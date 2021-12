Carolina bádminton, Yolanda vaticana, Gere activista y el adiós a Jean Marie Rossi

Carolina Marín

Carolina Marín. Guillermo Serrano Amat

Pongamos que hablo del bádminton, el deporte de moda. Lo bailan chinas, coreanas, tailandesas, vietnamitas, japonesas y filipinas. También rusas de Rusia y turcas de Turquía. Indias de la India y australianas de Australia, además de españolas de Huelva, la ciudad que tomó prestado de los ingleses el fútbol y lo esparció por el mundo.

Precisamente de Huelva es natural Carolina Marín Martín. A los tres años, su madre quiso apuntarla a una academia de flamenco, pero la niña se torció hacia el bádminton, pues no tenía suficientes dedos en manos y pies para contar los campeonatos que iba ganando. Carolina tenía la suerte de cara y las rodillas de cristal, así que se lesionaba con facilidad y siempre estaba a punto de romperse las articulaciones

Carolina, como tantos otros deportistas, es experta en gritos, al igual que María Sharapova, Nadal, Martina Navratilova o Serena Williams. Un grito lanzado en Huelva se escucha en la torre de Hércules, donde da la vuelta el mapa, y su eco resuena otra vez en Huelva.

Yolanda Díaz

Guillermo Serrano Amat

Ahí la tienen. Va como un pincel y parece una Yolanda múltiple, mitad vicepresidenta segunda, mitad ministra de Trabajo y protagonista de la canción de Pablo Milanes, que ha dado vida a tantos sueños.

En pleno salto a la fama, Yolanda Díaz es la mujer del momento. Está en boca de todo el mundo y en especial de sí misma, pues tiene en mente un proyecto político llamado a dar la campanada. A la izquierda del PSOE, dijeron quienes no la querían bien, hasta que Yolanda declaró su aversión a las “esquinitas”. Pero sin dar más detalles. Solo su aterciopelado anuncio de “algo maravilloso”..

Diaz habla de que será una “plataforma” (parole, parole) convertida en “plan de país abierto a todo el mundo”, y toda una recua de calificativos para decorar un discurso por ahora vacio de contenidos, más allá de su pregonada “transversalidad”.

En los tiempos venideros, Yolanda conseguirá que se difuminen los podemitas, o cuando menos, que no se hable de ellos. De momento, la vice está por encima de la pandilla de Montero y de muchas feministas progres. Yolanda presume de ser del PCE, aunque niega que lo suyo vaya a transformarse en partido político (¡más partidos no, por favor¡), ni en un proyecto personalista (¡egos fuera¡)..

Decía que Yolanda está de moda, aunque más bien procedería creer que la moda está en Yolanda. Algunos la definen con adjetivos del barrio de Salamanca, el barrio más apropiado para casarse o para morir. No hay nada como un pijo en un funeral.

Ayer Yolanda abrió las alas y se plantó en Roma para ver al Papa Francisco. Había llevado en silencio la gestión de la visita y solo al final, cuando ya no había remedio y la noticia se colaba por las rendijas de Moncloa, la vicepresidenta segunda destapó su secreto. Ya no era posible evitar los choques entre el presidente y la vicepresidenta, que mantuvo los labios sellados hasta que el mosqueo del presidente se hizo visible. No llevó bien que el encuentro se organizase por canales ajenos a la diplomacia oficial.

En la madrugada del domingo, las sombras de Sánchez y Díaz jugaban al escondite , a ver quien podía más. El reto está echado.

Jean Marie Rossi

Jean Marie Rossi. Guillermo Serrano Amat

Ha muerto el parisino Rossi, el hombre que enamoró a Carmen Martínez Bordiu, nieta del que llamaban caudillo, Franco, Franco, Franco.

En el franquismo (o el tardofranquismo, que decían entonces) hubo muchos desplantes, pero ninguno tan sonado como los amores de la primogénita del marqués de Villaverde, María del Carmen, que se casó en El Pardo con Alfonso de Borbón Dampierre, inaugurando así su larga etapa matrimonial. Eso permitió que la “nietísima” ostentara un rosario de apellidos. Un buen día cambió a Alfonso, a la sazón duque de Cádiz, por Jean Marie Rossi, un anticuario parisino y vividor con el que tuvo una hija, Cyntia y vivió largos años en Francia. Rossi era muy francés y estaba de vuelta de todo, también de esposas e hijos.

Al cabo de los años, Carmen empezó a salir con otro. Se llamaba Federicci y era un arquitecto italiano. Juntos se instalaron en Andalucía, pero al poco ella le cogió manía y lo dejó plantado. No habría de pasar mucho tiempo para que la nieta de Franco se embarcara en una nueva aventura matrimonial. El se llamaba José Campos y era más joven. Pero, como estaba previsto, duraron un soplo.

Ahí se pierde la pista de los maridos de Carmen. Ha tenido más novios y más amantes, pero todos han durado un suspiro. Su lista de apellidos adquiridos por via conyugal queda pues así : Borbón, Rossi, Federicci y Campos (Borbon por Borbón Dampierre, Rossi por Jean Marie, Federicci por un arquitecto guaperas con fama de pesado, y Campos por Campos).

Jean Marie Rossi era un hombre serio, grandullón, elegante y con un complejo de francés que tiraba de espaldas. Esta semana se ha ido al otro barrio con 91 años. Dudo que a Martinez Bordiu le queden ganas de seguir probando.

Richard Gere

Richard Gere. Guillermo Serrano Amat

De cita en cita y tiro porque me toca. Esta vez le tocó a Richard Gere, el protagonista de Oficial y Caballero, que el jueves de esta semana acudió a Moncloa para cumplir con Sánchez, cuarenta y ocho horas antes de que Yolanda Díaz se desplazara al Vaticano para cumplir con el Papa Francisco.

Richard Gere es un actor de Hollywood que antaño paseaba arriba y abajo túnicas de color azafrán en señal de respeto a Buda.

Sin embargo, para ver a Sánchez lució un traje italiano a la manera de los prebostes de la Fiat.

El caso es que Richard Gere acudió al palacio de Moncloa para mantener una charla con el presidente del Gobierno español sobre la forma de aliviar el drama de las personas sin hogar. El actor, que siempre se ha declarado activista, recibió una buena nueva de Pedro Sanchez: el Gobierno español revitalizará su plan de ayuda a los sin techo, paralizado en 2015, cuando apenas se había puesto en marcha.

A la reunión asistieron varios miembro de la Fundación RAIS, entre ellos Alejandra Silva, pareja de Richard Gere, con la que comparte un hijo.

Rápidamente se difundió la labor de la Fundación en defensa de las personas sin hogar. Todo fue rápido. El propio Gere comentó que había concertado la cita con Sánchez desde el barco Open Ams. Y es que el actor no da puntada sin hilo. Podría escribir el manual del perfecto activista.

Sigue los temas que te interesan