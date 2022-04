Si has sentido al entrar al MOMA esa sensación de que querías que tu casa fuese así, que todo lo que tienen —incluso el helicóptero colgado— te cabría, a continuación algunos caprichos que te harán sentir casi igual y ocupan menos.

Una casa para pájaros que te avisa si la ocupan y te manda fotos de sus habitantes por wifi. No sé si has tenido o tienes planes de tener una caseta para pájaros en tu terraza o en tu jardín. Yo tengo dos y las dos están vacías. Parece fácil, pero los pájaros son muy suyos. Si un pajarillo entra en la Bird Buddy (199 dólares en mybirdbuddy.com) no solo te enterarás sino que además lo identificarás entre más de un millar de especies y te mandará un vídeo en HD para que investigues las preferencias en alpiste de tu vecino. Bienvenido a la ornitología 3.O.

Unos Levi's más verdes. No, no me refiero al color sino su fabricación. Oficialmente creados en 1873 cuando Levi Strauss y Jacob Davis registraron la patente número 139.121, permanecieron como en las fábricas como ropa de trabajo hasta que los chavales en los cincuenta los adoptaron como moda. Levi's siempre supo como reinventarse, ya se había asociado con la empresa sueca Renewcell para desarrollar una edición de 501 a partir de otros jeans viejos.

Y ahora ha repetido con Circulose para fabricar sus vaqueros con algodón reutilizado de otras prendas. Ahora la pregunta es: ¿serán capaces de escalarlo para producciones mayores?

La bici Brompton más ligera de mercado. El titanio se pliega. Brompton, el icónico fabricante inglés comercializa la T-Line, una bici de apenas 7.45 kg (casi 4kg más ligera que su serie normal) de peso que puede transportar ciclistas que pesen hasta 110 kg. La clave ha sido la tecnología de los ingenieros de CW Fletcher en Sheffield.

El E-Moke, el rey “verde” de la urbanización.

El pedal de guitarra que usó Keith Richards para grabar Satisfaction. Ahora que Jagger y Richards ya no tocan Brown Sugar para no ser políticamente incorrectos. ¡Alabado sea el señor! ¿Cuándo les preocupó a los Rolling Stones agradar a los bien pensantes? El legendario Maestro Fz-1 Fuzz-Tone ha vuelto a las tiendas por menos de 150 euros, cortesía de Gibson. No me digas que no dan ganas de pillarse primero el pedal (lo hay en tres colores, azul, rojo y verde) y ya de paso una Gibson. ¿Cuál? La de Angus Young por ejemplo, la Gibson SG, y a mirarse en el espejo.

Y si quieres divertirte prueba a usar la expresión: "Me acabo de pillar un pedal", ya veras como te ríes.

Un Moke eléctrico de color Naranjito. Sí, el Moke de toda la vida, ese que miras siempre cuando te lo cruzas en el Campo de Golf o en las carreteras secundarias de Ibiza, ahora se electrifica. ¿Y quién no?

La historia del Moke arranca en los 50 cuando el ejercito británico necesitaba un coche ligero, descapotable para moverse por sus cuarteles. Seguro que lo has visto en Moonraker, La Espía que me amó o en Solo se vive una vez de James Bond (porque en el resto de las película ya solo salen Aston Martin).

El Moke, ahora E-Moke, tiene una autonomia de 144 km (nunca fue un coche al uso) y una velocidad máxima de 100 km hora. Barato no es, pero serás el rey de la "urba". 30.000 euros en mokeinternational.com

¿Más diseño o más hifi? Si eres de los que prefieres que tu equipo de audio decore tanto como suene, Bang Oluffsen o Braun no son la única propuesta. Diseñado en 1971 por el arquitecto Mario Bellini —el MOMA tiene 25 de sus diseños en su colección permanente— el Brionvega Totem rr231 se trata de un cubo (52.5 x 52,5 x 52,5) con un amplificador de 125 w y todo lo que se espera de un todo incluido. Pesa 45 kilos y cuesta lo suyo: 16.000 euros en brionvega.it.

¿Una vespa eléctrica? Desconcertante. Yo también pensé eso cuando probé en Nueva York en una Harley Davidson eléctrica. No soy ese tipo de motoristas, pero el tiempo lo dirá. Vespa aspira a posicionarse no como una marca de motos sino como una marca de lifestyle y el estilo de vida o es verde o no será. Interbrand, la consultora global, valoró la marca en más de 900 millones de euros. Justin Bieber ha sido el elegido para lanzar la Vespa eléctrica y tratar de impactar en las nuevas generaciones. Pronto vendrán colaboraciones con Dior o el señor Armani. Si una marca de motos se puede permitir colaborar con los grandes del estilo es que mucho más que un scooter (de combustión o eléctrico) sobre dos ruedas.

El calendario perpetuo de escritorio de Enzo Mari. Diseñado en 1967, además de reivindicar su espacio propio en tu despacho, en el dormitorio o en el salón, es manual. Muy manual. La obligación de cambiar cada día, durante el resto de los tiempos, el día, la semana y el año, lejos de ser un inconveniente, servirá para recordarte que el tiempo es fugaz y que vives corriendo sin saber por qué ni hacia donde. Lo venden en blanco y negro por 140 euros. Yo he elegido el blanco.

Una bolsa de fin de semana ¿De North Face o de Gucci? De las dos. La bolsa de hombro de North Face intervenida por Gucci, tras el éxito de su colaboración en anoraks y plumíferos. Con rayas marineras la bolsa es uno de los últimos lanzamientos de Vault, el laboratorio de Gucci para llegar a todos los mercados. La estrategia no es nueva: si somos una marca altamente deseada porque no facturar a todos son distintas líneas de producto. Es una edición limitada, solo 150 unidades, del modelo Duffel Base Camp fabricadas en tejido impermeable. Si no la pillas rápido prueba luego en Vinted o en Ebay.

Las recetas de la revista TAPAS. De acuerdo, es un poco de auto promoción, pero TAPAS, después de seis años se lanza a las recetas y cocinar no tiene idiomas. La revista que este año lanzará su primera Guía de Vinos se vende en la tienda del MOMA y también en Barnes and Nobles así que será autopromopero no es exageración. Entre otras la receta de Xavier Pellicer el chef que mejor cocina las verduras en Barcelona. Echadle un vistazo, no solo incluye recetas, también una fotografía de los platos con lenguaje propio. A cocinar.

