de Neos centrado en las Amenazas Globales, ha explicado que trabajarán para "promover junto con otras asociaciones y organizaciones de toda Europa una Conferencia en Bruselas o Estrasburgo que presente ante la opinión pública nuestra visión de la sociedad, que defienda los fundamentos cristianos".

El histórico ex alcalde de La Coruña y ex embajador de España en el Vaticano, Paco Vázquez, ha aseverado en su intervención que "la creación de Neos no responde a una cuestión de izquierdas y derechas, sino de demócratas frente a autoritarios": "Corre peligro la propia continuidad de España junto a sus valores".

"Arrinconados y despreciados"

La encargada de cerrar el acto ha sido María San Gil, impulsora de Neos y vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, que ha señalado que los cristianos están siendo "arrinconados y menospreciados", por lo que "vamos a asumir la responsabilidad de convertirnos en referente frente al relativismo y contra la destrucción del orden social que trata de imponerse en el mundo en general y en España en particular".

La puesta de largo de Neos ha llegado tras más de un año de trabajo en la sombra para aglutinar a distintas asociaciones conservadoras, tales como la Fundación Cisneros, la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Ante 800 personas, en una sala a abarrotar del Novotel Madrid Center, sus impulsores han reivindicado una "alternativa cristiana" frente al proyecto de "desorden social" emprendido por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y continuado, en su argumentario, por Pedro Sánchez en la actualidad.

Según Mayor Oreja, no es casual que EH Bildu apoye ahora los Presupuestos Generales del Estado, pues forma parte de un "proyecto cultural" que está funcionando porque "la contrapartida del final de ETA" fue que Zapatero "cambiara la sociedad de arriba a abajo": "Y es lo que Sánchez continúa haciendo en estos momentos con ETA y ERC"

Sigue los temas que te interesan